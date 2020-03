Chicha y Limón martes 17 de marzo de 2020

DIA DE SAN PATRICIO!!…Saludos a todos los que llevan ese digno nombre del patrón de Irlanda: a vestirse con algo de verde hoy…¿Ya vieron el reportaje del bautizo de la preciosa Ivanna María Handal?…todo un acontecimiento…Los Seniors 2020 de la Episcopal El Buen Pastor celebraron su desayuno…Los fabulosos 80 del honorable galeno Antonio Yacamán…Nuestros dilectos cumpleañeros de estas fechas…Notas del coronavirus que sigue en tendencia mundial…La Hacker de la High levanto ámpula con muchos en la edición pasada…Mas cotilleos VIP que espera el gentío…La raza anda histérica con la suspensión de conciertos…¡Esto y más!.

*.-Con varios años de casados por la vía civil y recién celebradas las bodas de algodón, el joven matrimonio formado por Farid Handal Yacaman y Mónica Hernández de Handal, tuvieron a bien festejar en familia el sagrado sacramento de su hija Ivanna María…El padre Luis Amador fue quien oficio la homilía y bendijo con agua bendita a la primogénita del hogar Handal-Hernández y segunda nieta de la glamurosa dama de sociedad Nancy Yacaman de Handal…Ambas familias y cercano circulo social a los padres de Ivanna María, se congregaron en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa para presenciar tan memorable acto eclesiástico…Todo un suceso familiar.

*.-Muy emocionados en todo el protocolo religioso, los amorosos padre de Ivanna y sus respectivos abuelos: Farid y Nancy Yacaman de Handal, padres de Farid; y Luis con Magda de Hernández, padres de la bella Mónica…junto a ellos, el apuesto joven Jacobo Handal, hermano mayor de la nueva cristiana en sociedad, quien lucio encantadora con el delicado ropón blanco…Acto seguido, todos los protagonistas se trasladaron al salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, para departir en una atmosfera primaveral logrado en rosa y blanco por la experta Susana Prieto…Graficas memorables que invitamos a disfrutar en este site…Bendiciones Ivanna Maria Handal H.

*.-Con la fraterna camaradería que los distingue, departieron en el bautizo: David y Rossina Handal, padrinos de la bella nenita; doña Judith de Vega con su linda hija Jessica; Anita Hilsaca, Andrés y Janina Pineda de Handal, Martha Delia Manzanares, Esthercita Canahuati, bella de pies a cabeza…Luis Mario Hernández y Andrea Gernat, una pareja que ya huele a compromiso; la encantadora dama Ingrid Yacaman, su bella hija Kathya y su yerno Rene Romero; la linda pareja formada por Héctor y Lorena Handal de Kattán, Lorena Becerra, Ericka Handal, divina como es su estilo; Wendy Cálix.

*.-Brindaron por la dicha de los Handal-Hernandez: Laurita Turcios, Monserrat Puerto, Gilberto y Elisa Moreno, Lourdes Merren, Delmar Alvarado, Gina y Lorena San Martin, Karlita Handal, don Emin y doña María Elena de Abufele, el apuesto caballero Davis Handal, Marlene Rojas, Elenita Chirinos, Bárbara Bonano, medio clan Handal en plena fusión de abrazos con la familia Hernandez y cercanas amistades de ellos que viajaron expresamente desde La Ceiba para tan importante ágape…Todos “foteandose” con la ornamentación de Susana Prieto y esa regia tarta de Signature Cake, con esa clase tan propia con la que el clan Handal celebra sus eventos.

*.-Otra nota imperdible en Farah La Revista…es el ameno desayuno de los chicos de ultimo año de la Escuela Episcopal El Buen Pastor, quienes arribaron guapos y puntuales a los salones del Club Hondureño Arabe, para departir juntos en las últimas actividades previas a su graduación…portando frescas piezas de corte casual, los jóvenes compartieron selfies, videos y fueron acompañados por padres de familia y personal de la institución…El club los deleito con una variedad de entradas, jugos naturales y esos desayunos que son un deleite…¡Juventud divino tesoro!…Las fotos no mienten mis vidas…Lideres de principios, valores y metas venideras.

