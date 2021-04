Chicha y Limón martes 27 de abril de 2021

Photo Credit To Wilmer y Melania Palada, Luis y Rosy Jeer, Dina y Luis Morales

BYE BYE APRIL!!… Y no precisamente la bella Tobie… El cuarto mes del año esta semana nos dice adiós con más amargas que dulces… para variar en Honduras… porque sigue la mata dando con la contingencia sanitaria… Tito Guillen celebro su cumple en familia… Alex Hedman y sra. celebran sus “Bodas de Perla”: 30 años de amor… Camille Mahchi y Ernesto Córdova de plácemes… Efemérides especiales del ayer… Chismes en tendencia y más!!

*.-Los bellos Roberto y Andrea Handal de Álvarez convocaron a sus padres y más allegados a su círculo social para un convite muy especial: sus “Bodas de Encaje”… cuatro maravillosos años de amor del bueno…don Antonio y Maru Canahuati de Handal, junto a Roberto y Marisol de Álvarez, padres de los tortolos, brindaron con champagne por mas realizaciones para la pareja.

*.-Este jueves 29… amanece de plácemes la encantadora damita Paola Bondy, Presidenta de Cervecería Hondureña S.A., motivo por el cual se verá finamente congratulada por toda la plana mayor seguramente con el catering de El Mezzonite… su esposo Carlos García junto a sus preciosas hijas, despertaran a Paola al son del “Happy Birthday”… Muchos años más de éxitos para la hija de los honorables Erich Bondy y María Eugenia Peña… Bendiciones.

*.-La familia López-Vivas es otro de los núcleos que tendrá sarao este fin de semana, celebrando el onomástico de la bella Karla de Villar, quien este viernes esta de cumpleaños… La esposa de Sergio siempre celebra en familia, con sus hermanas y sus apreciados padres, Roberto López Tabora y Sonia Vivas de López… Sus amigas de hoy y siempre desde hoy felicitan a Karla quien está más que realizada como hija, esposa y madre de un universitario.

*.-El clan Faraj es otra de las distinguidas familias que este fin de semana están de ágape …El joven empresario Mario Faraj este viernes esta de cumpleaños y su bella esposa Leyla Gabrie de Faraj lo sorprenderá con un íntimo ágape que congregara familiares y cercanas amistades de los Faraj-Gabrie… con el catering del Copántl y postres de La Moderna… #Blessings.

*.-En otros temas… Grimorio y nuestros frikis dan gracias a Dios que pronto acaba Abril… uno de los meses más fuertes del año donde muchas luminarias se han apagado en la historia artística… María Félix, Dolores del Rio, Sarita Montiel, Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, Gustavo Rojo, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz y Cantinflas, entre otros…#OMG.

*.-Este viernes… Agrega un año más de vida el dinámico Marlon Lara, el porteño más exitoso en las últimas décadas y carismático líder del Partido Liberal… Su guapa esposa Karina de Lara e hija sorprenderán a este modesto caballero con un íntimo ágape y se suman todos los “liberaches” del pais.

*.-No faltaran los miembros de la prospera dinastía porteña de los Lara… Saludos a Wenceslao y muchos años más de vida para Marlon… A celebrar anticipadamente acá en SPS en: Hasta La Pasta, Angeli Gardens, La Marguerita, Pizco, Club Hondureño Árabe y las regias opciones de nuestros amigos hoteleros: Intercontinental, Hilton Princess, Copántl y Hyatt Place.

*.-Mañana esta de plácemes la bella empresaria de los medios, Ruth Marie Canahuati de Sabillón, dilecta esposa de Juan Carlos Sabillón y hermana de Jorge, Miguel y María Teresa Canahuati Larach… Encabezara el ágape su linda madre, doña Martha Larach de Canahuati y toda esa honorable familia… Se unen sus amigas del “Runners Club”: Mayda Ayestas, Julia Rebeca Mejía, Sandra DiPalma, Carmen Suarez y Claudia Rosenthal… ¡Kisses Mon Cherie!

