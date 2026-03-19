Grupo BLT fortalece su presencia en San Pedro Sula con la inauguración de Domino’s y bb.q Chicken en Town Center

San Pedro Sila. Grupo BLT Honduras, consorcio referente en la industria de alimentos y servicios, marcó un nuevo hito en su estrategia de expansión con la inauguración oficial de sus nuevas unidades de negocio: Domino’s y bb.q Chicken. Ubicadas estratégicamente en Plaza Town Center, estas aperturas consolidan la presencia del grupo en la zona norte del país y dinamizan la economía local.

Grupo BLT Honduras expande su portafolio en San Pedro Sula con la apertura de Domino’s en Plaza Town Center.

Esta doble inauguración no solo diversifica la oferta culinaria de la ciudad, sino que reafirma el compromiso de Grupo BLT con la generación de empleos directos y el fortalecimiento de San Pedro Sula como un polo atractivo para la inversión de alto nivel.

Esta doble apertura marca un acontecimiento clave en la estrategia de expansión del consorcio en la zona norte del país, reafirmando un sólido compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la capital industrial.

Ejecutivos de Grupo BLT Honduras y representantes de Banco Atlántida realizan el tradicional corte de cinta, inaugurando oficialmente las modernas instalaciones de bb.q Chicken en Town Center, San Pedro Sula.

Con esta integración, el grupo introduce conceptos arquitectónicos de vanguardia y estándares operativos de clase mundial; por un lado, Domino’s presenta una infraestructura moderna que utiliza tecnología de punta para optimizar la frescura y eficiencia en su logística de entrega, mientras que bb.q Chicken se posiciona como la propuesta premium del portafolio al fusionar la alta cocina coreana con técnicas de ahumado artesanal en un ambiente sofisticado, ideal para el segmento ejecutivo.

Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida.

El evento de inauguración contó con la participación del Lic. Carlos Mendoza, vicepresidente regional de Banca Corporativa de Banco Atlántida, institución que ha fungido como aliado estratégico en el financiamiento de estas franquicias, validando la confianza del sector financiero en la visión de crecimiento de Grupo BLT.

Lic. Alison Zelaya, gerente de Mercadeo de bb.q Chicken .

Al respecto, Alison Zelaya, gerente de Mercadeo de bb.q Chicken, manifestó que la presencia en Plaza Town Center responde a la evolución constante de San Pedro Sula y a la demanda de un público que exige calidad, rapidez y experiencias gastronómicas de primer nivel. Con este paso, Grupo BLT no solo diversifica la oferta comercial de la zona, sino que establece nuevos parámetros de excelencia en el servicio al cliente, fortaleciendo el ecosistema de inversión nacional.