*.-Luego de “media” vida como amigos y tres años de feliz noviazgo, Caroll Perelló y Elías Handal llegaron al altar de la iglesia María Reina del Mundo donde el padre Henry Asterio Rodríguez los consagro como esposos…Caroll lucio majestuosa con ese ajuar avant garde firmado por Valentini Spose y Elías ni se diga, tan elegante como la estirpe que lleva en sus venas…Es así como las honorables familias Handal-Vediski & Perelló-Santos, con sus más allegados, se trasladaron a los salones Natividad y Nazareth del Club Hondureño Árabe, que lucieron espectaculares gracias al buen gusto de la novia, madre y suegra que confiaron en el buen gusto de Irela Pérez para planeación, organización y protocolo, con montaje de Jackeline Cabrera.

*.-Los ahora esposos disfrutan su luna de miel, fijando su residencia en San Pedro Sula…Elías y Caroll de Handal son hijos de los estimados matrimonios formados por: don Rauff y doña Soad Vesdiski de Handal, padres del especial Elías; mientras que por el lado de Caroll, Victor Perelló Paranky y Silvia Santos de Perelló, son sus orgullosos padres…ambas parejas derrocharon prestancia y sofisticación en sus atuendos…El Club Arabe dispuso de un banquete, previamente degustado por la hoy señora de Handal, donde varias entradas de fiambres fueron el deleite de los invitados…Una delicada estación de dulces fue el mejor de los postres, escasas calorías quemadas en su totalidad, en la radiante pista led con los ritmos de DJ Blanco…#Blessings.

*.-De familias bien va la cosa…Con una elegante fiesta familiar, se celebro el brindis de cumpleaños del reconocido medico Antonio Yacaman, quien en fecha reciente arribo con orgullo al octavo piso de vida…La cita fue organizada por su guapa esposa Mayte de Yacaman y sus hijos: Sandra, María Teresa, Antonio y Abraham, quienes cuidaron cada detalle y atendieron de maravilla a los presentes…Amigos y familia política del Dr. Yacaman también hicieron acto de presencia y brindaron por la dicha de este patriarca, con destacada trayectoria en la medicina…¡Felices 80 Dr. Antonio Yacaman!

*.-Hoy amaneció de manteles largos la apreciada socialité Carmen Leticia Figueroa de Morales, más conocida en la “pink press” como Lety Morales…Miss Puerto Cortes 1976 y una de las figuras más esbeltas, con medidas perfectas (las mismas que Marilyn Monroe) que ha pasado por un Miss Honduras…Dilecta esposa de Enrique Morales Alegría con quien estableció un hogar ejemplar…Fundadora de la Liga de la Lactancia Materna, socia del Club de Jardinería de San Pedro Sula y sobresaliente miembro de la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH), entre otras agrupaciones altruistas…Muchas felicidades y a celebrar con hijos y nietos.

*.-Mañana…será un día de gratas impresiones para la bella y dinámica joven Vivian Handal de Kattán, esposa del empresario Mauricio Kattán e hija de los honorables, don Fuad y doña Diana Katimi de Handal…quienes junto a sus hermanas, Lorena de Kattán y Carol de Zummar, con sus respectivas familias, se unieran en muestras de afecto para la especial Vivian…Infaltable en este ágape, su especial suegra doña Julieta Salem de Kattán y media dinastía de los Kattán-Salem, que son muchos por cierto…vía redes sociales, felicitan desde ya a Vivian, sus ex compañeras del María Auxiliadora promoción 1985, entre ellas la diva de la SAR, Miriam Estela Guzmán Bonilla…¡Albricias Vivian!.