*.-Si usted estimada lectora quiere lucir esa bella piel de durazno que caracteriza a Ruth Marie, solo tiene que darse una vuelta por el departamento de cosméticos de Almacenes El Record ahí encontrara todo lo que su piel necesita para volver a la vida… Los inclementes cambios de temperatura, el estrés y cambios hormonales post periodo dejan una piel marchita… Las líneas más completas de Dior y Lancome esperan por usted.

*.-Siga los consejos de Celina Villeda y todo el staff de cosméticos que comanda Lisa Fiszman y vera cambios en el primer día de uso… Todas las marcas son excelentes, pero más aún lo es su disciplina y perseverancia con una línea específica… Deje los problemas a un lado y cultive su autoestima, coma saludable, haga ejercicio, participe en caridad y cuide su piel señora bonita…Nunca es tarde para cambiar de actitud.

*.-La ex Primera Dama, Aguas Santas Ocaña Navarro, hoy amaneció de manteles largos… hasta España le hacemos llegar nuestras más sinceras muestras de afecto y que todos sus proyectos se cristalicen en una bella realidad… Rodeada del afecto de sus hijos y demás familiares, Aguas Ocaña de partirá en algún mesón chic de su actual ciudad de residencia.

*.-Pero siempre con el corazón en este país, al cual le dio muchas satisfacciones… Una “First Lady” como ella jamás se olvida… Felicidades a la maja que mejor le huelen los perfumes: Farala y Maroussia… Loewe y todos los clásicos de Victorio & Lucchino, sus favoritos para el día a día…. siempre de punta en blanco y con ese dinámico glamour tan referente en la rubia.

*.-En Angeli Gardens celebraron 3 años de amor : Edwin y Elenita Venegas de Muñoz, quienes después de cuatro años de intenso noviazgo y cuatro meses de compromiso, decidieron dar ese importante paso en sus vidas… un amor con aroma a café: el interés común que unió sus vidas profesionales.

*.-Y ahora personales, porque sus familias se dedican al cultivo y comercialización del aromático… Los Muñoz Venegas confiaron en Lidabel de Mena de la firma Acontecimientos: planeación, logística y montaje de su boda en el 2018… Todo un suceso que quedó inmortalizado en el libro de sus vidas por Farah La Revista… ¡Benditas Bodas de Cuero Muñoz-Venegas!

*.-Otra genio de la creatividad es Nadia Dauabe de Canahuati de Signature Cake, cuyas obras maestras son la sensación en los ágapes mas VIP del Valle de Sula… del tamaño y diseño que requieran, Nadia se los convierte en una maravillosa realidad superada con creces.

*.-Porque su ingenio va más allá de lo que el cliente le solicita… Saludos cordiales a sus suegros, Jorge y Neda de Canahuati, al igual que a Giries y su bella Mira Bandak… Por cierto, Versalles Café sigue siendo el “meeting point” de la gente linda: hasta parejitas de tortolos… ¡si supieran quienes andan!

*.-Si de ágapes, saraos y demás convites se trata… una pareja que reúne a los suyos para un brindis muy especial son: Mauricio y Gaby Alvarado de Valladares… quienes por estas fechas cumplen dos dichosos años de matrimonio… Inolvidable enlace oficiado por el padre Javier Martínez en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y posterior banquete en el InterContinental…Con luna de miel por la USA… ¡Felices Bodas de Algodón!

*.-Doña Ingrid Scheurer de Yacamán es otra de las tauro que celebra en familia su efemérides natal, con el amor de su hija Kathia Yacamán de Romero, su yerno Rene y esos nietos lindos que son su todo… Se unen a las felicitaciones para doña Ingrid todo el clan Yacamán en pleno, en especial doña Nancy Yacamán de Handal y familia… Que la pase súper bien.

