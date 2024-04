Cielo verde y tormenta apocalíptica se suman al caos climático en Dubái

Escenas apocalípticas se han registrado en los últimos días en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de lluvias torrenciales y potentes tormentas eléctricas que azotan el país.

Dubái ha sido una de las zonas más afectadas. Durante varias horas la moderna ciudad se vio cubierta por un cielo verde acompañado de neblina.

Actual footage from the storm in Dubai today. You can see the sky turn GREEN!!! pic.twitter.com/A9aXgsBnkd

Según recogen los medios locales, se trata de un fenómeno que suele asociarse con fuertes corrientes ascendentes que se forman cuando la parte superior de la nube es particularmente fría, impulsando el aire ascendente a través de las disparidades de temperatura, humedad y presión.

El Centro Nacional de Meteorología ha advertido sobre precipitaciones de diferentes intensidades, acompañadas de relámpagos y truenos, y probabilidad de granizo para lo que queda de este martes.

This is NOT a Timelapse. This is the most lightning I’ve ever seen. #Dubai pic.twitter.com/c1dKDlKUP1