*.-¿Fueron compañeras de colegio?…con razón lucen tan jóvenes y guapas…¿y también de facultad universitaria?…ahí no…Miriam Estela estudio Derecho con la pareja presidencial y Vivian estudio Química y Farmacia con Francia Tatiana Reyes…Bueno, la ex Miss Tegucigalpa solo saco las generales y una que otra química, por debutar en el mundillo de las pasarelas y los reinados de belleza…ambiente mediático, que luego de sus representaciones internacionales, influyo a que Francia Tatiana cambiara de carrera a Periodismo…Todos los anteriores, ampliamente conocidos en el campus universitario de la UNAH-TGU…#Liderazgo…#Clase…#Belleza…#Inteligencia.

*.-Las apreciadas familias Rivera-Ventura & Fajardo-López concretaron un sueño en común: ver casados a sus hijos Carlos y Valerie, en una ceremonia tan íntima como personalizada, proyectando el amor que cultivaron en su noviazgo…sus amigos de siempre llegaron a patentizarles las muestras de afecto en tan memorable fecha…la iglesia seleccionada fue Espíritu Santo con fiesta de esponsales en los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe, revestidos de una sublime decoración en blanco y verde, con varias estancias para el gusto de los presentes…Boda planeada en su totalidad por Keileen Reyes…Posterior al protocolo y posado oficial, los novios inauguraron la fiesta con su primer baile de casados, ante el júbilo del respetable.

*.-Los ahora esposos son hijos de: Secundino y Lizette Ventura de Rivera, padres de Carlos; y los estimados Raúl Fajardo y Carmencita López, padres de la preciosa Valerie, que derrocho garbo con ese ajuar que la hizo brillar en su gran noche…la pareja fue la reina de la pista, dando catedra de baile de principio a fin, disfrutaron al máximo su velada y agradecieron a sus invitados compartir con ellos la dicha de convertirse en esposos…abrazos, besos y buenos deseos, junto con las fotos para las redes, fueron parte de una noche repleta de emociones encontradas que Carlos y Valerie de Rivera con sus invitados jamás olvidaran…¡Ya disfrutan su luna de miel!.

*.-Cinco años de noviazgo a muchos les puede parecer mucho tiempo, pero en el caso de Rodrigo Kattán y Alicia Rodríguez se les hizo demasiado corto para vivir su romance…un idilio cargado de muchos sentimientos encontrados, pero con un objetivo en común: algún día convertirse en esposos para toda la vida…fue así como en el pasado mes de septiembre, Rodrigo le propuso matrimonio a Alicia en el marco de una cena familiar…de ahí a la fecha, las madres de los prometidos en boda junto a la novia, han venido planificando con Susana Prieto lo que serán ambos enlaces.

*.-En días recientes, las damas de ambas familias y muy allegadas a Alicia, la congratularon con una tarde de café en el salón Oxford del Hilton Princess…La boda Kattán-Rodríguez se concretara el próximo 9 de mayo en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa y oficiada por el padre José Antonio Canales…con banquete en los salones del Club Hondureño Árabe…los preparativos van viento en popa y Susana Prieto pone manos a la obra en las ideas conceptuales de Alicia, su madre y su suegra, para que el enlace sea todo un suceso social…con la delicadeza, clase y buen gusto que distingue a estas damas no lo dudamos, mientras tanto, los invitamos a apreciar las gráficas de ese bridal shower muy comentado en redes sociales.

*.-Brillaron como oferentes en la despedida de soltera de Alicia María Rodríguez Muñoz en el Hilton Princess: Alicia Muñoz de Rodríguez, madre de la novia; María del Carmen Rodríguez, Geraldina Fernández, Bella Umaña y Gloria Kattán, quienes también despuntaron como decoradoras de los espacios en el Oxford, porque esa ornamentación estuvo de diez…románticos arreglos florales en rosa y lavanda, con ese mágico arco de globos en dorado y blanco, lograron el efecto WAO que aun cautiva en redes sociales…Alicia María súper feliz a pocas semanas de convertirse en la señora de Kattán y compartir con los suyos la emoción que la embarga ante el próximo paso.

