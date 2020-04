Chicha y Limón martes 21 de abril de 2020

SIGUE EL CONFINAMIENTO TOTAL!!… Al parecer y según los que saben: ¿el Covid-19 podría tener presencia hasta el 2024 y el distanciamiento social podría ser necesario hasta el 2022?… #WTF… Dios nos agarre confesados… La pareja del momento CamiLuna sigue ardiendo en la web… Nuestros glamurosos cumpleañeros… Fechas inolvidables en la society… La ristra de chismes con nuestros frikis… ¿Cómo los trata la cuarentena?… a trabajar desde casa (PC, Tablet o móvil) se ha dicho: renovarse o morir sobreviviendo a la peste del siglo… Esto y más solo aquí mis amores, porque la vida sigue su curso.

*.-Según un grupillo de ilustres nerds de laboratorio (científicos) el Covid-19 podría convertirse en una patología estacional mas, sumadas a las ya existentes (dengue, zika, chikungunya, malaria y hasta influenza)… acentuadas en estaciones especificas del año… en el caso de la actual pandemia, en el invierno de los hemisferios norte y sur… mientras se encuentra una vacuna en meses y años, debemos de aprender a convivir con el virus según defensas.

*.-Pero si el Covid-19 es considerado por los expertos como un virus estacional que aumenta su circulación en invierno, ¿Por qué prolifera su contagio en nuestro Valle de Sula donde no existe esa estación del año?… de todos es sabido que por estas latitudes de nuestra Honduras, todo el año es verano húmedo tropical, con rarísimos días de lluvia de septiembre a noviembre y más escasos días fríos, según vaguadas procedentes del norte.

*.-Pasa que en el Valle de Sula se propaga más que el resto del país por varios factores, entre ellos el más recurrente: la falta de conciencia de la población de seguir las medidas sanitarias y de confinamiento, producto de un factor común en la personalidad de sus habitantes, su constante dinamismo en busca del pan nuestro de cada día… Aquí se vive de trabajo no de política.

*.-Punto y aparte de malos hábitos alimenticios en una buen porcentaje de la población del Departamento de Cortes, donde se come rico y abundante, no precisamente frutas, verduras y legumbres… somos adictos a los carbohidratos y si son fritos mucho mejor, en los tres tiempos de comida, todo empujado con “chimbos” de soda… Generalmente los gimnasios pasan llenos pero de socialites, atletas y figurosas, que constituyen un porcentaje ínfimo al resto del gentío… ahí los bajo niveles de defensas en el organismo.

*.-De hecho, todos somos potencialmente susceptibles a infectarnos con el Covid-19… el planeta y la manera de relacionarnos cambio drásticamente, así es que debemos de adaptarnos a nuevas formas de trabajo y convivencia misma… si bien, los coronavirus tienen años de estar circulando en el mundo, unos peores que otros, pero la actual peste es nueva para todos y no tenemos ningún tipo de inmunidad… lo más probable es que el Covid-19 siga circulando mucho tiempo más hasta que eventualmente el mundo genere inmunidad contra él o de plano encuentren una vacuna… cuando amanezca.

*.-El distanciamiento social sigue siendo un elemento muy importante para no saturar los servicios de emergencia en la medida que poco a poco el gentío se vaya tornando inmune… y mayores investigaciones sobre la durabilidad de la cacareada inmunidad por confinamiento… Ante la falta de un tratamiento demostrado como efectivo y mientras se encuentra el cáliz de salud con una vacuna, el distanciamiento social es hasta el momento, la única herramienta efectiva para aplanar la curva, mediante la reducción de la transmisiblidad del virus… De esta forma evitaremos el exceso de muertes por falta de acceso a una atención adecuada… ¿vieron cómo están los estatales?.

*.-Todo esto ya viene teniendo repercusiones en la salud mental de todos… el tipo de síntomas y la intensidad de los mismos, dependerán muy probablemente de las vulnerabilidades previas al inicio de la pandemia… la capacidad de regular nuestras emociones ( ansiedad, miedo, angustia, rabia, frustración, ETC) de empatizar, tolerar, aceptar y reflexionar en torno a los estados mentales propios y el de los otros, son procesos que se ponen a prueba en situaciones adversas, como el actual escenario de convivencia.

*.-Las principales repercusiones de la cuarentena y el distanciamiento social son el ámbito psicológico del “mundazo” , lo que significa estar alejados de nuestros seres queridos, el no hacer actividades habituales al aire libre como deportes o esparcimiento y más que todo en el ámbito económico de nuestros países donde la mayoría de la población necesita trabajar… los núcleos familiares del estatus que sea son los más afectados con esto.

*.-Tenemos y debemos por tanto, desarrollar la capacidad de adaptarnos a este nuevo estilo de vida, a este nuevo ambiente adverso… en la manera que puedan desarrollar una vacuna, podamos cambiar nuestra forma de trabajo y/o relacionarnos con medidas de bioseguridad permanentes y podamos cambiar nuestros roles sociales… de esta forma, nuestro sistema inmunológico podrá responder de forma cada vez mejor a este nuevo virus.

