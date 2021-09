Chicha y Limón martes 21 de septiembre de 2021

Photo Credit To La bella Vivi Kattán con sus padres Mauricio y Vivian Kattán en Notre Dame.

¡EQUINOCCIO DE OTOÑO!!…Mañana arranca la estación más idílica del hemisferio norte…y el sol ilumina a los libranos…Recordaremos más bodas del ayer…Nuestros honorables cumpleañeros…Los cotilleos que le ponen sazón al caldo…Historias de alarido…Notas de interés…y entretenimiento a granel solo con la tónica que le imprimen nuestros frikis… ¡Empezamos!

*.-Quien como nuestros vecinos del norte y sur, que poseen las estaciones bien marcadas del año…mañana se da el inicio del otoño en el hemisferio norte, cuando empiezan a bajar esas temperaturas y los arboles mudan sus hojas…postales espectaculares que le imprimen ese sello de nostalgia o romance a quienes lo viven en directo…¡La mejor estación del año!.

*.-Las dietas por muy milagrosas que sean, tienen su grado de mantenimiento y seguimiento por parte del nutriólogo o internista mis amores…y la diva Lockmer lo sabe…porque muchas personas bajan estrepitosamente de peso y suben con un “rebote” que asustan después…luego corren por la “banda gástrica”…esos hospitales asustan.

*.-Otro artista de la society que celebra su onomástico por estas fechas es Eugenio Laínez… diseñador de interiores que este año brindara en su acogedor y súper chic apartamento… en el 2019 tiro la casa por la ventana con una rumba carnavalera al mejor estilo del Gran Gatsby en el Real InterContinental…Congratulaciones y muchos años mas de vida amigo.

*.-Al ritmo de “El Sueñito” y otros clásicos del folklore hondureño, se enamoraron danzando nuestra siguiente pareja: Dennis Chavarría y Claudia Suazo de Chavarría, quienes cultivaron su idilio durante 7 intensos años, sazonados de todo tipo de emociones entre sus compromisos de trabajo dentro de la compañía de baile de Osman Coto en Sectur.

*.-Como con sus respectivas agendas laborales y familiares… pero siempre hay tiempo para el amor, para esa pareja ideal que lo complementa todo, especialmente para una pedida de mano apoteósica en las cataratas del Niagara… #WAO…. Bailando se conocieron, consolidaron su amor y por estas fechas los Chavarría-Suazo celebran sus “Bodas de Algodón”.

*.-Dennis y Claudia se casaron en la parroquia La Santa Cruz de la colonia Tara y un regio banquete de esponsales los espero en el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe con el sello Acontecimientos…Scarleth y Lidabel Sánchez de Mena se lucieron con ese montaje en una atmosfera de armoniosos tonos que siguen tan vividos en la memoria del colectivo.

*.-Grethel Mena se esmeró con la ornamentación floral del recinto: blanco y azul, balanceando con el lavanda, celeste y marino, dispuestos en iluminación y mantelería… Los ahora esposos celebraron su amor en la inmensa Ciudad de México, una experiencia cultural inolvidable que sello un amor leal y solido… Muchos años más de amor para Dennis y Claudia Suazo de Chavarría.

*.-Héctor y Sara Bográn de Bustillo es otra de las parejas que celebra aniversario nupcial mis vidas… un cálido idilio que se cultivo durante tres años, desde que se conocieron en su centro de labores y coronaron con esplendidas bodas… Uno de los jóvenes matrimonios mas estimados en la society.

*.-La ceremonia civil la oficio la abogada Teresa Bográn en el Salón Trujillo del Copantl y se casaron por la iglesia con regio banquete en la misma casa hotelera, pero en los elegantes salones Napoleón… los ahora esposos, son amantísimos hijos de los jóvenes matrimonios formados por: Héctor y Flor Bustillo y Alberto y Alicia Bográn…A brindar por esas “Bodas de Algodón”.

*.-La próxima semana cumplen años las celebrities: María Celeste Arrarás y Ninel Conde, quien sigue en el ojo del huracán por su romance con el polémico Larry Ramos…¡La Conde padece mal de amores!…Y por estas latitudes, la genial Alexandra Lockmer celebra su día de días el próximo 27, más creativa que nunca y con muchos proyectos en puerta…#Bellas.