*.-Otras sobresalientes invitadas a este bridal shower fueron: Nilcer Pineda Viscovich-Kattán, Lorette Kawas y su bella hija Paola González Kawas; Linda Lozano de Bendaña, Rita de Handal, Denia de Kawas, Katia de Kattán, Mariana Leon, Karen Joya, Sara Bogran, Ana Sofia Ordoñez, Marilyn de Castro, Reyna Assaf, Lilian Kawas, Jackie Assaf; María José, María Celeste y María Isabel Bonilla, entre otras entusiastas damitas que convergieron en buenos deseos y consejos para Alicia María en su nueva etapa de vida…ambos enlaces prometen y las familias Kattán-Ortiz & Rodríguez-Muñoz se lucirán como anfitriones…Toda la dicha del mundo para Alicia Rodríguez y Rodrigo Kattán.

*.-Seguimos con el clan Kattán…En esta ocasión con la bella Paola Loreth Pineda Kattán, quien sigue siendo congratulada en víspera de su boda religiosa con Alejandro Martínez…el ultimo sarao fue en Arnie’s, pero en esta ocasión sus amigas más entrañables se reunieron en Angeli Gardens para un ágape parisino muy a lo Chanel…con ese romance tan chic icónico de la capital francesa, tan en boga entre novias y quinceañeras…de hecho, Paola y Alejandro ya son esposos ante las leyes civiles, porque el sábado pasado concretaron un enlace tan íntimo como elegante, con familiares, testigos y cercanos, que brindaron con champagne por la dicha de la pareja.

*.-Regresando a Angeli Gardens…el tercer bridal shower para Paola Loreth tuvo una ambientación en rosa y blanco, con esos idílicos detalles propios de la firma…fue un rincón de Paris en pleno Merendon sampedrano…montaje logrado por Rosa María Kattán, madre de Paola Loreth, en colaboración con las distinguidas oferentes del sarao: Claudia Kattán de Jordán, Nancy de Jaar y Miriam de Martínez, quienes ornamentaron La Viñera de Angeli Gardens de una forma sublime…Brindis, charlas y consejos para la novia, no se hicieron esperar, entre delicados presentes, todo sazonado con las delicias del meson y ese ambiente fraterno entre damas con una atmosfera de antología.

*.- País y mundo en alerta sanitaria…14 días de emergencia en rojo por el COVID-19 que sigue galopando por los cinco continentes…tiene al planeta en vilo hora a hora…hasta la fecha, nos resistimos a creer que esta nefasta pandemia sea producto de una “extraña” mezcla de animales salvajes en un mercado de mariscos en Wuhan China…si esas recetas son antiquísimas, por no decir milenarias, en la cocina china…para llegar a estas magnitudes, lo vemos demasiado raro…un virus que no perdona distancias, estatus ni razas, que sigue infestando a la población día a día…Tiene a los gobiernos de patitas para arriba…algo nunca antes visto a gran escala…La raza anda histérica.

*.-De 500 personas como máximo reunidas en un evento, pasamos a 50…#WAO…imagínense toda la gente que tenía agendado evento, con todo pagado e importado…por ejemplo, estas bodas glam que se celebran por acá, traen “un floral” de lujo casi en su totalidad importado, que dura escasos días…punto y aparte los paquetes “lunamieleros” que ya estaban pagados…algunas agencias reconocen ciertos porcentajes pero no todo, les dan la opción de cambiar fechas…Hay que ver, que esas exportaciones comerciales y/o industriales procedentes de Asia con el logo “Made in China” la people se pregunta si no vienen contaminadas…

*.-Pero lo que ya había entrado a su destinatario y lo que venía en tránsito…igual se recibió, se ingresó en bodegas…esperamos que venga libre de virus…en especial esos “findings & trims” que vienen a granel…para los que no saben, en esas fábricas chinas trabajan como robots, por turnos las 24/7…Dios nos agarre confesados.

