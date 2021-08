Chicha y Limón martes 24 de agosto de 2021

Photo Credit To Enlace Zelaya-Yacamán & Flores Gómez-Fernández

LLEGAMOS!!...Hoy cumple años nuestra compañera Dayana Ortiz y esos brindis con sangría se prolongan toda la semana…No se pierdan las gráficas del enlace Zelaya-Yacamán & Flores Gómez-Fernández…poco a poco se abre el abanico de eventos sociales…Esta semana esta de plácemes Juan Boadla…Efemérides chic del ayer…Cotilleos de infarto…Notas desopilantes y más…”Esta sección es presentada por el nuevo strawberry pomenagrate con frapuccino tostado y perlas de granada”…jijijijiji…¡Saludos a la Tiffany!.

*.-Este fin de semana…el departamento insular de nuestro país estará candente con una “migración” de almas entre isla e isla y parte de tierra firme que cosa seria…el sábado 28 se celebra en Roatán la final de infarto del Miss Honduras Universo…Top 2: Woldie Durón, experimentada modelo capitalina y dicen que es parienta de los honorables Durón-López.

*.-Muy de cerca de la chica Lothelsa está la porteña Nasifa Gabrie: escultural, viajada y muy chic…graduada en la USA e instruida como reina en República Dominicana…También ha captado popularidad la Miss Atlántida Dariana Reyes, el clon de Maribel Guardia en look y carisma…La dentista limeña Nancy Samayoa es otra de las populares a ceñirse la corona rumbo al MU.

*.-Sigue el rumor de un pregonar en los pasillos de la belleza…que la reina que corona Carimaxx este sábado es para el Miss Universo 2022…y que esa misma noche presentan a su “polla tapada” para el Miss Universo 2021 a celebrarse en Israel…¿Acaso ya hicieron las paces con Gabriela Salazar?.

*.-Esa misma noche pero en la isla de Utila…la organización Miss Honduras Mundo celebrara su “Noche de Reinas”…coronación de la Miss Honduras Mundo 2021 que nos representara en Puerto Rico a fines de este año y la imposición de bandas a las delegadas del 2022…Hotel Bando Beach.

*.-Por cierto, por ahí se baraja que la posible “ungida” al certamen británico es la exquisita Dariela Salgado: espigada, fina, culta, disciplinada y muy lady…como le gustan a doña Morley…¡Sagitario tienes que ser Mon Cherie!…nos encanta la idea y deseamos que ese rumor sea una realidad.

*.-Esperamos que ya maneje los tacones (indispensable en toda modelo o reina de belleza) y muy buen dominio de la pasarela, proyección, histrionismo y dicción…ojala y sea full bilingual…además de un vestuario de primera…Dicen que dejara “vaciado” el atelier de su mentor Arturo Cálix…lo que se ponga en esa estilizada figura le queda de maravilla…¡suerte querida!.

*.-Solo le falto lucir banda y corona…en aquella rueda de prensa celebrada en el ocaso de una tarde en La Ceiba…al aire libre, con Eduardo y sus pupilas en la mesa principal…con Bayron Flores como maestro de ceremonia (que por ratos se le olvidaba que estaba al aire y se descosía)…Eduardo flanqueado por Ana Grissel Romero y Dariela Salgado…¡Así o más obvios!

*.-Por cierto…la exótica misquita Dayana Bordas, Miss Gracias a Dios 2022, cada vez luce más parecida a Kerelyne Webster…look, presencia, porte, distinción y una seguridad arrolladora…al verla de lejos pensamos que era la progreseña y primera negra catracha en presentarse en el Miss Mundo…Dayana arraso en votaciones vía web, junto a la Miss Fco. Morazán.

*.-La “Noche de Reinas” del Miss Honduras Mundo es auspiciada por un nutrido grupo de patrocinadores, entre ellos Pinturas Americanas y TEN Canal 10 que transmitirá los detalles del evento más esperado…porque la cosecha de “misses” recién empieza…¿Quién viajara al Miss Internacional 2021?…¿Sigue vigente Gabriela Irías?…¿o será Dayana Bordas?…#MMM.