*.-Seguimos con las divas de la dinastía Yacamán… porque arrancando Mayo y en pleno Día del Trabajo, cumple un dichoso año más de vida la elegante dama Magdalena Yacamán de Barletta, esposo del doctor Héctor Barletta y madre de las guapísimas: Karla de Ayala, Carmen de Racciatti, Ana Cecilia de Crespo, Angelina de Muñante y la encantadora Alejandra Barletta, quienes consentirán a la matriarca solo como ellas saben hacerlo…¡Bendiciones!

*.-La bella Linda Lozano de Bendaña es otra de las privilegiadas cumpleañeras nacidas bajo el signo de Tauro… más realizada que nunca con el amor que le profesa su esposo Rene Bendaña, Linda agrega un año más de fructífera existencia rodeada de sus seres más queridos.

*.-Ana Carolina Sikaffy desde ya recibe el cariño de sus numerosas amistades vía social media y es que la sobrina de María Elena Sikaffy de López es muy apreciada en la sociedad sampedrana… en la intimidad de su residencia, Ana Carolina se verá finamente congratulada por sus familiares más cercanos.

*.-Otra pareja que departe en familia una efemérides muy celebrada son don Joan y doña Irmita López de Alvarado, quienes por estas fechas brindan con la mejor champaña de Marcas Mundiales por sus 53 años de casados… #WAO… como si fuera ayer recordamos como los Alvarado-López renovaron sus votos matrimoniales en plenas bodas de oro en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con sarao en el Centro de Convenciones Copantl.

*.-Ahí mismo se casaron Camilo y Jamie Raudales de Charry, quienes protagonizaron una boda al mejor estilo Carnaval de Barranquilla en los elegantes salones del Club Árabe… Marcela Cueva de López fue la artífice de una de las mejores bodas del 2018…Mario y Leyla Gabrie de Faraj fueron los honorables padrinos… Los Charry brindan por sus “Bodas de Cuero”.

*.-En otros temas… el Miss Universo ya arranco motores… por estas fechas ya hay varias reinas afincadas en Miami donde familiares y demás missologos, ultimando detalles y socializando en redes… La que al parecer será el “blanco” de todas y todos es la Miss China, quien ya empezó a recibir “bacalao” en las plataformas digitales… por aquello de la pandemia… ¿Qué culpa tiene ella?

*.-Por lo visto… Esta pinta para ser otra de las ediciones más controversiales de la justa universal… arranco con el peluquero de la Miss Rusia, quien se burló del look de varias “misses” al revisar la página del certamen y “devorarlas” una por una… La rusa salió a dar la cara disculpándose con las afectadas… Si así empezó el MU… ¿Cómo finalizara?… #Polemico… #WTF.

*.-Lo cierto es que la organización anda de capa caída y dicen las viperinas que ya quiere “deshacerse” (vender) esa papa caliente que solo perdidas les trae… ni tanto… porque en este 2021 piensan “recuperarse” montando dos tramoyasos… En mayo y otro en diciembre, donde barajan Costa Rica o Colombia como posibles sedes… si les llegan al precio… NBC y Telemundo desde hace algunos años quieren agenciarse esa franquicia… #Veremos.

*.-Carimaxx por su parte ya compacta el grupo para la edición del Miss Honduras Universo correspondiente al 2021… que tiene que elegir reina a más tardar en septiembre… porque el Gallo Zablah ya tiene su grupo más que listo para coronar soberana en agosto… Por cierto, la limeña Sheryl Lara es carta fuerte para uno de esas justas catrachas… estilizada por JC Santos.

*.-Por fin se le hizo a la boricua-inglesa Wilnelia Merced, llevar el Miss Mundo a su isla bella… décadas enteras rogando a doña Morley y solo la pandemia lo pudo lograr… La diva Merced se corono la mujer más bella del mundo en 1975, donde brillo la bella cubana Maricela “La Maxie” Clark… favoritísima de Mr. Morley… Etelinda Mejia fue Honduras en esa justa donde salto a la palestra la cubana-venezolana María Conchita Alonso.

