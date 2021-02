Chicha y Limón martes 16 fr febrero de 2021

Photo Credit To linda imagen de Carla de Herrera en familia

¡QUE VIVA EL AMOR!!… Para esos bien atendidos que pasaron un “finde” de alarido… de hecho, este 2021 es el año del matrimonio y los embarazos: la cigüeña pasara en Honduras todo noviembre… Hoy les traemos: glamurosas cumpleañeras… Recordaremos la boda Aguilar-Camacho… Aniversarios especiales… Cotilleos desopilantes… Mercurio sigue retrogrado “tocando” la comunicación hasta el sábado 20 y con dos semanas más de post sombra.

*.-¿O sea?… que seguirán los dimes y diretes en la palestra política nacional e internacional, porque en ese ámbito, “no hay mes sin escándalo” … #Santisimo… y con el planeta de la comunicación retrogrado, mas el “hervidero” de planetas que sacuden Acuario… ¡Fuego María!… y no precisamente la llevada y traída “Maria3Pelos”…jijijijji… #Leo… #MATT.

*.-A propósito de la palestra y antes que se nos olvide entre tanta nota en esta “ristra”… como ladra La Tiffany… nos contó un pajarillo que el secreto mejor guardado del Dr. Roberto Cosenza para lucir ese rostro de bebe es la línea completa de La Mer…#OhLaLa… cleanser, tónico, esencia y el cool gel en meses cálidos… La Cream de la Cream en meses fríos… ¡cual hormona joven como dicen por ahí!… #MMM… ¿Sera?… Trabaja mucho para esos lujitos.

*.-Nuestra guapa amiga Paty Girón de Ayala sigue recibiendo las congratulaciones por su onomástico, el cual celebro en familia la semana pasada rodeada del amor de su esposo German Ayala e hijos… Inolvidable aquella fiesta mexicana del año pasado, donde Paty lucio regiamente ataviada al mejor estilo Frida Kahlo… ¡Recordar es vivir Mon Guerlain!

*.-Otras guapuras que añejan sus “Febreros” en belleza, ingenio y encanto son: Grethel Mejía, madre de Rosmary Arauz… doña Bélgica Suarez, también conocida como “Lady Chanel”… y la bella María Fernanda Mitchell… #Congrat.

*.-Como olvidar a Doña Bélgica recién desempacada de su natal El Guante, Cedros FM, donde dormía tardes enteras a pierna suelta y en hamacas… desde siempre se le dio dormir de día y cotorrear de noche… hasta la fecha de hoy, donde a veces amanece en ese WhatsApp con el jet lag por la 20… que se le termino de disparar con su apretada agenda internacional.

*.-La beba Suarez, como la llaman sus socios de Carimaxxx, arribo a Tegucigalpa para culminar sus estudios de secundaria… .rol que compaginaba como pupila de la agencia de modelos de Vicente Sanchez… (OJO no confundirlo con Vicente Turcios)… ¡Por favor mis vidas!…jijijiji… Bélgica primero voló de la mano de Sánchez hasta conseguir una beca en Cuba.

*.-Donde dejo más de un corazón partido en La Vieja Habana, El Malecón, Baracoa, Matanzas y Varadero… la tierra de los Castro la recibió para estudiar Técnico en Medicina Forense, donde se graduó con honores, destazando muertos… #Santisimo… Respetable carrera que prosiguió en el Hospital Escuela donde todos los médicos babeaban por ese tumbao y sus kilométricas piernas… Punto y parte su chispeante personalidad coqueta.

*.-Su primer evento nacional fue el Miss Honduras Belleza Nacional de Eduardo Zablah, donde paso sin pena ni gloria, mas le sirvió de “escuela” para hacer el anhelado “crossover” a Carimaxx… donde la Suarez logro el virreinato en Tela 2008, certamen ganado por la olanchana Diana Barraza, ex del versátil Cesar Quintanilla… Siguió modelando para firmas de pasarela con Sánchez y hasta la mando de viaje a varios certámenes en Sudamérica.

