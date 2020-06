Andrés García repartió parte de su herencia y no fue a sus hijos

El Actor Andrés García cumplió 79 años el pasado 24 de mayo y lo celebró rodeado de amor junto a su esposa Margarita, y de sus nietos Andrés y Jimena, hijos de Andrecito (hijo de Margarita), a quien quiere como propio y al cual le heredó su rancho del Ajusco en la Ciudad de México.

“Primero, porque se lo merece, y segundo, para que no haya problemas cuando yo ya no esté. De hecho, hay otra propiedad que está a nombre de mi hermana, y ya lo demás les tocará a los otros. Hay ciertas cosas que podrían ser motivo de discusión entre los hijos, y así no hay pleitos en caso de que suceda algo”, explicó el actor en una entrevista a la revista Tv y Novelas.

Aunque aseguró que mantiene una buena relación con sus hijos, Andrés Jr y Leonardo, el actor de origen dominicano reconoció que ya tiene listo su testamento: “Todo está en orden desde hace tiempo. Hay ciertas cosas que ya están a nombre de mi hermana o de Andresito López, que es el hijo de Margarita, y otras cosas se repartirán entre Andresito (Andrés García Jr.), Leonardo y otros familiares míos”.

Sin embargo, no mencionó a su hija, Andrea, con quien tiene una relación nula en estos momentos. Dejó claro que lo importante es que se mantiene vivo y seguirá recuperándose de su salud, tras ser intervenido en la columna vertebral.

En las pasadas semanas el galán del cine y la televisión aclaró la relación actual que mantiene con sus hijos, tras haberse dado a conocer que lo tenían abandonado.

Con informacion de Listin Diario