*.-El panorama puede tornarse incierto, adverso por el momento, pero el proceso evolutivo no solo ofrece letalidades, también genera organismos que se adaptan y encuentran nuevas formas de convivencia… esto último, puede involucrar un giro positivo y necesario para toda la humanidad: el cambio de actitud en torno a qué tipo de estilo de vida llevamos (nutricional, mental, costumbrista, ambiental, cultural y humano)… Una visión más integra.

*.-Mientras bregamos paulatinamente con el proceso anterior, a seguir confinados re diseñando nuevas formas de trabajo, de interacción social y hasta de convivencia familiar… desde ya ir mejorando nuestros regímenes alimenticios, en la medida de las posibilidades según accesibilidad de víveres y obviamente presupuesto… porque lempirillas es lo que más escasean en los bolsillos catrachos… una calendarización por tiempos de comida es básica para apegarnos a lo que tenemos en casa, sin abusar de crédito ni de la boca.

*.-Los cereales siempre sacan de apuro en los desayunos, con un par de cajas de distinto sabor la hicieron… idem la avena y las frutas de temporada que gracias a Dios nunca faltan… si les quedo algo de cena del día anterior, un recalentado siempre cae bien… al igual las tortillas, manjar latino que jamás nos debe de faltar, junto con una buena olla de frijoles, queso fresco, cuajada y quesillo, los cuales aun venden hasta por medias libras… Unas tortillas con quesillo al comal en el desayuno siempre caen de perlas con frijoles fritos sutilmente esparcidos con queso rallado a la hora de servirlas…#Ingenio.

*.-Ese desayuno nos recordó el menú infaltable en la cafetería de Casa Presidencial y donde los colegas que cubren la fuente hasta se chupan los dedos… En nuestros almuerzos de cuarentena, la proteína es reina y señora del plato: pescado, carne roja o pollo, los “must-have” de la mesa hondureña… pero cuidado con su forma de preparación, entre menos espacias picantes y grasas, mejor… asados, guisados o al horno, las mejores preparaciones, acompañadas de porciones personales de arroz integral, ensalada de leguminosas o vegetales y aguacate… Según presupuesto.

*.-Porque hay que tragar de lo que disponemos sin abusar de los “deliverys”, que personales salen un ojo de la cara no se diga para toda la “marimba”… y para muchos golosos y golosas que se decantan por este servicio de entregas de alimentos: “El envío no incluye al repartidor” para que le estén pidiendo el WhatsApp personal, si el que necesitan es el de la empresa no de la persona que les lleva la comelona mis vidas…jijijijijiji… Es cierto que el encierro aburre, pero hay que mantener los estribos con la pareja… ¡No se desmecaten!

*.-Hay gente que ya está harta de comer huevos en los tres tiempos… todo depende como los preparen y su frecuencia… porque con un buen “bowl” dentro de una ensalada Waldorf lucen exquisitos con trocitos de papas guisada, vegetales y manzana verde… aderezos según régimen… Mi amiga “La Naturalita & Organica”, eterna enemiga del sol, la grasa y el colesterol, separa clara de yema, se come las primeras y las segundas van como tratamiento capilar… La membrana de la cascara como contorno de ojos.

*.-Esa damita bella no tira nada, por eso luce divina de pies a cabeza y con esa vida de revista que lleva, quien no… Ese “tip” de la membrana blanca de la cascara del huevo como mascarilla para evitar las patas de gallo en los ojos, lo hacen de generación en generación en su familia… aprendido por la conductora cubano americana Lucy Pereda, cuando laburaba en la telera.

*.-Muchos “high executives” pasan histéricos en la web… ahí se desquitan con sus empleados y demás compañeros de “jungla” el encierro casero… por ahí andan unos “pantallazos” de gente dizque bien, que realmente dudamos que sean ellos por ese vocabulario atroz… Esos WhatsApp arden como bosques catrachos por esta temporada… Y es que, al parecer, les esperan nuevas políticas de contratación en sus empresas: se les acabo la “dolce vita” con salarios estratosféricos, full prebendas y demás poderío dentro de la jungla.

*.-Hasta donde sabemos… una buena parte de esos tatascanes, tendrán que firmar otro contrato con mucho menos salario del que les están depositando, ante las nuevas políticas de sus casas matrices… si es que quieren seguir “reinando” en sus lugares de trabajo y no salir a la palestra “lisos por reestructuración obligada”… Quedaron atrás los tiempos dorados del derroche, la petulancia y la argolla eterna haciendo poco y ganando mucho… del gremio o estatus que sea… Hoy: menos gente y más trabajo.

*.-Por cierto… nos llegaron “datos” de varios lugares de trabajo donde se tejen una de “marañas y musarañas” de miedo total… de aquella glamurosa torre nos cuentan que solo le están depositando a los gerentes de las distintas áreas: de ahí para abajo “nanay-nanay”, viviendo del crédito y la familia… cuando topen esos plásticos va a ser lo bueno: según lo que llego a sus ojos, piensan “inyectarles” las prestaciones como recargas de saldo a esas tarjetas… ¡cuando vuelvan, empezaran con contrato y salario nuevo!