*.-Regresando a tierra firme…Una estimada socialité continua recibiendo las felicitaciones vía web por su onomástico: nos referimos a Amal Kawas, quien fue consentida en su residencia por su familia y las delicatesen árabes de sus hermanas que cocinan riquísimo…¡Muchísimas felicidades Mon Guerlain!

*.-Junto con Amal, dos lindas damitas celebran sus 17: Fresia Isabella Carranza y Alejandra Isabel Guillen, quienes recuerdan en familia esos saraos de 15 celebrados con mucha pompa y animados por DJ Luna…quien tiene más eventos en puerta para estos meses…¿Ahh si?…Acuario tenias que ser.

*.-Un tierno romance que inicio en las aulas universitarias y culminó con una divertida boda en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… un par de amigos, ex compañeros de colegio y facultad y ahora felices esposos que pasearon su amor por varias capitales del viejo Continente… Nos referimos a la querida pareja formada por: Josué Obando y Scarlet Michelle López de Obando quienes protagonizaron en el 2019 una boda tan emotiva como romántica.

*.-Carlos y Lorraine Oyuela de Escoto brindan por su segundo aniversario nupcial… los catrachos que con su amor eterno ha fundido los más fríos inviernos canadienses, optaron por casarse en esta su San Pedro Sula del alma… buscaron el nido para compartir con sus familias y círculo social más allegado, ese amor que siempre han profesado desde niños.

*.- El padre Fernando Ibáñez de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa derramó la bendición y luego la gran rumba los esperaba en el salón Jerusalén del Club Árabe…ambas estancias ornamentadas por DG Wedding…Unas “Bodas de Algodón” que los Escoto-Oyuela celebran en familia entre vinos y delis.

*.-Siguiendo con la social media… las redes sociales de Raúl Chumilla y María Luisa Reyes de Chumilla, colapsan con muchas muestras de aprecio por sus “Bodas de Cuero”… el altar elegido para bendecir este sacramento fue el de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Antigua Guatemala… con cuatro años de relación sentimental, de los cuales los dos últimos como novios oficiales en un compromiso celebrado “por todo lo alto” en España….#BlessingsGuys.

*.-Majestuosa, ataviada con soberbio ajuar de corte español de la firma Pronovias e impecable estilismo de MAC que delineaba sus aguileñas facciones, María Luisa lució esplendida en el día más feliz de su vida…cuando por fin se unía a su amor… Raúl elegante de frac a tres tonos y luciendo un estilismo muy personalizado, fresco y natural, no se despegó de su amada.

*.-Banquete de bodas celebrado en el 2018 con mucha prestancia, en el centro de eventos del hotel Casa de Santo Domingo, donde han celebrado su amor varios de nuestros socialités… Los ahora esposos, son hijos de: Rafael Reyes y María Luisa Moran, así como de Isidro Chumilla y Flor Pina, que derrocharon glamour en el día más emocionante de sus hijos… ¡Felicidades!

*.-Si de divas se trata: Marga López de Amador, dichosa esposa de Amaury Amador, que en estas fechas celebro en la intimidad de su hogar por arribar a la tercer grada del quinto piso… 53 pletóricos años repletos de éxitos y parabienes… Como inolvidable fue el ágape de sus 50 en el viñedo de Angeli Gardens, donde esperan a los Amador-López para seguir brindando por Marga… Admirada pareja de la sociedad sampedrana… ¡Congratulaciones!

*. -La ejemplar dinastía de las Vásquez-Corado de la colonia Tara, también partió pastel por estas fechas con el onomástico de la encantadora Nena, esposa de Beser Irías… el ágape familiar fue encabezado por la matriarca del clan, la estimada dama Zoila Corado y LAPA… se unieron Juanita con su family y desde Quebec Canadá, su hermana Bertha Lidia “La Tita” Vásquez, quien el mes entrante estará de plácemes… ¡Congratulaciones!

