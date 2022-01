Chicha y Limón martes 11 de enero de 2022

TOUCH & GO!!…con esta frase que ya es tendencia en muchos tunantes de la city que no respetan la pandemia, es como arrancamos la sección en este martes 11… ¡el primer número maestro! …Siguen mas bodas chic, de día y en exteriores…Nuestros honorables cumpleañeros…La ristra de chismes que le fascinan a “La Tiffany”… ¡Ribereña tenías que ser!…Todo listo para la toma de posesión de doña Xiomara…Esto y más solo aquí mis amores…¿Dónde más?.

*.-El Cuerpo Consular Sampedrano sigue celebrando el onomástico de sus socios…en esta ocasión es el cumpleaños de la elegante Cónsul Honoraria de Noruega en San Pedro Sula, doña Pamelle Dávila…quien este viernes estará de plácemes rodeada del cariño de sus familiares y múltiples amistades que sin lugar a dudad la congratularan en algún recinto chic de la ciudad…#Kisses.

*.-El día jueves agrega un año más de vida el reconocido odontólogo Neyib Mahomar, quien desde ya recibe parabienes…súper consentido por sus bellas hijas Nuria y Alexandra Mahomar, así como sus preciosas nietas…Idem los socios de la Asociación Dental del Norte, quienes congratularon a don Nayib el año pasado se unirán online al ágape de este apreciado caballero… Nuria también está de plácemes por estas fechas…Bendiciones para ambos.

*.-El Dr. Mahomar posee una intachable carrera en la odontología, uno de los pioneros en la high society, con esas manos de oro con las que delineo y esculpió muchas sonrisas que ahora brillan en la “pink press”…entre ellos el clan Rishmawy, encabezado por don Kamal y doña Vilma, padres de la guapa Leyla…Don Kamal de “ojos cerrados” se ponía en las manos de don Nayib…al igual que varios miembros de la dinastía Ayestas & Fernández-Guzmán.

*.-Otra dinastía sampedrana que el jueves brinda con vino y delis son los Zablah, porque una de sus miembros está de plácemes: se trata de la elegantísima Siham, que ya recibe las muestras de afecto de amigos…Toda la dicha del mundo para esta socialité, muy apreciada en toda Honduras.

*.-Cinco años de casados festejan por estas fechas los apreciados Wilmer y Essy Umanzor de Madrid…inolvidable boda oficiada en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un posterior banquete en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl…donde ambas familias e invitados especiales brindaron por la dicha de este joven matrimonio que paseo su amor por Europa.

*.-Wilmer y Essy son hijos de los estimados Wilmer Madrid y Glenda Mejía y Aníbal Umanzor y Sonia Zelaya de Umanzor, quien llego irreconocible de guapa…Por ahí vimos tan linda como siempre a la ex chica del IDE, Egla Jackeline Avendaño, radiante en rojo pasión…¡Benditas Bodas de OUD!

*.-Otra pareja que recuerda su boda son los Machado-Collart…enlace que tuvo lugar en el Copantl luego de varios años de noviazgo y que bendijo el padre Juan Carlos Moreno…los tortolos disfrutaron una luna de miel en un tour completo por Islas de La Bahía, Tela y Copan…. ¡El paraíso nacional!

*.-Mario y Constance Collart de Machado también cumplen cinco años de casados…Recordamos entre los invitados a Ernesto y Elenita Medina de Lazarus, tan exquisita como siempre; entre mucha gente chic, que brindo por la dicha de la pareja… ¡Inolvidables Bodas de Sandalo Machado-Collart!

*.-Les contamos que por estas fechas estuvo de plácemes la encantadora dama Rita Ictech… dinámica socia del Club Internacional de Mujeres… Rita aún sigue recibiendo los buenos deseos de sus amigas por redes sociales… Entre ellas: Naval de Burbara, Mary de Handal, Rita Jabour, Rosa María Kattán, Samia Jarufe, Adla Hasbun y media dinastía Ictech… ¡Felicidades!