*.-Mientras tanto, a seguir las recomendaciones del SINAGER, si es que encuentran gel para manos y mascarillas… en algunos casos acaparados para subirles precios, como el “Turkis” que se viralizó en las redes sociales, metió la pata hasta los blanqullos y luego que le cayeron las avispas para curarse en salud fue a regalar mascarillas a los hospitales…Hay querido eso le pasa a los empresarios codos que no tienen un departamento de relaciones públicas para que les cuide su imagen y la de la empresa, y es que si son mecha corta paraqué se ponen hablar frente medios de comunicación…

*.-Con eso de los saludos, hemos visto a varios “chic” saludar como asiáticos: sin tocarse y solo inclinando hombros hacia enfrente…tipo nativos de: Japón, Birmania, Tailandia, India y hasta Sri Lanka…los más “socialités” con una media sonrisa de lado, con mirada histérica y extraviada en el horizonte…nada de “becho y abacho”, como antes que hasta sonaban esos “picoretes” en el cachete…las mas fresonas avientan el pelo en la cara para que las besen en el pelambre… Los ágapes en los tiempos del coronavirus, se limitan a residenciales con máximo la familia y uno que otro allegado…totalizando menos de 50…y si es en jardines, terrazas o recibidores nada mejor…todo en exteriores para mejor ventilación…igual el “chupirul” nunca falla: pueden faltar las mascarillas, pero jamás la bebida…jijijijiji…la gente camina como hibrida, todos paranoicos por el exceso de noticias que les saturan la mema…en lugar de ver noticias, sigan las recomendaciones y oren en familia todo lo que puedan, porque la oración fortalece mis amores… independientemente la religión que profesen…¡La fe mueve cerros!

*.-Si no tienen que salir no salgan de casa…además, tanto bancos como supermercados manejan transacciones online…todo está en la web…así como los cipotes llevan clases virtuales, todo lo pueden hacer por ese medio…Nos escribió “La Naturalita & Organica” para recomendarnos comer 3 kiwis diarios, para inmunizarnos mientras dure esta emergencia…idem el agua tibia con jugo de limón para desintoxicarnos…Aunque según Burundanga, con 3 caballitos de tequila se quita hasta el mal de ojo de la suegra…jijijiji…Si lo miramos por ese lado, tantos borrachitos que deambulan en calle y bares (del postín que sea) y esa gente que jamás se infecta de nada.

*.-La Seca y La Meca son otras que andan con sus barbas en remojo (un decir porque ambas están más lisas que lagartijas a pura depilación láser)…compraron cajas de cloro para mopear los pisos, limpiar superficies y hasta lavar baños e inodoros…Grimorio prefiere la creolina en el área del toilette: un chorrito puro en el tanque después de cada descarga y para regar diluida en agua en la periferia externa de su área de vivienda…Eva Gabunda y su Chele Mozote caminan con esas mascarillas en su face de un lado a otro, porque la calle jamás la dejan…¡Que Vida!…

*.-Tanto que hemos rumbado bacalao en ediciones anteriores…como eternos focos de contaminación y plagas subterráneas que se riegan kilómetros a la redonda…JAMAS se han preocupado por esos emprendedores que madrugan a esos puestos de labores en condiciones paupérrimas…no necesitamos ser especialistas en la materia para ver cómo trabaja esa pobre gente, sin supervisión ni control alguno e higiene que jamás conocen…Nos atrevemos a decir que esos mercados de la ciudad nunca son fumigados y menos lavados puesto por puesto…personas que trabajan expuestos a todo y los clientes ni se diga.

Tanto el comercio formal y no digamos el informal, son los más expuestos a este y cualquier virus por falta de capacitación, control y supervisión permanente de las autoridades respectivas…porque la cultura de la concientización y prevención nunca ha existido en nuestra gente que vive el día a día…Eso debe de ser un “plus” a agregarse en los programas de educación desde el escolar hasta el universitario…Por estas y otras razones es que hasta el dengue más blandengue nos dobla en cama…países como el nuestro son “caldo de cultivo” para estas pestes que llegan para quedarse…para muestra varias de ellas…A seguir las precauciones y a ponernos todos en las manos del Señor…Dahab de Kajal para todos… hasta la próxima mis amores ya saben que los queremos en #$%&P!”#%&