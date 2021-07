Chicha y Limón martes 13 de julio de 2021

Photo Credit To Feliz Sugey Laínez comparte con sus invitados el día de su boda

WARNING!!…A seguir con las precauciones por las variantes del virus…En casita celebro su cumple la apreciada Margarita Kawas…Imperdibles las gráficas de las graduaciones de las bilingües…Los chicos de la Happy Day & Freedom se lucieron…Hernando Moreno homenajeo al benemérito Cuerpo de Bomberos…Efemérides inolvidables…Notas de interés…Mas de la friki-historia…Chismes en tendencia y más mis amores… ¡Empezamos!

*.-En la intimidad de ese lindo hogar que forma con Roberto Tejada, apago las 60 velitas de su pastel la estimada socialité y amiga Margarita Kawas, mas adorable que nunca, con ese cálido trato que le da a todos los que tenemos el placer de conocerla…Se unieron al ágape: Andrea de Peralta con su esposo Onías e hijo, así como el siempre apuesto Javier Tejada…#Blessings.

*.-Por cortesía de Denny’s saludamos a todas las personas que por estas fechas brindan por un año más de vida… empezamos con la gentil y talentosa dama Gracibel Crespo de Larach, esposa de Luis Larach, quien sigue abriendo finos presentes por su onomástico…Muchas felicidades Gachy.

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano… que la hermosa residencia de Nasry “Tito” Asfura, Alcalde del Distrito Central, estará repleta de sendos arreglos florales a cuales mejores… ese living será todo un jardín, como los que nos deleita la firma Hermes…ya que el sábado celebra un año más de bendiciones la encantadora dama Lisette de Asfura, Primera Dama de Tegucigalpa y Comayagüela…#WAO… Se unen a las felicitaciones las divas del clan Asfura.

*.-Seguimos en la Zona Central: enviamos un cálido saludo de felicitación para la distinguida dama, Rosario Córdova, quien por muchos años se desempeño como directora del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI)… rostro fijo en la prensa de nuestro país… Doña Rosario sigue recibiendo las congratulaciones por su onomástico.

*.-La exquisita socialité Lorette Kawas festejó íntimamente un año más de realizaciones… seguidita de su bella hija Paola, Lorette agradeció a Dios por permitirle celebrar con los suyos un aniversario natal… a la cita social no faltaron sus hermanas y sobrinos, le desearon toda la dicha del mundo a una dama que se ha sabido ganar el corazón de todos… #Blessings.

*.-En el 2019 fue el Hotel & Boutique Casa Bella, el epicentro de ese ágape por muchos comentado en redes sociales y donde el genial DJ B3iss animo la rumba juvenil… nos referimos al cumpleaños de la influencer y fashion bloguer Banessa Mejía, quien este 2021 ha manejado su cumple a “top secret” porque no nos rego arroz… Igual le deseamos siempre lo mejor.

*.-La joven emprendedora Scarleth Mena es otra de nuestras consentidas de cumple por estas fechas… junto con su madre Lidabel Sánchez una de las mentes brillantes de la firma organizadora y decoradora de eventos Acontecimientos…en el 2019 Scarleth departió con amigos en el C Bari del Copantl, este 2021 siguen en familia, con muchos buenos deseos online en sus redes sociales… Toda la dicha del mundo para esta linda joven.

*.-Seguimos con gente fina…Este fin de semana celebra su tercer cumpleaños como casada la exquisita socialité Ilda Ledbetter de Boquín, esposa del caballero Luis Tirso Boquín… una boda que sorprendió a media city a fines del 2018 e inicios del 2019 cuando “estalló la bomba”…¡y de qué manera!.

*.-Dos de los solteros más cotizados de la ciudad se casaron luego de varios años de conocerse como amigos y novios… Pues la bella Ilda celebrara en familia un año más de sorpresas, con ese menú de su creación que siempre sorprende….Toda la dicha del mundo para esta guapa emprendedora.

*.-Este fin de semana arranca celebraciones de cumple el talentoso artista del pincel Julio Visquerra ((padrino de “Las Moon”))… lo que desconocemos es donde pasara su efemérides el maestro Visquerra, si en su preciosa galería en Valle de Ángeles, Tegucigalpa o esta ciudad…Bendiciones maestro.