*.-Otra carismática diva de la sociedad sampedrana que festejo su cumple de forma muy íntima, en familia, es la querida doctora Sonia Vivas de López… mejor conocida como “La Suegra de la Society”…jijijijiji…fundadora del matriarcado de las bellas López Vivas… que junto con sus respectivos clanes brindaron por la dicha de la esposa del renombrado ortopeda Roberto López Tabora…Muchos años más de vida para la Dra. Sonia Vivas de López.

*.-Miriam Miranda de Torres…es otra de nuestras glamurosas capricornio que apago velitas de cumple allá en Florida el pasado 7 de Enero… Miriam salto a la palestra como una de las musas consentidas del extinto Edwin Morales en la desaparecida Agencia de Modelos Classe, participando en una serie de eventos de belleza, entre ellos el Reinado de la Feria Juniana… #Kiss.

*.-Ortra cumpleañera ese mismo día es la teen model Tita Assanmal, hija de Lourdes Peláez y Rolando Assanmal…No dudamos que los Reyes Magos derramaron muchas bendiciones en estas damitas…Muchas Felicidades.

*.-Bien abrigados pasearon por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, en plena Paris, Taret y Johana Avelar de Melgar en su primer viaje como casados…con más de diez años entre amigos, novios y pareja, con una linda bebita producto de este amor, se casaron en un enlace liderado por Lidabel de Mena de Acontecimientos con una colaboración magistral de Fabiola Orellana de la Fábrica de Eventos…Felices “Bodas de Lino” Melgar-Avelar.

*.-Entre los elegantes invitados a la boda de Taret y Johana Avelar de Melgar figuraron las bellas Yessenia Reyes y Cindy Navarro, ataviadas de diosas en sutiles “maxies” en tono salmón, atuendos escogidos para el ramillete de damas de honor que lucieron fabulosas…los hermanos Tito y Nicky Mena, fueron parte de los distinguidos invitados…#WAO.

*.-Hoy es un día de gratas impresiones para la bella socialité Denisse Werner, quien amaneció de plácemes y recibiendo buenos deseos por parte de sus familiares y múltiples amistades…una exquisita soltera de altos quilates y muchos atributos…muy apreciada en varios círculos sociales de esta ciudad.

*.-Espléndidamente bella a sus más de seis décadas de vida, así luce la encantadora dama de sociedad Bárbara Hernández de Quintana, quien celebró en familia su efemérides…en una íntima velada organizada por sus apuestos hijos: Jorge, José, Fernando, Astor y Carlos, con sus respectivas esposas, fue posible el primer convite del año de los Quintana…#Blessings.

*.-También celebra doña Jenny Navarro de Ochoa, quien aún cultiva esas amistades de su época de colegio y de trabajos anteriores…Se unieron vía web al ágape: Viena Baide, Soraya Saybe, Ivonne Chahín, Lupita Jaar, Geraldina Caballero, Sarita Cabrera, Marisol Haylock, Rosa María de Naranjo, Estercita David, Soreya Canahuati, entre otras ladies…Felicidades doña Jenny.

*.-Las familias Montoya & Núñez vieron cristalizados los sueños de amor de sus hijos, luego de más una década de idilio…nos referimos a los enlaces civil y religioso de Melvin y Anabel Núñez de Montoya, quienes siguen cosechando felicitaciones por esa esplendida unión, celebrada en los jardines del Hotel & Finca Las Glorias en pleno Lago de Yojoa…¡estuvo de antología!

*.-Nuevamente Lidabel Sánchez de Mena y su equipo de genios de la firma Acontecimientos, se volaron la barda en planeación, organización y montaje de un evento en exteriores y de día mis amores…con todos los protocolos de bioseguridad por la contingencia sanitaria que nos abate…enlaces realizados en tiempo y forma…Graficas que los invitamos a apreciar…#Blessings.

*.-Ya saben esas parejitas que están que se les quema el dulce por casarse, luego de varios años de novios…ya viene febrero, el mes del amor y las bodas…y si son en exteriores mejor aún mis vidas…dentro o fuera de la city, nuestras planners les montan el evento de sus sueños, según presupuesto y con varias ofertas…solo con familiares y amigos más entrañables…#Pilas.

