NESCAFÉ despierta el orgullo catracho con una colección de tazas que conmemora la caficultura hondureña

San Pedro Sula. — NESCAFÉ, la icónica marca de café de Nestlé presenta su colección de tazas conmemorativas 2026, iniciativa que busca destacar la relevancia social y cultural del café en el país, así como el trabajo de los caficultores y comunidades que dependen de este cultivo.

IDENTIDAD: La nueva edición conmemorativa de NESCAFÉ incorpora elementos visuales inspirados en la cultura hondureña y en la cadena de valor del café.

Desde 2014, el Plan Nescafé ha beneficiado a más de 100 mil familias cafetaleras en la región, por medio de la promoción de prácticas de agricultura regenerativa, la asistencia técnica especializada, la entrega de plantas más resistentes, el fomento de técnicas para enfrentar los efectos del cambio climático y la creación de oportunidades que mejoran la productividad y los ingresos de las familias cafetaleras.

Este compromiso es precisamente lo que inspira el lanzamiento de la colección de tazas Nescafé 2026: un homenaje tangible al esfuerzo de las comunidades productoras y una forma de acercar consumidores a las historias y personas detrás de cada taza de café.

COMPROMISO: Ivar Pettersson, Gerente General de Nestlé Honduras, destaca la importancia del café como pilar de la economía nacional durante el evento de lanzamiento.

“El café es un componente esencial para la economía de la región y una expresión profunda de identidad nacional hondureña. Para Nestlé es una prioridad impulsar iniciativas que ese valor y que fortalezcan su continuidad. Esta colección busca ser un recordatorio impacto que este cultivo tiene en miles de familias”, destacó Ivar Pettersson, Gerente General Hondureña.

Bajo frase “Despierta el Orgullo Catracho“, la colección de tazas incorpora elementos visuales insprados en la identidad hondureña y en las personas que participan en cada etapa de la cadena de valor del café. Su propósito es reforzar el vínculo entre la marca, y los consumidores que contribuyen al desarrollo del sector cafetalero.

“Cada diseño refleja la vida cotidiana del país”, afirmó Ivethe Cruz, Gerente de NESCAFÉ, al explicar el concepto detrás de la colección 2026.

“Esta colección refuerza nuestro compromiso de mantenernos cerca de las comunidades y de los consumidores. Cada diseño refleja elementos que forman parte de la vida cotidiana del país y del vínculo histórico que existe entre Honduras y el café”, afirmó Ivethe Cruz, Gerente de NESCAFÉ para Nestlé Honduras.

A través del Plan NESCAFÉ, más de 100 mil familias cafetaleras han recibido asistencia técnica y apoyo en agricultura regenerativa desde 2014.

El lanzamiento se realizó en el marco de Cafexpo, un espacio de encuentro para productores, organizaciones y empresas vinculadas al café. La participación de NESCAFÉ como patrocinador refleja el compromiso de Nestlé con el fortalecimiento del sector, la sostenibilidad del cultivo y la promoción de la cultura del café a nivel nacional.

La colección 2026, bajo el lema “Despierta el Orgullo Catracho”, integra elementos visuales que rinden tributo a la cadena de valor del café hondureño.

Con esta edición conmemorativa, Nestlé y NESCAFÉ reiteran su propósito de contribuir al desarrollo sostenible del sector cafetalero hondureño, acompañar a las comunidades productoras y promover iniciativas que fortalezcan la cultura del café en el país.