Carlos Lamothe redefine la escena cultural de SPS con su muestra “Manifestaciones Convergentes

San Pedro Sula. – Hay exposiciones que se observan y otras que se habitan. “Manifestaciones Convergentes”, la nueva muestra de Carlos Lamothe en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, pertenece a la segunda categoría. Inaugurada en una velada donde la música de Dj Edu Montoya marcaron el ritmo de la plástica contemporánea, la exhibición es un testamento de quince años de evolución constante.

Víctor Manuel Rodríguez, Francia Quintana y Carlos Lamothe en la apertura de la muestra ‘Manifestaciones Convergentes’ en la Galería Colibrí.

Carlos Lamothe, arquitecto de formación y docente por vocación, ha logrado algo complejo: domesticar la estructura rígida de la construcción para ponerla al servicio de la emoción pura. Su obra no es estática; es un diálogo vibrante donde el expresionismo abstracto se encuentra con la inocencia del arte naíf y el misticismo del realismo mágico.

El artista sampedrano Carlos Lamothe posa junto a sus creaciones, las cuales reflejan una trayectoria de más de 15 años en la plástica nacional.

La colección, integrada por 26 piezas, es un despliegue de dominio técnico. A través de la acuarela, el collage y la técnica mixta, Lamothe construye capas de significado que invitan al espectador a una introspección necesaria. No busca que entendamos su mundo, sino que proyectemos el nuestro sobre sus texturas.

C arlos Lamothe, cuya formación estructural influye en la composición de sus lienzos, durante la apertura de su muestra individual.

“En la pintura, sentir tiene más valor que explicar”, dictamina el artista. Y se nota. Cada trazo parece cargado de una energía kinética que aborda temas de identidad y crítica social sin perder la delicadeza estética.

Asistentes a la gala inaugural de “Manifestaciones Convergentes” capturando los detalles de las 26 obras expuestas en la Galería Colibrí.

Sampedrana se dieron cita en el CCS para admirar la fuerza cromática de la nueva colección de Carlos Lamothe.

Además, la noche sirvió como plataforma para el lanzamiento de “Lamothe + Sketch”, la nueva marca de camisetas del artista que busca llevar el arte del lienzo al estilo de vida diario, permitiendo que su propuesta visual abandone el marco de madera para integrarse al flujo cotidiano de la ciudad. Es arte portable, democrático y lleno de simbolismo.

El Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, de la junta directiva del CCS, junto al artista sampedrano Carlos Lamothe durante el corte de cinta en la Galería Colibrí.

El evento contó con el respaldo de la junta directiva del CCS, representada por el Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, quien reafirmó el papel de la institución como el faro cultural de San Pedro Sula.

El uso de la acuarela y el collage permite a Lamothe crear capas de introspección que invitan al espectador a descubrir su propio mundo interior.

La exposición es una oportunidad para detener el ruido externo y conectar con la sensibilidad de un artista que, desde 2014 cuando se alzó con el primer lugar en el XXIV Salón Nacional de Arte, no ha dejado de redefinir el paisaje visual de Honduras.

Alejandra y Carlos Lamothe, Eva Castillo y Eliana Lamothe.

La exposición estará abierta al público de forma gratuita del 20 de marzo al 02 de mayo 2026, en horario de oficina, en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.

Víctor Joya, Ana García, Merari Guevara, Mayra Casiano y Jorge Torres.

Luis Barahona, Sully Cuellar y Elmer Iván Villanueva .

Angelina Quiñones y Denise Cano.

Carlos Lamothe y Annette Mena.

Doris y Samuel Carpio.

Wilfredo Aplicano y Francia Quintana.

Cindy Díaz y Kevin Canales (Kevo).

Victorino Carranza y Marbely Martínez con Carlos Lamothe

Ingrid Valeria Vallecillo y Ramón David Paz.

Alisson Palma y Heber Dubón.

Carlos Lamothe con Melvin Fernández e Isis Padilla.