*.-Este jueves…agrega un año más de feliz existencia la apreciada dama Rosario de Núñez, dilecta socia del Club Internacional de Mujeres…cuyas socias desde ya la congratulan online en las distintas redes sociales donde doña Rosario está debidamente acreditada…¡Que lo pase súper bien!.

*.-La preciosa jovencita Danielle Marie es otra de nuestras celebres cumpleañeras…adorada hija de Alexandra Suazo y nieta del Ing. Roldan y la Lic. María Antonia de Suazo…quien junto a Santa Euceda, esta recién desempacada de Israel…Ambas ladies formaron parte de la comitiva que asistió a los solemnes actos de apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén.

*.-Donde por cierto…Miriam Estela Guzmán Bonilla, Diva de la SAR e hija prodiga de Pimienta Cortes, se voló la barda en look…como “casi” siempre suele hacerlo…llego bien “over dressed” a esos actos…de punto en rojo y con unos tacones de vértigo: viendo desde las alturas a todo el que la rodeaba…con ese pelatzo “carísimo de Paris”…¡su mayor tesoro!…#Aries.

*.-Siguiendo en las cumbres capitalinas, agrega Cipriano que la glamurosa dinastía de los Atala siguen celebrando el cumple de uno de sus patriarcas… nos referimos al siempre apuesto Pedro Atala, “El Águila Mayor”…quien esta semana celebra su cumpleaños junto a sus bella esposa Tania Ortéz y su preciosa Paulina: la Top Model e It Girl number one de la capital… Por cierto, Paulina Atala todos los años es buscada por Carimaxx.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad del Valle de Sula, departen con sus respectivas familias por una efemérides en común: sus “Bodas de Cuero”… nos referimos a los encantadores: Julio y Damaris Méndez de Chacón, así como Cesar y Kimberly Ramos de García, quienes se unieron al sagrado sacramento del matrimonio en dos bodas inolvidables… #Blessings.

*.-La siempre distinguida dama de sociedad, Rosa Idalia Arias de Gavidia, celebro en la intimidad de su hogar su onomástico… rodeada del amor que le profesan sus lindas hijas, nietos y esas amistades que doña Rosa Idalia ha venido cultivando toda su vida… desde cuando con su inolvidable esposo, el abogado Luis Francisco Gavidia, integraban el Comité del Casino Sampedrano… Se unen a las congratulaciones la familia Herrera-Canales.

*.-Otras “Bodas de Cuero” son las de Alexander y Carol Hernández de Torres, quienes en el 2018 dejaron a medio país con la boca abierta… sorpresa total que nadie se esperaba tan pronto y con tanta pompa… bien dicen que en silencio los proyectos cuajan mejor… ambos novios lucieron impecables de felicidad y distinción, en la misa oficiada por el padre Henry Asterio Rodríguez en la iglesia María Reina del Mundo.

*.-Seguido de un regio banquete en el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe… ambos recintos magistralmente decorados por Jackie Cabrera, bajo la tutela y planeación de Susana Prieto… La ex mariana Irela Pérez se encargó de protocolo y logística… ¡una puesta en escena digna de una revista!.

*.-Luego de los actos, se disfrutó de una rumba a cargo de Los Clásicos y DJ Bishop… Los Torres-Hernández son hijos de: Rodolfo y Pily Verdial de Torres Lazo, padres del apuesto Alex; y de José Gustavo y Maribel Polanco de Hernández, padres de la bella Carol… ¡Benditos tres años de casados!

*.-En notas de farándula…Vilma-Atraca nos cuenta que Italia está de luto con la repentina partida de su diva Raffaella Carra a la edad de 78 años…musa de la también luminaria Susana Giménez…Carra, fue la primera Reina del Festival Viña del Mar allá por 1982…luego le siguieron otras artistas…#RIP.

