jueves, marzo 19, 2026

Top 5

Más Noticias

Grupo BLT fortalece su presencia en San Pedro Sula con la inauguración de Domino’s y bb.q Chicken en Town Center

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Grupo BLT revoluciona la oferta gastronómica en Plaza Town Center al inaugurar bb.q Chicken, con especialidad en cocina coreana. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sila. Grupo BLT Honduras, consorcio referente en la industria de alimentos y servicios, marcó un nuevo hito en su estrategia de expansión con la inauguración oficial de sus nuevas unidades de negocio: Domino’s y bb.q Chicken. Ubicadas estratégicamente en Plaza Town Center, estas aperturas consolidan la presencia del grupo en la zona norte del país y dinamizan la economía local.

Grupo BLT Honduras expande su portafolio en San Pedro Sula con la apertura de Domino’s en Plaza Town Center.

Esta doble inauguración no solo diversifica la oferta culinaria de la ciudad, sino que reafirma el compromiso de Grupo BLT con la generación de empleos directos y el fortalecimiento de San Pedro Sula como un polo atractivo para la inversión de alto nivel.

Esta doble apertura marca un acontecimiento clave en la estrategia de expansión del consorcio en la zona norte del país, reafirmando un sólido compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la capital industrial.

Ejecutivos de Grupo BLT Honduras y representantes de Banco Atlántida realizan el tradicional corte de cinta, inaugurando oficialmente las modernas instalaciones de bb.q Chicken en Town Center, San Pedro Sula.

Con esta integración, el grupo introduce conceptos arquitectónicos de vanguardia y estándares operativos de clase mundial; por un lado, Domino’s presenta una infraestructura moderna que utiliza tecnología de punta para optimizar la frescura y eficiencia en su logística de entrega, mientras que bb.q Chicken se posiciona como la propuesta premium del portafolio al fusionar la alta cocina coreana con técnicas de ahumado artesanal en un ambiente sofisticado, ideal para el segmento ejecutivo.

Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida.

El evento de inauguración contó con la participación del Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida, institución que ha fungido como aliado estratégico en el financiamiento de estas franquicias, validando la confianza del sector financiero en la visión de crecimiento de Grupo BLT.

Lic. Alison Zelaya, gerente de Mercadeo de bb.q Chicken.

Al respecto, Alison Zelaya, gerente de Mercadeo de bb.q Chicken, manifestó que la presencia en Plaza Town Center responde a la evolución constante de San Pedro Sula y a la demanda de un público que exige calidad, rapidez y experiencias gastronómicas de primer nivel. Con este paso, Grupo BLT no solo diversifica la oferta comercial de la zona, sino que establece nuevos parámetros de excelencia en el servicio al cliente, fortaleciendo el ecosistema de inversión nacional.

Previous article
Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

Internacionales 0
Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó...

UCENM inaugura moderno Centro de Atención Psicológica en el Instituto Primero de Mayo

Ciudad 0
San Pedro Sula. - En una jornada marcada por...

CCIC impulsa el crecimiento empresarial con la II Expo Crédito Mipyme 2026

Ciudad 0
San Pedro Sula. La Cámara de Comercio e Industrias...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.