*.-Un cordial saludo a todas las apreciables damas que llevan por nombre Mercedes, que este viernes 24 celebran el día de su santa patrona… Nuestra Señora de Las Mercedes patrona de: El Progreso, Ecuador, España, ciertas regiones de Chile, Colombia y hasta las Filipinas, que tienen raíces históricas españolas…En el estado de Delaware sus católicos la veneran y adoran… Todas las “Meches” a celebrar en familia con el menú de Azize.

*.-Este jueves 23 estará de plácemes una de las damas más apreciadas de la sociedad sampedrana, nos referimos a Lizzette de Nazzar, dinámica socia del Club Internacional de Mujeres y de la Asociación Femenina Hondureña Árabe…socias y amigas que desde ya la congratulan por redes sociales… A departir en casita con esas fabulosas propuestas de La Marguerita.

*.-La exquisita dinastía de los Pierrefeu celebra este fin de semana el natalicio de la bella Mary de Pierrefeu, esposa del siempre galán ex Ministro de Turismo, Thierry Pierrefeu… Se unen a las celebraciones de Mary, Guy y su bella esposa Marisol de Pierrefeu e hijos, así como los Casanova y cercanas amistades de la colonia francesa radicada en la Capital de la República… Todos a celebrar en La Cumbre…Bendiciones Mary.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Lino”… son las estimadas parejas formadas por: Max “Killa” González y Vivian Romero de González, quienes en un septiembre mejor que este, brindaron con los suyos en magna rumba en el Club Árabe, organizada y montada por Viktor Toledo de Royalto… Max y Vivian pasearon sus primeras semanas de casados por Europa… #Blessings.

*.-Mañana…con la llegada del otoño, el sol hace su ingreso triunfal al signo de Libra…gente exquisita, talentosa y muy diplomática…amantes del café gourmet en todas sus presentaciones, cocteles y la buena vida…socialeros y canaperos por antonomasia como reza nuestro Grimorio…¡Así o más!

*.-Brillan como el sol en trabajo y amores, después de su onomástico, porque en salud, se están recuperando de varios achaques… Los libra que están por cumplir años andan un poco estresados, histéricos, bélicos y hasta depres con los virus que pululan en el ambiente… ¡a cuidarse mis figurines del zodiaco!…y a beber más agua, su “eterna enemiga”…OJO con los riñones.

*.-Con el sol brillando a todo lo que da en el signo de libra, otros signos bien aspectados son: Virgo con los dineros, porque les cae de donde menos esperan y hasta los llaman para trabajitos extra (part time)…a quien le dan pan que llore ¿verdad mis amores?… plata contante y sonante no les faltará a los Virgo buena onda en estas cuatro semanas… ¡Compartan y ahorren!

*.-Los Aries andan más sexies y seductores que nunca: exudan feromonas y sex appeal del bueno por estas semanas…¡tal cual porque sudados atraen más!…#GRRR…andarán arrasando en amores, en los cuernos de la luna, con agenda de citas llena todos los fines de semana…hasta en pleno trafico flirtean…luego celebran con un buen cubetazo y asado en Chedrani’s.

*.-Mis adorados “niñotes gruñones del zodiaco ”…los auténticos “hijos de la primavera” que aun mayorcitos u otoñales, se cargan un picante sex appeal que cosa seria…con ese Marte inyectándoles de pasión y energía desbordada en todo lo que hacen…Ya saben nuestra máxima: “si aun luce de buen ver y esta aguado, es que ha gustado”…Las courgart & sugar daddy más buscados.

*.-Los geniales y brillantes acuario, andan con el mundo en su cabecita loca, porque los llaman de fuera del país…¿Ahh si?…muchos planifican viajes porque el extranjero los llama a gritos…Buenas noticias en redes sociales para los acuario…Los capricornio son homenajeados y condecorados con laureles por su destacada trayectoria laboral: bien mustios pero astutos.

*.-Los “Capri-Capri” que anden en busca de socios, alianzas estratégicas o empleo…apliquen desde HOY hasta el domingo 26 online…que cosecharan más de la cuenta…y muy juiciosos con esas entrevistas del 27 en delante porque Mercurio estará retrogrado durante cuatro eternas semanas.

*.-Quienes andan con el verbo bendito, bañado de miel y melado de caña, son los Leo, quienes consiguen por las buenas todo lo que desean en el primer intento mis amores…Mientras que los Sagitario andan mas socialeros, hogareños e inquietos que nunca, por ciertas mejoras que necesitan hacer en su casa, en lo que respecta a remodelaciones o decoraciones de espacios.