*.-Hasta que en el 2009 se le hizo su sueño realidad de ir al Miss Universo por la difícil situación que paso el país por aquel golpe de estado… Doña Bélgica “jura y perjura” que Trump no la hizo inflar condones en una playa de Gran Bahama, como hizo con un grupo de aspirantes a esa codiciada corona, con miras a crear conciencia del uso del profiláctico para prevenir el virus del VIH.

*.-Su segundo compromiso como Miss Honduras Universo 2009 fue en Guayaquil Ecuador en el Miss Continente Americano… hoy Miss Continentes Unidos… donde dicen las viperinas que llego supuestamente “enchuflada” (remitida, apadrinada, recomendada especialmente) por el entonces mandatario de ese gobierno de facto… para que la aceptaran participar por segunda ocasión, porque ya había participado un año antes… Historico Top 6.

*.-Dos certámenes de renombre bastaron para catapultar su carrera de modelo internacional por los cinco continentes… donde fue imagen de reconocidas firmas de bisutería y moda… no paraba en Honduras… hasta que se caso con un empresario nicaragüense de puros y la hizo “sentar cabeza”…jijijjiji… hoy se dedica a su hogar y aquilatar su franquicia de MU.

*.-De regreso a nuestra high society… otra beldad que sigue recibiendo felicitaciones por su onomástico es la encantadora dama, Maribel Larach de Andonie, esposa del honorable caballero George Andonie, quien junto a sus hijos sorprendieron a Mary con una reunión repleta de detalles y elegancia, con esa familiaridad que los Andonie le imprimen a sus ágapes.

*.-Los ágapes para esta apreciada fémina de la sociedad sampedrana se prolongaron todo el fin de semana… Muchos años mas de vida para Maribel de Andonie, una acuariana en todo el sentido de la palabra… Ámbar los espera para un brindis muy especial… Toda la felicidad para esta gran dama.

*.-Por partida doble… celebró San Valentín el reconocido empresario de la construcción, Ing. Ernesto Lázarus, quien el domingo estuvo de plácemes… su bellísima esposa, Elena Medina de Lazarus e hijos, congratularon al patriarca de la familia con una cena muy especial.

*.-Los buenos deseos para el Ing. Lázarus se extienden toda esta semana por parte de colegas, clientes y su amplio círculo social de amigos… se unen a las bendiciones para el Ing. Ernesto, doña Nenette de Medina e hijos, así como Emilio y Rina Guillen Callejas de Medina, entre otros distinguidos miembros de esa dinastía… Felicidades Ing. Lázarus.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes es la encantadora dama, Rebeca de Mejía, ex Reina de la Feria Juniana con una amplia trayectoria en el mundo de la política y la sociedad sampedrana… La queridísima Rebeca se vio congratulada en la intimidad de su hogar por su esposo, el abogado Tito Aníbal Mejía, su linda hija Julia Rebeca… ¡Quien fue compañera de facultad!

*.-Se unió en felicitaciones su apreciado José Carlos Morales y esos bellos nietos que son su adoración… Doña Rebeca cumplió años la semana pasada, pero sus amigas de siempre, la siguen consintiendo vía redes sociales y añorando esas reuniones sociales en los rincones más chic de la ciudad… Bendiciones para esta entusiasma dama de la sociedad sampedrana.

*.-Seguimos con más rosas damascenas, esta vez para la dinámica dama Linda Rovelo, Gerente General del remozado hotel Hilton Princess de San Pedro Sula… Linda se encontró de plácemes en días recientes y sus compañeros de labores le cantaron el “Feliz Cumpleaños”.

*.-Con un exquisito pastel elaborado para la especial ocasión por el repostero estrella de la casa hotelera y el sarao laboral se celebró en el fabuloso Garden Court, que los espera para sus eventos familiares… Desde este rincón de sociedad, le deseamos a Linda que cumpla muchos años más de vida.

*.-Yolanda de Abufele es otra de las glamurosas cumpleañeras de estas fechas… de hecho, sus ágapes arrancaron el fin de semana y se prolongaron hasta HOY 16, cuando esta exquisita dama de sociedad agrega un año más de vida… se unen a las felicitaciones para Yolanda, sus compañeras del Club Hondureño Árabe y la Asociación Femenina Hondureña Árabe.

