Diunsa presenta su nueva campaña “La Sede Oficial” para vivir el Mundial 2026

Tegucigalpa. – Con la fiebre del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Diunsa reafirma su liderazgo lanzando su nueva campaña “La Sede Oficial”. Esta propuesta estratégica invita a las familias hondureñas a transformar sus espacios personales en el mejor escenario para vivir la máxima fiesta del fútbol.
La campaña nace de una premisa poderosa: durante la Copa del Mundo, la verdadera sede no está solo en las canchas internacionales, sino en cada sala y terraza de Honduras. Diunsa se posiciona como el aliado indispensable para equipar estos espacios con tecnología de punta y la mayor comodidad.
Bajo esta premisa, Diunsa ofrece una amplia variedad de productos en todas sus categorías, incluyendo tecnología, electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar y deportes, ideales para preparar salas, terrazas y espacios de reunión para cada encuentro.
Además, la tienda contará con productos oficiales como camisetas adidas y el balón oficial del torneo, acercando a los hondureños la emoción del Mundial con artículos auténticos y de alta calidad.
“Queremos que cada hogar en Honduras se convierta en una sede oficial. En Diunsa encuentran todo lo necesario para vivir cada partido con emoción, comodidad y la mejor experiencia”, destacó Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa.
“La Sede Oficial” también busca resaltar los momentos que hacen especial esta temporada: reunirse en familia, compartir con amigos y disfrutar juntos cada jugada, cada gol y cada celebración.
Con este lanzamiento, Diunsa no solo vende productos; entrega la infraestructura necesaria para que el Mundial 2026 sea una experiencia inolvidable desde la comodidad del hogar.