*.-Y para esas lindes se pintan solos nuestros amigos de Ferretería Monterroso, Mega Larach & Cia, Diunsa y Eleganza, que cuentan con personal calificado en la asesoría que necesitan para sus proyectos… Además de excelentes planes de financiamiento… Pilas que ya nos llueve… ¡Yala-Yala!

*.-Según la Wikipedia…este año no se realiza el Miss Internacional en Japón y lo mueven para el 2022 en Yokohama, donde celebraran los 60 años de la justa nipona donde Honduras ha cosechado más laureles…con clasificaciones de: Victoria Ann Becker, Gloria Patricia Durón, Francis Fúnez, Vanessa Villars y el virreinato de Jennifer Valle…Sigue en lista la capitalina Gabriela Irías.

*.-De Japón nos movemos a Colinas SB…donde la bella Celia Monterrosa sigue perfeccionando sus aptitudes en protocolo, pasarela, dicción y etiqueta con miras a su representación nacional en el Miss Grand International a celebrarse en diciembre próximo en Tailandia…Así como leen mis vidas…La diva del clan Perdomo-Monterrosa vuelve al Lejano Oriente y más fierce.

*.-Si de misses se trata…zumba y re zumba un rumor de que la espigada caracola April Tobie, podría portar una de las bandas de su natal departamento insular en el venidero Miss Honduras Mundo 25 Aniversario…ya que no tuvo suerte para el Miss Grand ahora le apuesta al Miss Mundo…de ser cierto, sería la “front runner” a vencer…#Fabulosa.

*.-Al parecer…”cierta” persona con sus aleros, están por agenciarse dos franquicias más para Honduras: Miss Queen Supreme y Miss Eco International…también barajan como posibles embajadoras a las veteranas Gabriela Salazar y Kerelyne Webster…Si es que no se ponen sus “moños” de divas y quieren que les costeen todos los gastos…Amanecerá y veremos.

*.-Vidajena sigue por los “Miamis” donde se ha dado gusto “escarbando” en las rebajas de varias departamentales para los regalos de las venideras fiestas de fin de año…También nuestra alera anda “Guillette” con el reporte de ventas de las tiendas que están cerrando operaciones…¡Esta de alarido!.

*.-En los próximos dos años, Victoria’s Secret planea cerrar aún más tiendas… Esto se produce después del cierre de 250 tiendas tanto en Canadá como en los Estados Unidos…En mayo de 2020, el CEO Stuart (como el Nasser de Bados ) Bugdoerfer habló con los inversores sobre los próximos cierres.

*La cadena de lencería que lanzo a la fama a Kendall Jenner y Jazmine Tookes dijo: “Anticiparemos una cantidad significativa de cierres de tiendas incrementales fuera de las 250 que estamos buscando este año, lo que sugiere que habrá más en 2021 y quizás un poco más en 2022”.

*.-La línea de ropa favorita de los futbolistas catrachos se ha unido a las filas de marcas que planean reducir su huella física…Gap Inc. dijo que iba a cerrar 220 tiendas en América del Norte para 2023…Estos cierres son simplemente una parte del plan para mudarse de los centros comerciales y, en cambio, centrarse en mejores ubicaciones, como los centros de las ciudades.

*.-Gap Inc. también es propietaria de Banana Republic, por lo que esto no debería ser una sorpresa…La corporación quiere cerrar 130 tiendas para 2023…Además de eso, la cadena cerrará las puertas de 350 ubicaciones…Esto representa casi un tercio de sus puntos de venta en América del Norte entre Gap y Banana Republic…”must places” de compra de Hansel Cristina Caceres.

*.-En 2020, American Eagle, tienda oficial de Alex Pineda Chacon, anunció que planea cerrar entre 40 y 50 tiendas…Este año, podría cerrar incluso más que eso…Los ejecutivos anunciaron previamente que estaban pensando en cerrar hasta 500 tiendas en los próximos dos años una vez que expiren los contratos de arrendamiento.

*.-Como muchas otras entradas de la lista, Zara (referente de compra de las divas Van Tuyl) quiere alejarse de las tiendas físicas y centrarse en las transacciones online…Inditex es el holding de la marca de indumentaria…El verano pasado, reveló que cerrará las puertas de 1.200 ubicaciones en todo el mundo en los próximos tres años a partir de 2020…Aparte de eso, la compañía quiere desembolsar $ 3mmd para mejorar su presencia digital.