*.-Tremendo patinón tuvo que dar el alcalde Calidonio, que va por la tercera en la silla… resulta que al ver una imagen de video viralizada en las redes cuando las odiadas grúas se levantaban los carros aparcados en un centro de vacunación y los amigos cibernautas comenzaron a tirarle misiles a Cali duro y parejo… No le quedó otra que salir a pedir disculpas y decir que fue “un error de procedimiento” tratando de curarse en salud en plena campaña de reelección… Esta situación se ve casi a diario en el hospital del Seguro Social, en lo que las personas se bajan a dejar a sus enfermos las grúas los hacen ganados, al regresar ya les han levantado su carro y con el dinerito destinado para comprar las medicinas les toca que pagar la multa, algo injusto…Siempre la gente se pregunta ¿Porque las grúas solo se levantan los carros de determinados lugares? sí a escasos metros de la Muni… hacen doble y triple fila y no pasa nada… ese negociazo redondo de las grúas continúa siendo el lastre de @acalidoniohn, porque de trasparencia nada.

*.-El domingo pasado…se dio la segunda luna llena en acuario y el sol entro reinante al signo de virgo…una semana más que intensa nos espera por estas fechas…¿Cómo cerraremos agosto?…#MMM…para estas y otras lindes recibimos a Grimorio, quien llega de punta en blanco con lo último en moda de Almacenes El Record…y bien ahumado oliendo a Loewe 7 Anonimo…#lol.

*.-A propósito de aromas…¿A dónde desbarajusto la perfumería Danae que estaba en el City Mall?…Grimorio viene con la ñata roja porque se dio en la jeta con la puerta cerrada…cuando reacciono miro el local como salón de baile…¡se fueron como la chacha y ni adiós dijeron!…¿Donde estas corazón?

*.-Nuestro psíquico de cabecera se dio cuenta que están “recién salidos del horno” dos esperados flanquers: Idole Intense de Lancome, por si el primero les pareció demasiado “mustio” y les quedo a deber…Y el imponente Black Opium Extreme de YSL, del cual dicen que lleva café y cacao catracho…¿Sera?…Grimorio nos trae ese arguende que esta de alarido.

*.-El Extreme es el flanquer “corregido y recargado” de la versión original, con mas café que otros que lo presumen y una dosis extra de cacao…los perfumistas que elaboraron esta obra maestra para la casa YSL fueron: Honorine Blanc, Marie Salamagne, Nathalie Lorson y Olivier Cresp…#WTF.

*.-Resulta que la diva Lorson ya se había dado una vuelta por la chocolatería de Maribelle Lieberman allá por los “Nueva Yores”…y quedo fascinada desde que entro a ese palacio gourmet por el exquisito aroma a cacao que impregna sus espacios…pregunto por la dueña y la olanchana la atendió a mil amores…¡La Lorson quedo flechada con el cacao hondureño!.

*.-De paso, la diva del chocolate y embajadora Marca País Honduras, la invito al país y le dio una breve reseña turística de nuestros atractivos…Nathalie (como doña Bélgica) prometió venir…pasaron los meses y dicen que se dio su escapada por Roatán, con escala en SPS…donde probo las exquisiteces gourmet de las cafeterías de los Kafati…¡probo y compro para llevar!…#OMG.

*.-En eso salió la petición de la casa YSL de lanzar la versión extreme del ya “bestseller” de la marca, el Black Opium, aroma firma de varias socialités que lo usan hasta para uso diario…aunque sus notas son para otoño-invierno de noche y uso en exteriores…La Lorson le comento su experiencia a sus colegas y les propuso agregar esos aromas a la nueva oferta de la casa parisina.

