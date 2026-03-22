Alcaldía de San Pedro Sula inicia siembra de 1,000 macuelizos en el Segundo Anillo

San Pedro Sula. – En un esfuerzo por transformar la estética urbana y fortalecer el ecosistema local, el alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras lideró una jornada de reforestación en el Segundo Anillo de Circunvalación. La iniciativa, ejecutada a través de la Gerencia de Ambiente, forma parte de un plan integral de embellecimiento de las principales arterias viales de la ciudad.
Acompañado por la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, el edil supervisó la siembra de especies como macuelizo (enano y grande), cañafístula y neem. Contreras destacó que, en lo que va de 2026, ya se han plantado más de 3,000 ejemplares, con el objetivo de alcanzar la meta de 10,000 árboles este año.
“Estamos priorizando árboles de dos a tres metros que no interfieran con el tendido eléctrico. Nuestra meta es llegar hasta el bulevar del norte para que, en cinco años, los sampedranos disfruten de una ciudad florecida”, afirmó el alcalde.
Hizo un llamado a la población para que se sumen a esta campaña de reforestación con árboles de macuelizos, los cuales estarán entregando de manera gratuita en el vivero del sector El Ocotillo
Por su parte, la vicealcaldesa Soto de Lara subrayó la importancia del legado ambiental de este proyecto, señalando que la iniciativa no solo embellece el entorno, sino que protege las fuentes hídricas y fomenta la conciencia ecológica en las nuevas generaciones.