*.-Si antes un departamento tenia por decir, diez empleados, lo dejaran a cuatro, donde el jefe del mismo ahora será el responsable con más trabajo que antes (porque tendrá que hacer lo que hacían los otros seis faltantes)… de gerentes pasaran a jefes y los jefes serán coordinadores de área, mientras los que antes gozaban con este cargo serán simplemente “encargados”… No se lee bien ni se entienden bien entre los involucrados, igual si quieren seguir en la empresa a acatar las nuevas medidas… #OMG.

*.-Otro punto a tratar serán las anheladas vacaciones… según las semanas o meses de cuarentena, se las quitaran “a lo chino” mis amores… Según su antigüedad o lo que quedo de vacaciones, hagan su cuenta si ya casi llevamos mes y medio de cuarentena y según dicen va para Mayo… Igual sucede con los cacareados feriados del año: según la situación de la empresa y como esta sobreviva a la pandemia, los deja o los abole, para seguir trabajando recuperando los tiempos muertos… Los burócratas ya cuentan con su “Semana Morazánica” para los primeros días de octubre… #Santísimo.

*.-Entre la gente que ya hizo su cuenta de vacaciones, muchos no las gozaran ni este ni el otro año, quizás en varios más, si aún siguen laburando para esa empresa… Ahora sí que se justifica por ley que los días perdidos los carguen a vacaciones… Al parecer las únicas que se quedan en el marco de lo políticamente correcto son las embarazadas, con sus dos meses antes y después del parto… por ley se lo merecen y muchas ya planifican embarazarse por estas fechas…jijijijijiji… Con este encierro muchas ya están “pastel” … #lol.

*.-Mención honorifica merecen las empresas: Asociación Hondureña de Maquiladores, presidida por el Ing. Mario Canahuati y donde su hermano Jesús también dejo huella hace algunos años en el cargo… Grupo Jaremar con la Lic. Sonia Mejía, como lideresa indiscutible del área de Responsabilidad Social Empresarial, con valiosas donaciones en equipo de bioseguridad para el personal de primera línea que batalla con la pandemia…Idem la Fundación Cepudo que lidera la dinámica dama Linda Coello, en colaboración con Food for The Poors…CCIC y muchas empresas más que apoyan constantemente.

*.-Si de gente bien se trata: dos elegantes damas de sociedad celebran sus onomásticos esta semana… nos referimos a las encantadoras Elida Zavala de Diek y Claudia Kattán de Jordán, quienes desde ya reciben las congratulaciones por la social media por parte de sus múltiples amistades… dos taurinas bien hechas… Bendito entre las damas el apuesto caballero Raúl Bueso, que cumple por estas fechas… Raulito es hijo de la afable dama Licida Sandoval quien el mes pasado agrego un año más de vida.

*.-Las honorables familias Sánchez-Pavón & Andino-Mejía brindan en casa por las bodas de algodón de sus hijos: Luis Felipe y Mariam Larissa Andino de Sánchez, dos médicos que por estas fechas se unían con todas las de la ley… Otra pareja que celebra dos años de casados son: Oswaldo y Fabiola Guillen de Salinas… El famoso DJ Luna departe en familia por sus bodas de algodón… una fiesta tan personalizada como divertida… Felicidades a todos.

*.-Nos escribe Grimorio para comentarnos que la luna sigue en su fase de menguante, provocando todo tipo de situaciones ríspidas en hogar y trabajo… los que por suerte aun laburan aunque sea en línea: la nueva forma de trabajo de los “call centers”… los ánimos seguirán caldeados en la cuarentena pero bajaran de intensidad del jueves 23 en delante, cuando entre la luna nueva a apaciguarlo todo… Excepto esos tauro que están por cumplir años que andan de “mírame y no me digas nada”…¡Así o más!

*.-También “marca tarjeta” El Zambo Cipriano para relatarnos la queja de cierta estilista de la capital que ya está “podrida” de los abusos de una presentadora de TV, tan popular como alacránica, que solo llega a “entortarse” a su salón (el cual abre solo para ella) para hacerse de “tocho morocho” en ese pelambre y no le paga ni con las gracias y menos con publicidad para su estética… #QueBarbaridad… La susodicha remata con su “caratula” donde exige que le hagan desde facial hasta maquillaje “high end”.

*.-La damita es fea, pero ya producida hasta se mira decente, porque la estilista es una de las mejores de la Zona Central… los buenos productos traspasan la pantalla porque la mujer luce impactante con ese alisado con keratina brasileña de primera, bien pulido con las mejores gotas y súper planchado… ni hablar del acabado del repello facial: luce costosa a cuadro y ni por cerca recuerda que esa pobre mujer acarrea con los costos de operación.

*.-Otro personaje que vemos cada vez más joven y joven es Edgardo Melgar, quien goza de buen rating en sus programas… luce más esbelto y fresco a cuadro… a legua se nota ese rostro cultivado con Biotherm y SkinCeuticals… Con este caballero cerramos la edición de hoy, los esperamos el viernes… A seguir con las medidas sanitarias y a tolerar a la family… Los queremos vivitos… ya saben mis amores que los adoramos en P#$%&/.