*.-El apreciado caballero de las artes, Antonio “Tonny” Sansur, es otro de nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas… Sera precisamente su bella hija Blanca de Hawit, junto con su apuesto esposo Andrés e hijos, quienes sorprenderán a Tony con un ágape familiar muy especial… Muchos años de vida para este sobresaliente caballero de la sociedad sampedrana.

*.-Quienes recuerdan sus “Bodas de Encaje Chantilly” son Alex y Angelita Castejón de Maldonado, cuyas ceremonias civil y religiosa se celebraron en los acogedores parajes de Angeli Gardens… al mejor estilo USA o Europa, los novios ataviados con atuendos vintage, protagonizaron en el 2017 una de las bodas más alegres de los últimos años, de mañanita y con la frescura natural de El Merendón… ¡Felices cuatro años de casados!

*.-Un sarao que sigue cosechando buenos comentarios en las redes sociales son los 15 años de la bella Roxana Velásquez…amantísima hija de William Velásquez y Roxana Villatoro, quienes se volaron la barda como anfitriones del ágape de su hija…Roxana Michelle lucio majestuosa con ese vaporoso vestido rojo y disfruto su gran noche al lado de los suyos en el Copantl.

*.-Otra nota imperdible en este portal son los solemnes actos de graduación de la promoción XXI del Liceo Bilingüe Centroamericano…evento realizado con toga y birrete en los salones del Club Árabe…las chicas bellísimas con unos estilismos de primera y los jóvenes más galanes imposible…juventud divino tesoro…Ya están matriculados en la UTH y en la Universidad Cristiana.

*.-Por cierto…Eva Gabunda estuvo en esa graduación y certifica que se realizó en tiempo y forma, con todas las biomedidas de seguridad…todos los presentes con sus pruebas y la mayoría inoculados con sus mascarillas dobles…Tres chicas quieren ir al Miss Universo: Layla Pereyra, Camila Muñoz y Chabela Paz…Que les den permiso sus padres es otra historia…jijiji…#Exitos.

*.-De nuestro “Baúl de los Recuerdos”, hoy rememoramos unas de las bodas más románticas del 2019 y cuyos protagonistas se disponen a celebrar en casa con sus más cercanos… esas “Bodas de Algodón” que Gabriel Arturo Rodríguez y Miriam Johana Enamorado de Rodríguez siguen recordando como el mismo algodón de azúcar en sus años de novios en Feria Juniana.

*.-Los Rodríguez-Enamorado… se unieron por la vía religiosa en una emotiva homilía nupcial oficiada en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, por el padre Henry Asterio Rodríguez, hermano del novio, quien enfatizo varios puntos de la misa, ya que lo conocía mejor… jijijijij… el banquete de esponsales se celebró en tiempo y forma en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel & Club Copantl… Todo con el buen gusto de la pareja.

*.-Ambas estancias, delicadamente ornamentadas por Jackeline Cabrera, bajo la tutela de Alexandra Lockmer, quien planeó, organizó y cuidó cada detalle de la boda Rodríguez-Enamorado en todo momento… Los Salones Napoleón lucieron como nunca, con esa monumental puesta en escena digna de una película: la opulencia de la plata se fundió con lo neutro del gris.

*.-Los tortolos son hijos de las respetables parejas formadas por: Henry Asterio y Miranda Romero de Rodríguez, padres de Gabriel; y Aarón Enamorado y Maritza Ayala, padres de Miriam Johana… pareja de enamorados que tuvieron el honor de ser apadrinados por Adalberto y Astrid de Casco… Por ahí vimos siempre elegante a la Designada Presidencial María Antonia Rivera, divina en negro… Bendito hogar Rodríguez-Enamorado.

*.-Quienes siguen tan felices como el primer día que se conocieron son los especiales: Orlando Josué y Karen Dariela Fajardo de Valenzuela, quienes ya planifican con sus respectivos padres, una cena para celebrar su segundo año de casados… A fines de Julio, los Valenzuela-Fajardo recuerdan su noviazgo, despedidas de soltería y esas mágicas uniones de las cuales fuimos testigos.