*.-Por la plata ni se preocupen, porque esos bancos están “hasta la pata” de dinero en esas bóvedas y a full transferencias del extranjero…andan “ávidos” por colocar productos o servicios con un “moobing” sin precedentes con el tele mercadeo a millón…¡No es broma!…a dos, tres y hasta cuatro años de financiamiento…plus las facilidades de la firma organizadora de eventos…No hay pretexto para llegar al altar…solo busquen el banco que los trate bien.

*.-Febrero es cuando…después del Día de la Virgen de Suyapa, todas las fechas son buenas en el mes del “amorzt”…a sentarse con tiempo buscando la gente idónea para el enlace de sus sueños…en este 2022 su vida puede cambiar 180 grados…Ya saben el dicho: “en un año suceden tantas cosas”.

*.-Con estas recomendaciones abrimos nuestra “Gossip Laundry”…la lavandería más famosa del cotilleo de sociedad…por los tiempos que nos gobiernan, recibimos a nuestros frikis de uno en uno…siempre con mascarilla gel de manos y sentaditos en los extremos de este seccional de Elements, que siempre rociamos con puro alcohol…La salud ante todo…¡A cuidarnos!

*.-Más frescas que las lechugas escarolas de Supermercados La Colonia, llega Vidajena, luciendo lo último en moda casual de Almacenes El Record: un conjunto en blusa lila y pantalón acampanado blanco…¡Así o más armonizada con la fecha en este martes 11: el primer número maestro!…con esos destalonados en tono plata que lucen como guante en sus delicados pies.

*.-Mi amiga nos trae las frutas, verduras y demás fiambres de La Colonia, para nuestros “smoothies” y demás picadas entre tiempo y tiempo…Además de las ricuras de Denny’s: quesadillas, nachos y esos sandwish que lucen de alarido…todo empujado con el café y demás postres de Welchez…¡Mucho con demasiado! A repartir en ese lobby para que Dios nos de mas este año.

*.-Vidajena presume estilismo de Glenda Sánchez y sus Meninas, con ese “balayage” que le queda de infarto…viene de El Record por su limpieza facial del mes, luego paso por “enderezado y pintura” con sus productos intransferibles favoritos: DIOR…¡Luce regia y costosa!…aun con mascarilla…Desde que entro por el lobby le sentimos esa fragancia nicho.

*.-Con besitos aéreos con aroma a “Delectation Splendide” de By Terry, nos saluda a la distancia, para luego colgar su carísima cartera y dejarlas caer…a pierna cruzada y batiente nos cuenta que ya van bien avanzados los preparativos de la transición de gobierno…¡Viajaran varias a la capirucha!.

*.-Unas amigas la invitaron pero dijo “nones”, esas aglomeraciones urbanas no van con ella…quedaron atrás los 15 de septiembre cuando por aquellos lares desfilaba como palillona…jijijiji…Desde este su rincón del chisme de sociedad, Vidajena analiza la personalidad y estilo de la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras…¡Una librana muy delicada!

*.-La define como una mujer luchadora, pero manejable en su imagen, ella se deja llevar por quienes la asesoran…tiene buen gusto pero no lo plasma en su look…tiene que bajarle muchísimo al rojo revolucionario…por no decir eliminarlo por completo de sus atuendos…rojo solo en: accesorios minimalistas, como pañuelos de seda como esos que diseña Bonnie García.

*.-Rojo también en joyería…a doña Xiomara Castro de Zelaya jamás le deben de faltar en sus delicadas manos dos anillos con la siguientes piedras: en la mano izquierda uno con jaspe rojo y en la derecha otro con rubí…#OMG…en piedras con tamaños discretos…como esas bellezadas que nos ofrece Carolina Santos de Kafati en D’ Santos Joyeros…Idem otro anillo con turmalina negra en su mano izquierda para que le sirva de “contra”…#Pilas.

*.-En atuendos, sus tonos más favorecidos a su signo libra e imagen son los pasteles…que van perfecto con su dulce personalidad…rosa, lila, celeste, verde limón y hasta naranja pastel, bien balanceados con una blusa interior blanca…para ir “suavizando” su imagen: luciendo “S&S” (lean sweet and soft) en su día a día…combinados con sombreros de ala ancha según ocasión.

