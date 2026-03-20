Raza For Christ: El histórico reencuentro en el Festival por la Vida 2026 en El Salvador

El Salvador vibró con el esperado retorno de los catrachos de Raza For Christ, quienes junto a figuras como Alex Zurdo y Tercer Cielo, protagonizaron el evento cristiano más multitudinario del año.

Santa Tecla, El Salvador. – El pasado fin de semana, el emblemático complejo recreativo El Cafetalón se convirtió en el epicentro de la fe y la música urbana con la celebración del Festival por la Vida. Bajo el liderazgo del evangelista Mike Silva, el evento no solo rompió récords de asistencia, sino que marcó un hito en la música cristiana regional con el esperado reencuentro de los hondureños Raza For Christ.

Tras años de espera, los integrantes de Raza For Christ volvieron a unir sus voces en un escenario, demostrando que su química y talento siguen intactos ante la audiencia salvadoreña.

Con una logística impecable que involucró a más de 1,800 iglesias locales, el festival logró reunir a una multitud impresionante que superó las 50,000 personas. Familias completas, jóvenes y niños de todos los rincones de El Salvador se congregaron para disfrutar de una jornada cargada de “buena vida y buena música”.

Más de 50,000 personas abarrotaron El Cafetalón en Santa Tecla, consolidando al Festival por la Vida como uno de los eventos masivos más importantes del 2026.

Más de 1,800 iglesias locales logró una gran logística que movilizó a toda una nación bajo un mismo mensaje.

La cartelera de artistas invitados fue de primer nivel, incluyendo a grandes referentes de la música contemporánea como: Alex Zurdo, Tercer Cielo, Miel San Marcos, Levitas del Trópico, Lion FRC, GDS y Moed Worship.

El retorno más esperado: Raza 4 Christ

Sin duda, el momento más nostálgico y electrizante de la noche fue la aparición en el escenario de Raza For Christ. Tras varios años de ausencia de los escenarios como grupo, los hondureños demostraron que su legado sigue intacto. Su participación no solo desató la euforia de los presentes, sino que provocó un fenómeno viral en redes sociales, donde los seguidores celebraron ver nuevamente a la alineación unida.

Niños, jóvenes y adultos vivieron una noche de nostalgia y alegría, confirmando que la música de Raza For Christ ha trascendido el tiempo.

La creatividad y la energía que siempre caracterizó al grupo catracho fue el sello distintivo de una presentación que muchos calificaron como “histórica”.

Volver a cantar juntos en El Salvador ha sido una experiencia impresionante e inolvidable”: Raza For Christ.

“Fue algo impresionante ver a toda una ciudad celebrando en un mismo lugar. Ver a Raza For Christ juntos de nuevo después de tanto tiempo fue un regalo para quienes crecimos con su música”, comentaron algunos de los asistentes durante la jornada.

El Festival por la Vida cierra así una edición exitosa, reafirmando el poder de convocatoria del mensaje de esperanza y consolidando a El Salvador como una plataforma clave para los grandes eventos internacionales de música cristiana.