*.-Otros que siguen celebrando en familia sus primeros tres años como esposos son los guapísimos: Gustavo Adolfo Guerrero y Neyde Landa Blanco de Guerrero, quienes por estas fechas del 2018 departían con mucha pompa en su enlace que congrego: familiares, amigos y compañeros de labores en una rumba sin precedente que aún se recuerda… Benditas “Bodas de Cuero”.

*.-Los ahora esposos son hijos de los estimados matrimonios formados por: Francisco Guerrero y Mirna Mendoza y Antonio Landa Blanco y Doris Elena García de Landa Blanco, quienes lucieron impecables para el enlace de sus hijos, que a la vez, unió a dos familias de renombrada honorabilidad… Neyde Jane lució preciosa con ese majestuoso ajuar de David’s Bridal y Gustavo Adolfo, más galán que nunca con ese traje formal con detalles ascot.

*.-Grimorio nos dejó sus notas astrológicas y arranca con su “alera” la luna gatuna que ya está en fase nueva…¡La mejor para todo tipo de inicios, tramites y firmas!…hasta de matrimonio mis amores…venus y marte siguen en Leo, impregnando a los leoncillos de un encanto muy especial…y también a esos acuario “incasables”: están por conocer a su media naranja mis vidas.

*.-En general, los bien nacidos en este séptimo mes del año son personas tranquilas y muy equilibradas, con sus 7 chacras bien balanceados en todo aspecto… igual de la noche a la mañana le sacan cada susto a familiares y amigos en materia de salud o amores, que dejan al gentío que los conoce perplejos… lo anterior sin buscarlo estos hijos de la luna o el sol… En Julio reinan las cartas: el 7 de copas y el 7 de bastos… Suertudos donde los vean.

*.-Los “Julios” que nacieron entre el 1 y el 21…son personas altamente sensibles, al borde del llanto, por algo a todos los Cáncer les llaman “Los llorones del zodiaco”… mártires del bullying en su infancia… súper hogareños y buenas personas… Entre el 22 y 31, la cosa se pone más intensa, esas aguas empiezan su ebullición hasta convertirse en lava de volcán jodido…jijijiji… ¡Fuego María!… porque ya son leones: ¡la fiera ruge y de qué manera!

*.-Ya saben la máxima de esta sección: “antes de un cumple: todo se descubre y todo se revuelca: salud, trabajo, amores, familia, ETC”…y esos Cáncer y Leo lo saben…stress total por estas fechas para ellos…andan de “mirame y no me digas nada”…jijijiji…Si pueden ayúdenlos en la medida de lo posible para que respiren más tranquilos…Nada de reclamos mis vidas.

*.-Les traemos la segunda parte de la historia del Studio 54, porque hasta ahí cayo el Grimorio en sus años de vida loca…experiencia que define como “apoteósica” (mucho con demasiado)…una sola noche fue suficiente…De ahí salto a Madrid a vivir la “movida madrileña”…regreso al DF y tuvo un breve paso por su “Buenos Aires del alma”…Hoy se las tira de morrongo…jijijiji.

*.-Rodaba un 26 de abril de 1977: el Daily News le dedicaba un titular irónico a la nueva apertura: «Studio 54, ¿dónde estás?»…El tabloide llevaba una rigurosa clasificación de locales que abrían para inmediatamente fracasar…Pero Rubell & Schrager tenían una aliada fundamental: la socialité Carmen D’Alessio…nada que ver con la cantante mexicana Lupita D’Alessio…Pero fue de Carmen que el Tigre Azcarraga saco el apellido.

*.-Carmen había conseguido aparecer en la portada del Wall Street Journal por la escandalosa cantidad de dinero que generaban sus fiestas…Su lista de invitados merecía una alfombra roja…Studio 54 había descubierto una nueva forma de deseo: La obsesión por un lugar…Un lugar que convertía a sus fieles en sumos sacerdotes de algo especial…Tipo El Olimpo…¡Fuego María!

*.-No lo parecía en el primer momento…en el exacto primer momento en el que todo empezó…la también socialité Nikki Haskell era una autoridad en el mundo de la noche neoyorquina…Conocía a todo el “who is who”: el que merecía la pena conocer…bailaba con todo el mundo…no hacía nada que no se pudiera hacer con zapatos de tacón….¡el poder en los juanetes jodido!.