*.-Y por supuesto, todos los miembros de la renombrada dinastía Abufele… Los seres queridos de esta afable dama, la sorprenderán con varios detalles en su día de días… Es precisamente el CHA que espera a doña Yolanda y su familia, para departir en sus regias opciones: Las Parrillas, El Mediterráneo y el siempre en tendencia Meza23… Muchísimas felicidades.

*.-Dos apreciados maridajes de sociedad celebran por estas fechas sus “Bodas de Algodón”… nos referimos a: Eduardo y Lucia Chicas-Larios de Interiano y nuestros apreciados amigos Ramsés y Silvia Rodríguez de Urrutia… la artista que nos deleita con su amplio repertorio en las fiestas más in de la ciudad.

*.-Los Interiano-Chicas protagonizaron una de las bodas playeras más chic en Tela, con todo el “who is who” del mundo social sampedrano… Mientras que los Urrutia-Rodríguez estelarizaron una de las bodas más románticas en la terraza del Hyatt Place con un montaje regio a cargo de la recordada Nolvia Mejía de Ambientes Elegantes… y animada por sus amigos DJ Bishop y Jorge Torres… Dos jóvenes y muy estables parejas de enamorados…#Ejemplares.

*.-Otra joven pareja que se dispone a brindar con Moet & Chandon por su primer año de casados son Bryan y Waldina López de Zavala… quienes en un febrero mejor que este, se unían en regio enlace celebrado en La Viñera de Angeli Gardens… sarao planeado, organizado y montado por Lidabel Sánchez de Mena y sus bebas de la firma decorativa Acontecimientos… ¡Felicidades!

*.-Dos años de inquietantes travesuras celebro en familia por estos días la bella nenita Isabella Victoria Rodríguez Sánchez… amantísima hija de los jóvenes empresarios Manuel Rodríguez y la bella Sarahí Sánchez… ¡Dilecta nieta de la glamurosa Maritza Soto de Lara!.. . para más señas mis amores… Como pasa el tiempo… y pensar que gozamos de ese baby shower.

*.-Un año repleto de experiencias… así podemos describir las operaciones desempeñadas en el Century Business Square de la familia Larach, que ya cumple su primer aniversario…como en todo negocio no ha sido fácil por la pandemia… más sin embargo de agosto a la fecha desfila la gente chic en sus siete niveles de glamour… La sana distancia y biomedidas a la orden del día.

*.-Inolvidable esa regia inauguración con la familia Larach en pleno, encabezada por Gabriel y Fairuz Khoury de Larach, bella y de punta en blanco el Rostro Charlotte Tilbury junto a sus apuestos hijos… quienes dieron la más cordial de las bienvenidas a los distinguidos invitados… entre ellos la pareja presidencial, Juan Orlando y Ana García de Hernández… y un sequito.

*.-Completaron el abanico gubernamental: el Presidente del Congreso Nacional, Dr. Mauricio Oliva; la Designada Presidencial y miembro de la Secretaria de Inversión, María Antonia Rivera; Armando Calidonio, Alcalde de San Pedro Sula y su guapa y gentil esposa, Ing. Karen Stechmann… El “sport man” y diputado por Cortés, Alberto Chedrani,… tan gentil como siempre.

*.-Nuestros apreciados: Roger y Dianita Faraj de Larach, Mario y Sandra Farah de Canahuati, referente de elegancia y clase… doña Julita de Larach, adorable dama que siempre encanta; Maybe Castañeda de Romero, Jorge y Juan Carlos Sikaffy, José Francisco y Emilita Larach de Saybe con su guapa hija Marcela y Enrique Morales Alegría, por quien no pasan los años.

*.-La guapísima Romina Pascua de Bueso, distinguida y chic en rosa: pensó que nadie la captaría, pero a este portal nunca se nos escapa… la especial pareja formada por José y Soad de Boadla, Juan Diego Zelaya, más hermoso que nunca; ejecutivos de Banco del País, encabezados por los gentiles Ramón Fuentes y Nidia Manzanares….¡Presencia total en los negocios más VIP!.

