Diunsa presenta su nueva campaña “La Sede Oficial” para vivir el Mundial 2026

Tegucigalpa. – Con la fiebre del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Diunsa reafirma su liderazgo lanzando su nueva campaña “La Sede Oficial”. Esta propuesta estratégica invita a las familias hondureñas a transformar sus espacios personales en el mejor escenario para vivir la máxima fiesta del fútbol.

Entre aplausos y un ambiente festivo, se presentó la nueva estrategia de Diunsa para el Mundial 2026, destacando espacios diseñados para que cada hogar se transforme en la mejor sede del torneo.

La campaña nace de una premisa poderosa: durante la Copa del Mundo, la verdadera sede no está solo en las canchas internacionales, sino en cada sala y terraza de Honduras. Diunsa se posiciona como el aliado indispensable para equipar estos espacios con tecnología de punta y la mayor comodidad.

Diunsa presenta una propuesta integral para equipar cada rincón de tu hogar con la mejor tecnología, muebles y artículos oficiales.

Bajo esta premisa, Diunsa ofrece una amplia variedad de productos en todas sus categorías, incluyendo tecnología, electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar y deportes, ideales para preparar salas, terrazas y espacios de reunión para cada encuentro.

Diunsa presentó su campaña “La Sede Oficial” en un evento lleno de energía, reafirmando su compromiso de llevar la emoción de la Copa del Mundo a cada rincón del país.



Además, la tienda contará con productos oficiales como camisetas adidas y el balón oficial del torneo, acercando a los hondureños la emoción del Mundial con artículos auténticos y de alta calidad.

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, durante el lanzamiento de “La Sede Oficial”, campaña que posiciona a la tienda como el referente tecnológico y deportivo para el Mundial 2026.

“Queremos que cada hogar en Honduras se convierta en una sede oficial. En Diunsa encuentran todo lo necesario para vivir cada partido con emoción, comodidad y la mejor experiencia”, destacó Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa.

“La Sede Oficial” también busca resaltar los momentos que hacen especial esta temporada: reunirse en familia, compartir con amigos y disfrutar juntos cada jugada, cada gol y cada celebración.

La cadena líder en retail en Honduras invita a las familias a transformar sus hogares en el epicentro de la pasión mundialista con tecnología y productos oficiales.

Con este lanzamiento, Diunsa no solo vende productos; entrega la infraestructura necesaria para que el Mundial 2026 sea una experiencia inolvidable desde la comodidad del hogar.