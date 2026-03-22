Alcaldía de San Pedro Sula inicia siembra de 1,000 macuelizos en el Segundo Anillo

San Pedro Sula. – En un esfuerzo por transformar la estética urbana y fortalecer el ecosistema local, el alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras lideró una jornada de reforestación en el Segundo Anillo de Circunvalación. La iniciativa, ejecutada a través de la Gerencia de Ambiente, forma parte de un plan integral de embellecimiento de las principales arterias viales de la ciudad.

Los árboles de macuelizo florecerán en un periodo de cinco años, transformando el paisaje urbano de San Pedro Sula. La comuna ofrece estas especies de forma gratuita en el vivero de El Ocotillo.

Acompañado por la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, el edil supervisó la siembra de especies como macuelizo (enano y grande), cañafístula y neem. Contreras destacó que, en lo que va de 2026, ya se han plantado más de 3,000 ejemplares, con el objetivo de alcanzar la meta de 10,000 árboles este año.

“Estamos priorizando árboles de dos a tres metros que no interfieran con el tendido eléctrico. Nuestra meta es llegar hasta el bulevar del norte para que, en cinco años, los sampedranos disfruten de una ciudad florecida”, afirmó el alcalde.

Equipos municipales avanzan en el proyecto de embellecimiento del Segundo Anillo, sustituyendo árboles de gran altura por especies ornamentales y sostenibles.

Hizo un llamado a la población para que se sumen a esta campaña de reforestación con árboles de macuelizos, los cuales estarán entregando de manera gratuita en el vivero del sector El Ocotillo

Por su parte, la vicealcaldesa Soto de Lara subrayó la importancia del legado ambiental de este proyecto, señalando que la iniciativa no solo embellece el entorno, sino que protege las fuentes hídricas y fomenta la conciencia ecológica en las nuevas generaciones.

Con la meta de alcanzar los 10,000 árboles sembrados en 2026, la Gerencia de Ambiente prioriza especies como el macuelizo enano para evitar interferencias con el tendido eléctrico en los bulevares sampedranos.

REFORESTACIÓN

A cada planta se le aplicó compost orgánico, el cual es preparado en las instalaciones del vivero Ocotillo. Asimismo, se utilizó hydrogel, un polímero que contribuye a la conservación de la humedad del suelo.

La arborización de San Pedro Sula comenzó en 1974, por el arquitecto Roberto Elvir Zelaya, como parte de un proyecto que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los procesos ambientales más significativos de la ciudad.