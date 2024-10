Mariah Carey no estaba segura de hacer un disco navideño cuando se lo propusieron

Los Ángeles. – Mariah Carey disfruta del hecho de que se ha convertido en sinónimo cultural de la Navidad, en parte gracias a la longevidad de su icónica canción “All I Want for Christmas Is You” y su ubicuidad cada año cuando llegan las fiestas.

Pero la ganadora del Grammy admite que al principio no estaba segura de hacer un disco navideño cuando su sello se lo propuso. “Estaba un poco aprensiva”, recuerda, reflexionando sobre su álbum, “Merry Christmas”, que cumple 30 años este mes.

La compañía discográfica me dijo: “Deberías hacer un álbum navideño”. Y yo le respondí: “No sé si debería hacerlo en este momento”. Porque, ya sabes, era muy joven y estaba empezando y sentía que la gente hace álbumes navideños más tarde en sus vidas. Pero ahora la gente ha empezado a hacerlos en cualquier momento, justo en la cima de su carrera. Entonces, ¿cómo me sentía? Estaba un poco aprensiva y luego pensé: “Me encanta esto”. Decoré el estudio y me lo pasé genial, detalla Mariah Carey.



Antes de su aparición en los American Music Awards del domingo y una próxima gira navideña que comienza en noviembre, Carey habló con The Associated Press sobre el consejo que le daría a los jóvenes artistas que navegan por la fama y el uso de su canción, “Always Be My Baby”, en la comedia de terror de Ari Aster de 2023, “Beau Is Afraid”.

Creo que “The Emancipation of Mimi” es uno de mis álbumes en el que se traspasaron diferentes límites y me sentí muy feliz por eso porque aparentemente necesitaba volver. Y así fue, pero es uno de mis álbumes favoritos. Y celebrarlo este año y esta celebración de “Mimi” fue muy divertido porque nunca toco esas canciones. Nunca las canto. Y esta vez sí lo hice, asegura la cantante.

Con información de AP