Anuncian que Aeropuerto de Palmerola abrirá las puertas al mundo el próximo mes de octubre

Comayagua. – La apertura del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado a 80 kilómetros de la capital, está generando grandes expectativas para los empresarios, productores y el sector turístico del país.

La inversión de esta importante obra es de 200 millones de dólares y a la fecha ha generado más de 2.000 empleos directos. El presidente Juan Orlando Hernández anunció que la apertura será el próximo mes de octubre.

Actualmente los encargados de la obra e ingenieros afinan detalles en las obras de infraestructura de cielo falso, sistemas de electricidad e instalación de aires acondicionados, entre otras.

Entre las características que tendrá el aeropuerto de Palmerola se destacan una terminal de pasajeros de casi 40.000 metros cuadrados, siete mangas de abordaje y desabordaje, capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente, terminal de carga de 3.000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría y más de 1.200 estacionamientos techados.

Además, contará con un sistema de climatización y agua que cumple con los más altos estándares medioambientales de Estados Unidos y la Unión Europea.

Esta importante obra, que es una iniciativa del presidente Hernández, mantiene una expectativa alta en cuanto al potencial desarrollo que pueda traer al país, desde el punto de vista comercial, económico y turístico.

El presidente Hernández adelantó que este aeropuerto contará con un sistema de navegación con tecnología de punta “que no la tiene cualquier aeropuerto en Centroamérica”.

“Primero Dios que en el próximo mes de octubre le estemos entregando a Honduras y a Centroamérica el gran aeropuerto de Palmerola que siempre fue un sueño de todos nosotros”, dijo Hernández en la reciente entrega de la ampliación del tramo de 4,8 kilómetros de la carretera CA-5 Las Mercedes-Villa de San Antonio, en Comayagua.

“Todos (los presidentes) dijeron que lo iban a hacer y a mí no me pregunten: ¿Por qué no lo hicieron?, yo sólo sé que yo vine en día aquí a Comayagua y les dije que vamos a hacer al aeropuerto Palmerola porque Honduras se lo merece y ya pronto va a estar al servicio Honduras, tal como lo dijimos. Como dice el eslogan: dicho y hecho”, manifestó.

Impulso al turismo

El viceministro de Turismo, Selvin Barralaga, afirmó que la apertura de Palmerola permitirá fortalecer el turismo, debido a su ubicación geográfica.

Aseguró que el aeropuerto de Palmerola será “la conexión que pueda tener algún turista que llega y poderse desplazar al sur de nuestro país a través del Canal Seco, conexiones y vuelos internos que se puedan dar en el país con toda esa red de aeropuertos que ha venido construyendo el presidente Hernández”.

Por lo tanto, “esto se convierte en una oportunidad o una ventana de Honduras para atraer turistas, sobre todo de mercados importantes como Estados Unidos Canadá, Europa y América del Sur”, añadió.

También apuntó que esta obra incrementará la inversión en la parte hotelera, restaurantes y transporte, entre otros rubros.

Destacó “la fortaleza que tiene Comayagua en cuanto a la parte histórica colonial, la vinculación al tema del café con el Distrito Lenca Maya, la oferta turística naturaleza de aventura; vemos con muchas expectativas y llenos de esperanza que esta puede ser una importante oportunidad para turismo interno de Honduras”.

Facilidades aeroportuarias de Palmerola

– La terminal de pasajeros mide casi 40.000 metros cuadrados.

– El aeropuerto tiene 7 mangas.

– Capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves simultáneamente.

– Terminal de carga de 3.000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría.

– Sistema automatizado de control y clasificación de equipaje.

– Sistemas digitales de operación del último nivel de tecnología.

– Capacidad para operar 24 horas, los 365 días del año.

– Habrá 40 mostradores de check-in y 17 de self check-in.

– Tendrá 34 puestos de control de inmigración y emigración.

– Tendrá 5 líneas de control seguridad para pasajeros.

– Más de 10.000 metros cuadrados de zonas comerciales.

– Altos estándares de seguridad.

– Sistema de apoyo de aproximación y aterrizaje automatizado.

– Sistemas de identificación y control de acceso de alta tecnología.

– Sistema de monitoreo con más de 400 cámaras de alta definición.

– Máquinas de rayos X para revisión de pasajeros y equipaje de última generación.