*.-Idem en maquillaje…los tonos neutros para trajes sastre en tonos tierra, evitando al máximo el negro y tonos demasiados oscuros…y los tonos pastel acorde con su “cake look”…Los cuarzos rosas jamás deben de faltarle en collares, pulseras y anillos…Así como piezas de ropa en tono palo rosa.

*.-Su estilismo de cabello recogido le favorece bastante a su rostro, imagen y funciones…al igual que los gafas transparentes pero sin reflejo alguno, como las que nos ofrecen nuestros amigos en Óptica Matamoros y Santa Lucia…zapatos según tono de vestuario y comodidad personal ante todo…Aretes pegados a la oreja, nada de excentricidades colgantes.

*.-Si porta maxi aretes redondos y con aplicaciones, que evite los collares excéntricos, brazaletes grandes y full anillos, para no caer en los excesos…aunque desde sus años en el María Auxiliadora se acostumbró al exquisito minimalismo en joyas…¡Fue compañera de Yadira Bendaña!…Idem en perfumes, los preferidos de doña Xiomara: CH, Lancome y Chanel.

*.-Partió “caña” durante décadas con: Shalimar de Guerlain, Coco Mademoiselle, Coco Noir y el No 5 de Chanel…al igual con la primera versión del ya mítico Tresor de Lancome…#OhLaLa…más recientemente usa Libre de YSL y Chance de Chanel, favorito en la anatomía de muchas presentadoras de la telera nacional como Loren Mercadal…otras se decantan por el Mon Paris.

*.-¿Cómo sabes?…¿Acaso andas oliendo a esas mujeres?…jijijijiji…Volviendo a nuestra Señora Presidenta…hasta de aromas tiene que refinarse en su nuevo puesto…Según personalidad, nuevo cargo, y la perspectiva de nuestro psíquico: los que más le favorecen son los florales atalcados…los empolvados tiernos, románticos y opulentos que dejan huella.

*.-Desde el legendario “La Hora Azul” de Guerlain, hasta el sofisticado “Delina Exclusif” de Parfums de Marly…pasando por: 24k de Jivago, Alaia Paris de Alaia, Flowers de Kenzo, Narciso Poudre de Narciso Rodriguez, Donna y Valentino Poudre de Valentino, Bouquet Supreme de YSL… “Poudrextase” de Marlou, Elixir de Roja Dove y Pikavaya Dama de Xerjoff.

*.-Esos para recibir visitas importantes en Casa de Gobierno…todo según temporada, clima y ocasión, claro está…para el día a día, doña Xiomara se puede decantar por los florales, ozonicos y almizclados con aroma a limpio…imbatibles: Prada L’Femme, Petits et Mamans de Bvulgari y Roses Greedy de Mancera…True Love de Elizabeth Arden; Early Roses y Et Voila ambos de Teo Cabanel, Another 13 de Le Labo, Pink Magnolia de Loewe y Quatre en Rose de Boucheron…(La nota de rosa es de suerte para libra).

*.-Otros “rosales” exquisitos y sofisticados por su signo y nuevo estatus son: Rose & Rose de Issey Miyake, Chloe by Chloe, L’ Extase Rose Absolu de Nina Ricci, Angel Dust de Francesca Bianchi, La Vie est Belle Intensement de Lancome, Fleur Musc de Narciso Rodriguez…Rose Goldea de Bvlgari, Rosefire de Hermetica, Red Roses de Jo Malone, el Miss Dior del 2017…y Soavissima de Profumum Roma, el perfume firma en Letizia de España…#MustHave.

*.-Radical Rose de Matiere Premiere, Rose Rouge de Van Cleef & Arpels…estos para el dia en esos viajes por el mundo como jefa de estado…cocteles y eventos “black tie” nocturnos: Oud Bouquet y Porfait de Roses, ambos colección privada de Lancome…Roses Musk de Montale, Oud Satin Mood de MFK, Atomic Rose de Initio Parfums, Rose d’Encens de Lorga Parfums, Joorie de Kajal, Gold Rose Oud Tiziana Terenzi y Cicuta de V Canto.