*.-Munir y Vanessa Saybe de Chahín, Lucy Khoury de Ibrahim, Juan Antonio y Carmencita Suarez de Fernández, adorables… los guapísimos Julio Enrico y Carla Marissa Milla de Suazo, el especial caballero William Hall, Juan Carlos Sabillón Dávila y un largo etcétera de gente bien que sigue desfilando por uno de los shopping más vanguardistas… Éxitos a Century Business Square.

*.-Quien amanece de plácemes este viernes 19, es la encantadora dama Rosario Pineda de Crespo, amada esposa del caballero Marco Crespo, quien junto a sus hijos, nietos y cercanas amistades, congratularan a doña Rosario con un ágape muy especial… ¡Las sorpresas estarán a la orden esta semana!

*.-Se unirán a las muestras de afecto para esta especial fémina, las damas del clan Barletta-Yacamán, específicamente su guapa nuera Ana Cecilia de Crespo… Los ágapes en honor a doña Rosario de Crespo se prolongarán esta semana y sus primas las divas Pineda-Fortín se unirán en parabienes para desearle lo mejor de lo mejor…. Bendiciones.

*.-La cosa va de glamour: Lourdes María Guillen Peña se encontrará de plácemes este fin de semana y desde ya recibe los buenos deseos de toda la gente linda que tiene el honor de ser su amiga… La feliz esposa de Carlos Abufele es una de las socialités más emblemáticas y queridas de la city, al igual que sus padres: Antonio Guillen Gómez y Lourdes Peña de Guillen.

*.-El Club Hondureño Árabe espera a Lourdes de Abufele con sus amigas para seguir brindando por la vida, éxitos y felicidad de esta mariana, que es sinónimo de clase y belleza… Digna exponente de la dinastía donde pertenece… Muchísimas bendiciones para Lourdes Guillen de Abufele, Rostro Chanel, según el ojo clínico de nuestros colaboradores… ¡No lo dudamos!

*.-Quien parte pastel y reparte macarons entre sus nietos, es la elegante dama de sociedad doña Jo de Faraj, dilecta esposa del honorable caballero Fouad Faraj… doña Jo, esta semana agrega un año más de exitosa vida, una dama plenamente realizada en todos los aspectos.

*.-Su guapísima hija, Joyce Faraj de Andonie, ultima los detalles de una cena maravillosa en honor a la matriarca de la familia… Se unirán a las felicitaciones de esta dinámica dama, sus consuegros Roberto y Paty de Andonie y media dinastía Faraj…Que lo pasen súper bien… Bendiciones Lady.

*.-Siguiendo con matriarcas de altos quilates: Doña Julieta Salem de Kattán, quien este fin de semana departirá en la terraza de su linda residencia, con toda su familia en pleno… Su linda nuera Vivian Handal de Kattán es quien, casi todos los años, organiza el ágape para doña Julieta con esos catering deliciosos que siempre eligen… Salud y vida para doña Julieta Salem.

*.-Cerramos con broche de oro de 24 quilates esta lista de ilustres cumpleañeras con la elegantísima dama, doña Suyapa de Chiovelli, quien este fin de semana arranca con una serie de ágapes en su honor… la dilecta esposa del visionario caballero, don Maurizio Chiovelli, desde ya recibe las felicitaciones de su numeroso grupo de amigas… ¡Congratulaciones Lady!

*.-De buena fuente nos enteramos que las dinámicas damas del Club Internacional de Mujeres tuvieron un chat muy entretenido por estas fechas y la efemérides lo ameritaba: el onomástico de la encantadora Vilma de García, una de sus socias más apreciadas agrego “un febrero” más de vida… Nuestros mejores deseos y el brindis está pendiente my Darling.

*.-Si de ingeniosos y afables acuarianos se trata: Víctor Toledo, mente brillante de la firma de eventos ROYALTO… Se encontró de plácemes por estas fechas y una de las primeras en felicitarlo fue su amiga y socia, la bella Marcela Cueva de López… ¿Tendrá pareja Víctor actualmente?… porque es raro que un joven apuesto, buena gente y trabajador este libre… #Blessings.