*.-Aquel día, había quedado en cenar pronto con una pareja de amigos recién casados en el Elaine’s…como la bella Padgett-Zablah… «Tengo una entrada para el club que inauguran hoy. ¿Por qué no vamos?» … y cruzaron la ciudad hasta la calle 54…pero cuando llegaron, las puertas estaban cerradas…#Plop.

*.-Esperaron junto a media docena de personas hasta que por fin aquello abrió: Todavía estaban terminando de ajustar las luces y sonaba la primera canción, «Devil’s Gun»…El amigo de Haskell era un joven emprendedor poco conocido, pero con experiencia en expandir sus relaciones sociales en las discotecas de moda…Un joven de Queens que quería conquistar Manhattan.

*.-Eso que los verdaderos patricios llamaban despectivamente “bridge-and-tunnel”…No terminaba de gustarle aquel sitio todavía desangelado…estaba acostumbrado a la efervescencia de Le Club…pero le convencieron para que se quedara…¡se quedó, repitió y volvió!…Aquel treintañero se llamaba Donald Trump….#Utaaa…¡Ya traía el despapaye en las venas!…#Santisimo.

*.-Llegó la media noche y el local se llenó…y había más gente esperando fuera… cientos de almas agolpadas en la puerta: Frank Sinatra, agazapado en su coche porque no podía pasar…Warren Beatty, al que se le congeló la mueca para siempre porque no consiguió entrar….¡empezó con pie derecho!.

*.-El titular del Daily News había resultado ser un reclamo excepcional… Dentro, Cher bailaba con Margaux Hemingway…Capote pedía algo de beber… Brooke Shields resplandecía como una promesa de eterna juventud… Mick Jagger y Bianca jugaban a ser el centro de atención.

*.-Junto a ellos se serpenteaba una modelo que después tendría algo que decir: Jerry Hall….Liza Minnelli había encontrado el final del arco iris que buscaba su mamá…y encontró la misma respuesta que dio Dania Prince en el Miss Tierra-2003…Halston, el favorito de Gina Weidner que no acostumbraba a trasnochar, entró aquel día en Studio 54 y parece que nunca volvió a salir.

*.-Pero al dueño, Steve Rubell, no le bastaba con las celebridades…quería gente de verdad…gente que llevara sobre su piel el magnetismo de la ciudad…desde el primer día se puso en la puerta decidiendo quién podía entrar: «You’re in» eran las palabras mágicas que daban acceso a Oz…#WTF.

*.-Los aspirantes se remolineaban, dejando ver sus caras como en los viejos tiempos, cuando los obreros de la Chiquita alargaban sus cuellos hambrientos ante el capataz…y con la varita mágica de su dedo, aquel rey Midas convertía en oro a cada uno de los que señalaba…La puerta del Edén estaba ahí, cuando se ingresaba era otro mundo…algo fuera de serie.

*.-Y en el Edén, Steve Rubell mezclaba lo que llamaba la ensalada: los que tenían nombre y los anónimos…los que eran todo y los que aspiraban a serlo… los que sabían que eran hermosos y los que no se habían dado cuenta…y los que se quedaban despiertos en la noche: solo así podían soñar.

*.-«Nunca habría dejado entrar a Steve Rubell en mi discoteca», decía el propio Steve…Sonaba a excusa para justificar la frontera de la cinta de terciopelo rojo que había que franquear…Era el casting más exigente de Nueva York….Grimorio hasta la tercera semana pudo “colarse” en ese antro…#OMG…Su mirada se extravía en el horizonte de sus recuerdos.

En nuestra próxima entrega…nuestro colaborador cerrara con broche de oro, mas detalles y a quienes conoció esa noche en Studio 54…eso está de alarido mis amores…mientras tanto nos despedimos con besitos frescos con aroma a “Pink Sapphire” de la colección Omnia de Bvlgari, para las amantes de los cítricos…Cuídense que las variantes del virus se multiplican y el gentío sigue regado como hormigas: mascarillas como cinturón…Los queremos en P!$%#$.