*.-Ahora hay que ver, si la Merced convence a doña Morley de montar el “fast track” Belleza de Playa… porque un certamen de belleza en el Caribe y más aún Puerto Rico, no es certamen sin competencia en traje de baño… seria como un pan sin sal… como lo ha venido celebrando años atrás… #Aburridisimo… A ver si integra el jurado el limeño Mr. Coca Cola.

*.-Zablah y hasta Carimaxx… se tienen que poner las pilas con las reinas que elijan este 2021 para el trámite de la visa americana… porque según cuentan, pararon de dar citas para salir con todas las acumuladas del año pasado… ¿Sera?… Aunque suponemos que deben de tener sus buenos contactos en esa sede diplomática para “cupos especiales”.

*.-La inolvidable doña Norma Simón de Funes solo era una llamada en aquellos dorados tiempos… y hacia una sola visita oficial con la reina electa para TGA: Casa Presidencial, Estado Mayor Conjunto y Embajada Americana, donde no hacían filas de madrugada…¡Pase directo con banda y corona!

*.-De retache a este cálido valle de Sula… que sigue en el ojo del huracán por desidia y abandono luego de las tormentas del año pasado… el invierno se adelanta este año y todo pinta que septiembre será lluvioso sus 30 días… ¡Que forma de celebrar el bicentenario patrio!… TGA ya empezó a llenarse con las primeras “tormentonas” eléctricas… ¡El drama del año!

*.-El RNP sigue en plena mudanza… más de un mes con ese trajín porque hasta el 28 de mayo piensan operar nuevamente… dicen que allá por el Copantl… ¿no había otro local más retirado?… en el Merendón sobra espacio…jijijiji… y el palacete municipal sigue en abandono… todas las dependencias “regadas” por la ciudad: aquí, allá y acuya… #GoldRent.

*.-La raza sigue histérica en la city… hasta los que trabajan…porque andan coléricos de un lado a otro… más si les exigen biomedidas de seguridad… como aquel “canillita” de la 3ra edad que insulta a los lectores que no le compran en céntrico sector en la periferia de la Monterroso… ¡Los deja negros con esa voz aguardientosa!… ¿No hay supervisor en esa zona?

*.-Otro es aquel morenazo que vende agua purificada “penguin #60” que JAMAS se ha puesto mascarilla en la pandemia… y pobre del cliente que se la pida, porque se “engorila” como King Kong… andan en la calle, entran de casa en casa y de negocio en negocio con esa pésima actitud… muchas quejas de ese señor… Nosotros solo compramos la única certificada: Agua Azul…#OJO.

*.-Las parrandas siguen y no paran en las altas esferas de la society y las medidas de bioseguridad olvidadas completamente… Una de las ultimas bacanales la protagonizó el hijo de un reconocido empresario que para festejar su cumple… convocó a todos sus amigos y ex compañeros de su antiguo colegio… al ver tal hacinamiento, muchos se preguntan ¿será que toda esa gente ya viajó a la USA a ponerse la vacuna covid?

*.-Mercurio hoy entra retrogrado tocando la comunicación de: Tauro, Piscis, Géminis, Sagitario, Escorpión y hasta Virgo por criticones…#Uyyy…hay un “hervidero” de planetas estremeciendo Tauro por estas fechas que cosa seria…¡Con razón tanto derrumbe¡…y los que faltan… #Santisimo… #WTF.

Con estos frikis cutres de la palestra nos despedimos con la máxima de siempre: si no usan biomedidas sanitarias NO COMPREN… no pongan en riesgo sus vidas… Cadena de oración para nuestros hermanos de Copan y Olancho… y si no tienen nada que hacer en la calle no salgan… A seguirnos cuidando porque en los hospitales ya no atienden…Los queremos en P!&%#$.