*.-Y la cosa va de “amorzt” a tono con la semana y mes, campante y reinante… les perdimos la pista a una joven pareja de enamorados: Francel Yamil Santos y María Alejandra Castellanos… con casi dos años de novios y una apoteósica pedida de mano en el invierno del 2019 en el icónico Rockefeller Center… ¡en pleno corazón de la Gran Manzana!

*.-Tenían planeado un bridal shower en agosto pasado y boda en septiembre… pero con eso de la contingencia sanitaria y su respectiva catástrofe, no sabemos si están aquí, allá o acuya… La encargada de ese sueño de amor es la experta Denisse González… ¡Saludos donde estén!

*.-Quienes recuerdan tres fabulosos años de casados son los especiales: Carlos y María Lilian Lara de Rodríguez, quienes se unieron en solemne homilía celebrada en la iglesia Episcopal El Buen Pastor… con posterior banquete de bodas en el Copántl… todo exquisitamente montado por Lidabel de Mena… Los Rodríguez-Lara pasearon su amor por las principales capitales europeas: arrancando en Paris y prosiguiendo en Roma… ¡Bodas de Cuero!

*.-Sigue el drama en los hospitales, públicos y privados, donde se miran unos cuadros familiares que desgarran a quien sea mis amores… en los primeros ponen de correr a los familiares pidiendo por todo… y en los segundos por los exorbitantes costos: en aquel que dijimos cobran 160K solo por ingresar, 55K diarios y 360K solo por entubar… sin garantía de salvar vidas ni reembolso.

*.-Los estatales “con suerte o recomendación” de alguien ingresan, porque el cuello de botella sigue siendo “evaluación ambulatoria” donde el pueblo vegeta “mediodia” mendigando atención… aunque sean de la tercera edad o se lleguen muriendo… Como dicen los fresones que atienden: “no hay preferencia” (solo para platudo$$$ en ambulancias VIP)…¡Pase directo!

*.-Si lo anterior fuera poco… la gente rica hipoteca hasta lo que no para salvar a su pariente, mientras que la mayoría de la población muere en las calles o en sus casas… donde brillan por su ausencia las “lumbreras” forenses del 911: piden mil veces el reporte (para sus estadísticas y decir que trabajan) y nunca llegan… Están velando en las casas y craneando como sepultar al pariente.

*.-A propósito de la maldita burocracia… dicen que en cierto hospital estatal de esta city, solo internan: personal médico afectado, empleados del lugar o familiares de estos… ¿Sera?… Argollón y medio nos contaron de ese lugar… y que el pobre-pueblo-pobre se vaya a morir a la calle…#WTF… #Showcero.

*.-Como en aquel “jardín memorial”… aunque tengan súper pagado de años el terreno, les piden: dictamen “no covid” y pagar 12K solo por abrir y cerrar la fosa… #WTF… Idem en las funerarias donde tienen pagado todo, solo por retirar lo pagado: 6K… ¿Aún existe la Fiscalía del Consumidor?… #SAR… A seguir en casita y si salen sigan todas las biomedidas… ¡Nada de social life!

*.-Porque ese bicho anda en el aire pegándose en todos lados… si no se lavan el pelo cuando salen, mínimo háganse el “caníbal” muy en boga en los 70’s… o se enrulan los colochos tipo Doña Florinda… todo cubierto con pañuelo, paliacate o turbante, para no contaminarse mis reinas del glamour… y esas lechuzas que pasan en los portones echando “mal de ojo”: no los abran tanto: hasta por los ojos entra el virus… ¡No es broma!… #lol.

Este viernes tiene “party” Doña Chepita en casa: su eterno galán cumple 42… ¿Ya vieron la nueva imagen de Migdonia Ayestas?… #Irreconocible… ya días mirábamos esa chinita en entrevistas por la TV hasta que nos fijamos en el nombre… bajo dos tallas y se cortó el pelo… ¡Luce con 20 años menos!… Las maravillas que hace la fuerza de voluntad… También la crisis, nos tiene con la “Dieta Western”…jijijiji… Cuídense mucho mis amores los queremos en P!$%#$.