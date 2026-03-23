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Muere Leonid Radvinsky, el reservado multimillonario detrás del imperio OnlyFans

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Luto en el mundo digital: Muere Leonid Radvinsky a los 43 años, el hombre que llevó a OnlyFans a su éxito global.
El magnate falleció a los 43 años tras una batalla contra el cáncer. Aunque Radvinsky llevó la plataforma a la cima, OnlyFans fue fundada en 2016 por el británico Guy Stokely y su hijo.

El propietario de OnlyFans, Leonid Radvinskyfalleció a los 43 años a causa de un cáncer, informó la empresa este lunes en un comunicado recogido por Bloomberg.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señala el texto.

Radvinsky compró en 2018 una participación mayoritaria en la plataforma de contenido adulto, fundada por Guy Stokely, y su hijo Tim en 2016. Además, era propietario de la empresa matriz, Fenix International Limited, y se pagó a sí mismo alrededor de 1.800 millones de dólares en dividendos de OnlyFans desde 2021.

Su muerte genera un problema con la propiedad de la plataforma. Radvinsky negociaba con varias compañías la venta de la participación del 60 % de OnlyFans en un acuerdo que otorgaba al sitio un valor de alrededor de 5.500 millones de dólares. La firma de inversión Architect Capital entró en negociaciones con el fin de liderar una oferta con acciones y comprar la plataforma con una deuda de 2.000 millones de dólares.

Con información de RT

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