*.-Black Opium Extreme es una fragancia de la familia olfativa ambar-vainilla, inicialmente indicada solo para féminas…aunque al igual que su “padre”, el Black Opium normal, lo pueden usar los caballeros por intenso (inspirado en el Black Orchid de Tom Ford)…sale impetuoso con notas gourmand de café y cacao, que al secarse, salen a relucir la flor de azahar del naranjo y el jazmin…al final queda el “MoKafati” con notas de pachuli y vainilla Bourbon.

*.-Efectivamente es más fuerte y caro que la versión original…a probarlo primero queridos y si les gusta, a comprar el tamaño más pequeño de 30 o 50 ml por si les aburre…La fragancia que todos necesitamos para las venideras fiestas de fin de año, cuando bajan las temperaturas…otoño-invierno…#only.

*.-Hemos probado varios “decants” de perfumes con aroma a café, que nos resultaron algo sintéticos…nada que ver con el Black Opium Extreme de YSL y el Ristretto Intense Café de Montale…son muy naturales y exquisitos…como entrar a Espresso Americano o algún Starbucks de Manhattan, LA o Miami.

*.-Con el sol en virgo… otros signos bien aspectados en estas venideras cuatro semanas son: Leo con los dineros… les cae platica de donde menos esperan y será para abonar jaranas… ríanse que les conviene mis amores… todo lo referente a finanzas, créditos y consolidación de deudas está altamente beneficiado para los reyes del zodiaco, que andarán en los cuernos de la luna, contando cheques y demás efectivo… hasta el Leo más humilde, le rendirán las pocas fichitas que tengan y Dios se las multiplica como el arroz.

*.-Mientras tanto, los piscis andarán más correteados que nunca: cuidado con esos tiburones, barracudas, medusas y hasta pirañas que merodean a muchos piscis, en especial esos amantes de la “Night Life” que los pierde en otro mundo… El amor reinará en los bien casados… Cama caliente para todos los piscis… Solteros a ligar de lo lindo en el Tinder o Grinder, según el caso.

*.-Los “Capri-Capri” andan pensando en viajes, salen de su “hoyo” de confort y cotizan pasajes para volar bien alto por estas semanas…el mundo los llama a gritos y ellos hacen eco… Noticias de familiares y amigos que viven en el extranjero y que tenían “añales” de no saber de ellos: gratas sorpresas en redes sociales para los capricornio… Suerte con extranjeros.

*.-Quienes andan benditos con su palabra son los Cáncer: lo que pidan se les dara y en el primer intento mis cangrejitos del zodiaco…ese verbo tiene miel y melado de caña para convencer a quien sea mis vidas…sin drama alguno.

*.-Esos Sagitario que están sin empleo, llegó la época cuando se pueden colocar en la empresa de sus sueños… Así como leen mis candentes arqueros del zodiaco: la temporada de las vacas gordas se vislumbra en su horizonte… a secar esas lágrimas, a mejorar el humor comiendo chocolates, paren de sufrir y fuera dolor… Porque en septiembre estarán firmando su contrato soñado si aplican online toda esta semana mis arqueros de fuego…#Suerte.

*.-Para los “escasos” sagitario que cultivan una antigüedad considerable en su centro de labores (porque la mayoría de ellos cambian de trabajo como de chones), les reconocen su quilataje con honores y laureles… homenajes, ascensos y promociones a la orden, luego de una importante cena ejecutiva en el Club Árabe que los dejará con los ojos cuadrados… ¡Oh My Godness!

*.-Serán el ejemplo a seguir en su empresa, por sus valores, humildad y perseverancia… aunque su anhelado aumento, lo recibirán hasta después de su cumple, cuando el sol entre en capricornio… meses de prueba y de cambios para muchos “Sagi-Sagi”…Igual los invitamos a celebrar en familia en Denny’s y La Marguerita, con un menú riquísimos y biomedidas…#Pilas.

*.-Los escorpiones andarán más hogareños que nunca, diversificando su círculo de amigos y conociendo a nueva gente que les marcara la vida… algunos escorpiones que viven en el extranjero piensan en visitar a sus padres y demás familiares… vuelven al nido… Otros andan viendo como reparar, remodelar o rediseñar espacios en sus viviendas…#Warning.