*.-Tailored Brands es la empresa matriz de Jos. A. Bank & Men’s Wearhouse… El verano pasado, reveló que se eligieron 500 tiendas para cerrar “con el tiempo”…La empresa de ropa masculina preferida de Oscar Pego, se vio afectada por la pandemia, ya que la gente asumió trabajos remotos.

*.-Para enero de 2021, Abercrombie & Fitch (( estandarte de compra de Carlos Orantes, Kilber Gutierrez y muchos gerentes de planta)) cerró cuatro de sus tiendas insignia más importantes…Estos cierres tuvieron lugar en Dusseldorf, Munich, París y Londres…city por donde paseo su criolla belleza, doña Bélgica Suarez…En realidad, fueron programados antes de la pandemia.

*.-Además de eso, la compañía planea cerrar aún más tiendas a medida que finalizan los contratos de arrendamiento…Se cree que estos lugares son Fukuoka, por donde paseo su serena belleza la hermana de Alejandra Rubio…también piensan clausurar tiendas en Madrid y Bruselas.

*.-Pero no sufran mis “shop alcoholic”…porque aún sobreviven a la recesión por pandemia, paraísos del consumismo de la talla de: H&M, Kohl’s,Target, Ross, Burlington, TJ Maxx, Marshalls…((donde pernocta Jenny Suyapa Prado Rodríguez ))…Idem: Ulta Beauty, Max Aroma, MAC, Sephora, Bath & Body Works, que pronto apertura en un reconocido mall sampedrano…#Adivinen.

*.-Y para los más VIP: Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Bloomingdales, Begdorf Goodman, Nordstrom, Dillards…y las fijas en: 5th ave NY, Bal Harbour en Miami y Rodeo Drive en Los Angeles…porque aunque ustedes no lo crean, aún existen hondureños que compran por esos lados “carísimos” de Paris…que no se queda atrás con su Galerías Lafayette y Campos Elíseos.

*.-¿Se les antoja irse de compras verdad?…jijijiji…Revisen esos puntos acumulados en sus tarjetas personales, familiares y hasta empresariales…con las que adquieren las materias primas de sus negocios y canjeen sus pasajes aéreos…Reserven para el venidero “Black Friday” y “lishtos”…#lol…#Viaggio.

*.-Fuera de broma…en plena pandemia han “proliferado” una de nuevos ricos que cosa seria…y otros tantos que cambian de carros como de chones…¡cual crisis!…y en TGA se ve con más descaro…Por estos lares, las “lavanderas más famosas de la city” siguen más audaces y mezquinas que nunca: tienen “secuestrada” a la matriarca, dizque para que no le pidan.

*.-Como en aquel condominio que dijimos, donde no paran las “covid-parties” día y noche…esos vecinos se cansaron de denunciar la “romería” de parroquianos en esos ascensores, donde se mira de todo, en un parpadeo o abrir de puertas…#Uyyyy…y tan criticones que son los padres de esos vástagos para señalar al prójimo…Varios hasta de goma llegan a clases.

*.-En cierta fiesta, donde se coló nuestro “Burundanga” con su Mary July…vio un consumo masivo de todo tipo de vicios, esos apellidos quedaron por el subsuelo…¿Ahí fue donde estallo aquel escándalo?…Efectivamente…un resentido sin invitación, que se coló quien sabe cómo, pero llego casi a rastras con dos bolsas pesadas: una con bebidas y boquitas y otra más pesada, no es los que están pensando…

*.-Al filo de la medianoche se armó “la gorda” o sea la podrida…cuando se tapó “de la nada” el inodoro de las visitas de ese penthouse…al parecer el resentido vacío unas cuantas libras de cemento en el retrete, que corrieron en línea varios pisos abajo tapando esa tubería de aguas negras…#Santisimo…Burundanga fue testigo de ese bochinche que aún sigue.

*.-Mientras tanto…en otro extremo de la ciudad, una reconocida socialité debuta como “planner”, organizando: despedidas de soltera, ágapes de divorcio y todo tipo de chojines en el área social del condominio donde habita…es el “meeting point” de la zona jodido…Ahí si vuelan pelos y pedazos de calzón, bra y hasta zapatos carísimos de Paris…jijijiji…Despapaye y medio.

Con estas notas desopilantes de la society, nos despedimos con besitos aéreos con aroma a Angel Nova de Mugler, para las amantes de esas estrellitas que datan desde 1992 y que les traen gratos recuerdos…jijijiji…La próxima semana les traemos la historia de aquella dinastía…Los queremos en P!%#&$.