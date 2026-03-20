Alianza estratégica: AHM e INFOP renuevan convenio para potenciar la competitividad de la maquila

San Pedro Sula. – En un paso decisivo para la economía nacional, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) oficializaron la firma del Convenio de Cooperación para la Formación Técnica Profesional N.º 28. Este acuerdo reafirma una sólida trayectoria de 25 años de trabajo conjunto enfocados en el desarrollo del talento humano y la productividad industrial.

El Dr. Edgardo Loucel (INFOP) y la Licda. Walquiria Ochoa (AHM) durante la firma del Convenio N.º 28, que reafirma 25 años de alianza estratégica para el fortalecimiento técnico del sector maquilador en Honduras.

El acto contó con la presencia de autoridades clave, incluyendo al director ejecutivo del INFOP, el Dr. Edgardo Loucel, y el director regional de San Pedro Sula, el Ing. Maynor Pinto. Por parte de la AHM, la Lic. Walquiria Ochoa, coordinadora de PROCINCO, subrayó que esta alianza es vital para que los trabajadores del sector accedan a formación de vanguardia.

Alianza estratégica AHM-INFOP: Un paso firme hacia la competitividad y la formación profesional de vanguardia en la industria hondureña.

“Esta alianza nos permite continuar ampliando las oportunidades de formación y actualización profesional, respondiendo a las exigencias de un sector que evoluciona constantemente”, destacó Ochoa durante su intervención.

Los resultados de esta cooperación histórica reflejan el éxito del modelo de formación dual y capacitación continua en Honduras, alcanzando un impacto de 955,682 participantes beneficiados a través del desarrollo de 51,368 talleres y seminarios. Este esfuerzo conjunto ha permitido impartir un total de 471,842 horas de formación, logrando una cobertura empresarial que atiende, en promedio, a 126 empresas anualmente, consolidando así el crecimiento técnico del sector.

Joseet Ordoñez, directora de Comunicaciones de AHM.

A través del programa PROCINCO, la AHM pone a disposición una robusta cartera de 282 cursos diseñados estratégicamente en cinco áreas pilares: Productividad y Mejora Continua, Seguridad y Salud Ocupacional, el área Administrativa y Humanística, Legislación y Cumplimiento Social, y Emprendimiento, ofreciendo así una formación integral que responde a las necesidades actuales de la industria.

Director ejecutivo del INFOP, Dr. Edgardo Loucel.

Por su parte, el Dr. Loucel reafirmó que para el INFOP, fortalecer estas competencias es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, asegurando que el recurso humano hondureño sea capaz de elevar la competitividad de la industria a niveles internacionales.