*.-Aguas mis amores y esto para todos los signos…a revisar las necesidades de reparación en casa, oficinas y hasta fincas…porque ese invierno viene despiadado año con año…septiembre llega más lluvioso que nunca por ambas costas…En Ferretería Monterroso encuentran de todo y financiado.

*.-Agrega Grimorio que la astrología tiene unos 4k años de historia…Crean en ella o no, lo cierto es que mucha gente se deja guiar por ella…Por supuesto, las celebs no son excepción…De hecho, algunos famosos creen firmemente en la influencia de las estrellas: desde trazos de la personalidad hasta signos del zodíaco, predicción de eventos futuros y guía espiritual.

*.-El signo del zodíaco de Selena Gómez dice que es leal, protectora y cuidadosa…Sin embargo, también puede ser sensible e incluso taciturno…Gómez afirma que es cáncer de pies a cabeza y añade que es muy sensible y siente todo con mucha intensidad…”Es una de las cosas que más me gustan de mí misma”, explicó.

*.-Los escorpios son conocidos por ser apasionados y Kendall Jenner, al igual que su madre Kris y JOH, no son la excepción…”Soy escorpio, así que me pego a la gente…Si te quiero, te quiero…Si no me caes bien, tienes un problema”, confesó.

*.-A veces, los signos del zodíaco se llevan muy bien…Kim Kardashian habló de su buena relación con Kylie…”Kylie es leo y yo soy libra, y resulta que estos dos signos se complementan muy bien y apoyan mutuamente”, comentó…”Leo es un signo de fuego, con energía fuerte (como Kylie), mientras que libra es un signo de aire, mucho más tranquilo”…#OMG.

*.-“El fuego necesita aire para sobrevivir, así que es el par perfecto”, añadió Kim…Además, Jenner también cree en la astrología y ya había comentado antes que es leo…En una ocasión, tuiteó: “Si una #leo te pilla en una mentira, se acabó…Nunca volverá a confiar en ti…Puede perdonarte, pero la confianza nunca se restaura del todo”…#Santisimo.

*.-La diva de Fenty Beauty (Rihanna) ha comentado en Twitter de su signo del zodíaco (Piscis), en más de una ocasión…”Los #piscis siempre tienen un círculo estrecho… nunca están interesados en amistades temporales”.

*.-Beyonce está orgullosa de ser virgo…Ha hablado abiertamente de las características de su signo del zodíaco…”Me pregunto de qué signos son los demás diseñadores…Me gusta ser creativa…No creo en la respuesta ‘no’…Soy extremadamente directa y crítica, a veces demasiado”.

*.-A veces es una de las cosas en las que tengo que trabajar…Soy una obsesa del control…Presto atención a los detalles”, compartió Beyoncé en una entrevista…”Cuando hago algo, lo hago al 100 %…Tengo altas expectativas de mí misma y espero lo mismo de la gente que me rodea…Siempre he sido así… Soy de todo o nada”, añadió… ¿Cuántos virgo como ella?…¡andan estresados!

*.-Taylor Swift es sagitario y se siente orgullosa de ser independiente y aventurera, rasgos típicos de este signo…”Soy sagitario, lo cual significa que soy ciegamente optimista, me encanta viajar, siempre me apunto a una aventura, pero también quiero siempre algo nuevo”…”Los sagitarios somos muy independiente y nos gusta tener nuestro espacio…Nos encanta enamorarnos, pero luchamos por la necesidad de independencia”, añadió.

*.-“Soy tauro, soy cabezota”…Esas son las palabras que usó Gigi Hadid para describir cómo le afecta su signo…una trabajadora incansable, que amasa grandes cantidades de fortunas…invierte mucho en bienes raíces, cotiza en la bolsa…y es intima de Kendall Jenner, que es escorpión…la tierra siempre se compenetra muy bien con el agua…para muestra muchos botones.

