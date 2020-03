Bad Bunny habla sobre su preferencia sexual y sorprende con sus declaraciones

El reguetonero puertorriqueño Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, habló sobre su sexualidad y sorprendió a todos sus fans con su declaración.

En una entrevista para Los Angeles Times el músico se quitó filtros y habló sobre incógnitas que lo rodean pues decían que Bad Bunny era bisexual.

En este sentido, el cantante aseguró que no se cierra a la posibilidad de estar con hombres y que no desea encasillarse en una definición.



“La sexualidad no me define. Al final del día, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, confesó el joven artista de 25 años.

Recordemos que Bad Bunny ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT y recientemente protestó en una presentación en vivo el asesinato de una mujer transgénico.