*.-Ojo ladies…esto no solo para la Presidenta de Honduras, sino para toda dama bien nacida bajo el exquisito signo de Libra, que se respete y se valore…amante de las fragancias románticas que dejan huella por donde pasen…Lo ideal sería, una de cada una, para tener variedad diaria…Notas místicas con las cuales consiguen todos sus propósitos con su sola presencia…Abran caminos y cambien su suerte a punta de aromas y actitud.

*.-Regresemos a los aromas preferidos por reporteros y presentadores de la televisión nacional…me intriga y me gusta ese tema…jijijijiji…en general, la mayoría de ellos se decantan por los de más “hipe” según la publicidad por cable: Acqua di Gio Profumo de Armani, Bleu de Chanel, The One de D&G , Dior Sauvage, Eros de Versace e Invictus de Paco Rabanne…pero siempre regresan a los de JPG…Esos de las noticias, deportes y entretenimiento.

*.-A propósito de colegas capitalinos…me cuenta el Zambo Cipriano que aquella damisela ya está “podrida” de su peor es nada, porque según ella desde antes de la pandemia le mira cara de ATM…pero si ella es “A Toda Madre”…NOOOOO…ATM=cajero automático…jijijijji…esa relación ya viene desgastada de un tiempo para acá y este 2022 le ponen punto final.

*.-Desde un inicio Cipriano y Grimorio le vaticinaron que no llegarían ni a los 5 años de casados…porque Libra y Capricornio no son para nada compatibles…carita mata libido en ese galancete…Y así como les ha ido a los “capri-capri” en los últimos años, ni se diga…nunca han sido un tigre feroz en la cama y jodidos menos…¡Ahí ella es la que hace todo el trabajo conyugal!

*.-Y volviendo a nuestra Señora Presidenta…¿Cuáles serían los signos más afines para su gabinete de gobierno?…con los cuales podrían hacer un excelente equipo de trabajo…Mas o menos con Acuario, Nasralla, obvio…Leo y Sagitario…además de Géminis y Aries…son los signos más compatibles con ella que es Libra…pero sobre todo gente capaz, honrada y que ame este país.

*.-¿Cómo se llevara con los presidentes de EEUU y México?…MMM…ella los cachara en falsas promesas, antes que ellos den su opinión, doña Xiomara les vera la cara y sabrá sus respuestas de antemano…¿y Venezuela?…Han mantenido comunicación desde antes que ella ganara y la seguirán teniendo.

*.-¿Y con Rusia?…¿cómo se llevara con Putin?…de hecho, Honduras nunca ha tenido un trato directo con ese señor, siempre ha sido con sus ministros…igual es Libra como ella, pero como doña Xiomara cumple primero que Putin, también sabrá de antemano sus posibles respuestas como país…#WTF.

*.-De hecho, nuestros psíquicos miran un posible retiro por enfermedad del presidente de la tierra del Tio Sam…lo miran en intensos tratamientos médicos…podría abdicar, cediendo su puesto a Kamala Harris…¿y con ella como se llevara doña Xiomara?…ambas son Libra, igual doña Xiomara cumple primero que ella y la catracha tomara la iniciativa en todo…bueno, a quien nombre como Secretario de Relaciones Exteriores: Beatriz Valle es la ideal.

*.-Con quien se llevara de maravilla Castro es con Nayib Bukele…de hecho, desde antes que ella se lanzara al ruedo de la presidencia, cuando Bukele gano en su país, hizo contacto con doña Xiomara y con Nasralla, con quienes sigue manteniendo muy buenas relaciones…Nayib textea con ella muy seguido y con Nasralla es de aquí para allá…El Salvador será su aliado más cercano en el nuevo gobierno que pronto empieza.

*.-Siempre analizando la afinidad zodiacal entre los signos de estos mandatarios…porque nosotros nunca los hemos tratado personalmente ni los conocemos…¿Cómo se llevara doña Xiomara con la realeza europea?…No vemos ninguna relación gubernamental ni en cumbres mundiales…#OMG.