*.-Supuestamente, Angelina Jolie sigue la astrología budista o tibetana…El concepto de karma es probablemente el más conocido de estas enseñanzas….y lo dirá ella que lo ha vivido en carne propia con todas sus parejas…una geminiana a carta cabal…¿será cierto aquello que los “gemelitos” del zodiaco tienen tantas caras como facetas?…¿cuantos así?.

*.-A Madonna, que es leo, también le interesa mucho la astrología…De hecho, se negó a trabajar con el DJ y productor David “Jetta” debido a su signo del zodíaco…Cuando le preguntaron por su signo, Guetta respondió: “Escorpio”…Según el DJ, la respuesta de Madonna fue: “Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos…Ha sido un placer conocerte…Adiós”…efectivamente, el agua de escorpio apaga el fuego de leo y la terminaría opacando.

*.-A Cameron Díaz le gusta consultar las estrellas y lo hace con una de las astrólogas más famosas del mundo: Susan Miller…Miller atiende a muchos famosos y dijo en una entrevista que Díaz buscó su consejo antes de comprar inmuebles…La oscarizada actriz Emma Stone también es fan de Susan Miller y al parecer también recurre a ella.

*.-A Lady Di le interesaba mucho la astrología…De hecho, era clienta del famoso astrólogo Penny Thornton…Supuestamente, trabajaron juntos durante seis años…Thornton recuerda el consejo que le dio a Diana en su primer encuentro: “Durante nuestra primera reunión, mi labor fue proporcionarle los medios para darle la vuelta a su situación”.

*.-“Ayudarle a dejar de ser una víctima pasiva y convertirse en un miembro activo de la familia real, al mismo nivel que su marido…Le sugerí que usase su sufrimiento para relacionarse con quienes también sufrieron…Creo que podemos decir que funcionó”…¿Sera?….porque la monarquía fue su calvario.

*.-Como ven, muchos famosos se guían por las estrellas, pero Christy Teigen es algo escéptica…”No entiendo los signos del Zodíaco…Sagitario, mi signo, siempre se aplica a mí, pero también los otros 11…Es complicado”, tuiteó….el mismo signo de Britney Spears y miren como le va…aunque dicen que su padre calla mucho de su estado mental…¿Acaso otra Amanda Bynes?.

*.-Otra es Jennifer López, diva del Bronx con sangre boricua y nacida bajo el líder signo de leo, que siempre consulta a su legión de psíquicos para firmas y fechas clave…dicen que su madre Lupita es quien le da seguimiento mientras la actual pareja de Ben Affleck trabaja de un lado a otro…por cierto Affleck ha sido el mejor para ella…JLO consulta diario a Hermes Ramírez H…#WTF.

*.-Venezolano de Doral, Miami que tiene su canal por YouTube donde le canta las verdades a todos los signos…¡Escorpio tiene que ser!…hasta el color del día y el número de La Diaria les da para que cuquen la buena suerte…varios amigos le han pegado…jijijijiji…¡Ese samo es tremendo!…#lol.

*.-Pasatiempo, creencia, afición o dependencia, lo cierto es que muchos no salen de casa sin antes saber que les deparan los astros ese día…crean o no, lo cierto es que los planetas se mueven en el sistema solar…por algo Grimorio dice que la astrología es la ciencia que une la astronomía con la psicología…y con tanta gente que se ha topado en su vida, sabe mucho.

Al ritmo de los clásicos de Shakira (de quien dice Grimorio se está separando de Pique): Antología, Un poco de amor y Donde estás corazón…con los cuales se despertaba su ex comadre a full volumen…#MCTM…#Tauro…Nos despedimos, nos riegan arroz para sus saraos…Besitos atalcados con aroma a “Orpheon”, junto a “Eau de Sens”, las obras maestras de la casa Dyptique…#Must…A seguirse cuidando ya saben que los queremos en P!$%#$.