*.-¿Ni con la reina Letizia de España?…para nada, solo intercambio de sonrisitas mustias por cortesía…La diva del clan Ortiz-Roca Solano no es muy simpática que digamos en esos eventos…solo se limita a abrir como platos esos fabulosos ojos que maquilla con Dior y analiza como escáner a los que la rodean…siempre con su media sonrisa de lado…¡Con eso dice demasiado!.

*.-Pero las veces que ha venido a nuestro país se ha portado de forma esplendida, muy abierta y conversadora…recordamos su primera vez en Honduras cuando vino sola y “corrió” a su encuentro con JOH quien la esperaba en la entrada de Casa de Gobierno…También después de las tormentas Eta & Iota que recorrió zonas devastadas…Con JOH se lleva de maravilla porque ella es Virgo y Hernández Escorpión…con Libra no tanto.

*.-De hecho, a estas alturas del partido, Doña Letizia ya tiene bien “estudiada” a doña Xiomara de la A a la Z…desde que gano la presidencia en noviembre, la escuálida reina que aparenta trastornos alimenticios por su extrema delgadez, “devoro” su historial en web y demás fuentes…ya sabe cómo y por donde llegarle a la catracha…Con quienes se llevara muy bien doña Xiomara es con Bolsonaro de Brasil y Fernández de Argentina.

*.-¿Así?…y eso ¿Cómo porque?…ideologías y porque ambos caballeros son Aries: el fuego que los rige se compenetra a la perfección con el aire de Libra…y ¿con doña Cristina Fernández de Kirchner?…MMM…Si acaso se decide a asistir a la toma presidencial, porque está invitada, serán puros saludos de cortesía…No le recomendamos mucho trato con la argenta, porque cuando menos espera “se le pelan los cables”…recordemos el análisis de Hilary.

*.-Pero volvamos a tierra firme…El 2022 viene cargado de mucho rifirrafe, zipizapes políticos en cada anomalía encontrada…será un año de muchos encontronazos políticos, con la vibra de ese 22 que rige este año: el segundo numero maestro…altamente confortativo…contestario y ríspido…#Santisimo…¡Amanecerá y veremos!

*.-Según la numerología…doña Xiomara Castro vibra en alto con el número 3 y como buena creyente católica, está protegida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo…reza mucho ella…en el lado negativo está marcada históricamente por el 3 de espadas…la traición en muchos aspectos: político, familiar y hasta personal…como buena guerrera se levanta y sigue adelante con el apoyo de sus hijos que son su todo…De hecho, su hijo mayor será su gran bastón.

*.-Esto no mas solo es la puntita de lo mucho que nos espera en este 2022 y en el nuevo periodo político…Este viernes 14 entra retrogrado Mercurio…”tocando” directamente a: Capricornio, Acuario, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra…y Sagitario con ciertos retrasos en los “dineros”.

*.-Hasta el 3 de febrero: retrasando, dañando y enredando todo lo referente a comunicaciones…¡malentendidos, zipizapes y demás bochinches en el aire!…Redes sociales y demás plataformas altamente “tocadas”…dispositivos electrónicos, internet, cable y demás sistemas bancarios o de líneas aéreas…Seguirá la mata dando en esos aeropuertos de la USA por masivas cancelaciones de vuelos: pandemia y nevadas…¡Idem varias autopistas!

*.-Congratulaciones a todos los Capricornio que cumplen años por estas fechas y esos Piscis andan más que benditos con Júpiter bañándolos de suerte, viajes y expansión de aquí hasta mayo…cuando el “gran benefactor” pase unos meses a Aries…Regresa a Piscis en noviembre y diciembre para que esos pececitos nobles y vilipendiados del zodiaco cierren un gran año.

Plutón seguirá transformando a Capricornio por muchos años más…Urano seguirá revolcando a Tauro y Acuario bien limitado por Saturno que lo trae a mecate corto…Eso y más en este 2022…en próximos ediciones más detalles para esos signos mártires…y las esperadas predicciones del Año Nuevo Chino del Tigre de Agua, que arranca el 1 de febrero con el cumple de Beatriz Ochoa, que cierra enero bien estresada…Besitos aéreos con aroma a Arena de Somens…#Must…A cuidarnos del Omicron…Los queremos en P!#$%&.