Chicha y Limón martes 30 de agosto de 2022

Photo Credit To Rebecca López Fiszman con sus amigas que la acompañaron a su boda civil

GRACIAS AGOSTO!!…En esta última edición del octavo mes del año, no se pueden perder: Imágenes de la boda civil de la bella Rebecca López Fiszman con Rommel Hawit…Las seis décadas de vida del Dr. Sergio Torres…La romántica boda Guillen-Padilla…Espectaculares entradas a ultimo año de los colegios bilingües…Los XV años de Sofía Miranda…Heidy Mena llega a la mayoría de edad…El onomástico de la planner Sonia Pineda…Cotilleos calientes…más cumpleañeros…Katherine Luna suma 23 añitos…Esto y mas porque Agosto cierra más impredecible que nunca…¡Arrancamos!.

*.-El pasado fin de semana…la residencia de la encantadora jovencita Katherine Luna Ramos se vio colmada de rosas y finos presentes: la hija de la estimada dama Olguita Luna llego a las 23 primaveras y más realizada que nunca como excelente hija y una competente profesional…Los agasajos empezaron el viernes y se prolongaron todo el “finde”.

*.-Katherine aun por estas fechas, no para de abrir presentes y recibir numerosas muestras de afecto en sus redes sociales…no cabe duda que la hija de Olguita tendrá muchas sorpresas en este nuevo ciclo de vida…sobre todo divertidos momentos al lado de familiares y su generación mas allegada…Benditos 23 años y que sigan esas sorpresas.

*.-Si de gente chic se trata: Sonia Pineda de Vargas, la mente brillante de la firma organizadora de ágapes Sonia Pineda Eventos…la planner a quien bien llaman “La Reina de las Quinceañeras”, porque son los saraos de su especialidad…la bella Sonia estuvo de plácemes y como buena nacida bajo el signo de Leo, brillo como el mismo sol que la regentea en su día de días.

*.-La esperada cita familiar fue en la terraza del Factory, en pleno InterContinental, casa hotelera que Pineda ha remozado en muchas ocasiones…espacios primorosamente ornamentados con rosas en tonos blanco y Pink…todo en armonía con la finísima cristalería del mesón y el sutil aroma de las velas, que iluminaron la escenográfica digna de la velada…Su gentil esposo Ángel Vargas no podía faltar a la especial noche.

*.-Ataviada en vistoso atuendo, con estampados en follajes tropicales, Sonia departió con los presentes y poso para el recuerdo en uno de los onomásticos mas felices de su existencia…no cabe duda que con el talento se nace y el buen gusto se pule con la experiencia…y la trayectoria de esta laboriosa dama lo certifica mis vidas…Sonia continua con agenda llena para resto de año, pero si gozan con suerte, logran fecha…#Blessings.

*.-Una de las Mena-Sánchez ya es mayor de edad…nos referimos a la encantadora Heidy Denisse, hija de don Mario y Lidabel Sánchez de Mena que arribo a los 21 años de vida…La emprendedora familia de la organización de eventos y el buen gusto, tuvo a bien departir en casa por tan emotiva fecha…Acontecimientos embelleció los espacios solo como ellas saben hacerlo: arcos de globos en tono lila, purpura y silver.

*.-Heidy lucio fresca y chic en blanco y negro…departió con los presentes y agradeció su asistencia…Maritza García de Maritza’s Bakery fue la artífice de la obra de arte en fondant a tono con la decoración montada…Por ahí vimos tan dulce como siempre a Lina Vanessa, comadre de Deborah Gisselle e hija de Robert y Christian Evans, entre las juveniles amistades de la cumpleañera…Adivinen quien será la próxima agasajada…Felicidades.

*.-Este jueves 1 de septiembre…cumple un año mas de glamurosa existencia, una de las Miss Honduras ceibeñas mas recordadas de todos los tiempos: Frances Elisa Siryi Milla…la segunda de la Novia de Honduras en ceñirse la corona de la mujer mas bella de este país…la primera fue Eva Lisset Barahona…Frances departirá con su esposo Salomón López e hijos.

*.-Gustavo y Eunice Moncada de Barahona también departen con los suyos por sus “Bodas de Papel”…enlace oficiado por estas fechas del 2021 en la Primera Iglesia Bautista de San Pedro Sula…con posterior banquete de esponsales en los bellos jardines del Hilton Princess…Recinto hotelero que espera a los Barahona-Moncada para brindar en su Garden Court.

*.-Las apreciadas familias Bardales-Sabillón & Vargas-Vásquez, tuvieron a bien celebrar con júbilo en el 2021 las uniones civil y religiosa de sus hijos: Waldo y Marlin Suyapa Vargas de Bardales…quienes luego de siete años de unión libre y con una hermosa bendición como lo es su hija Camila, decidieron legalizar su amor con una bonita recepción celebrada en el hotel Maya Colonial…¡Dichoso primer aniversario de casados amigos!.

*.-Este fin de semana…tres ilustres damas parten pastel, nos referimos a las encantadoras: Doris Liset García, Marlin Elisa Rivera y la ex gobernadora de Cortes, Ilsa Díaz Zelaya…quienes desde ya reciben las muestras de afecto de sus respectivas familias y amigos…Denny’s, La Marguerita, Hasta La Pasta y C Bari Artisan Deli en el Copantl, las esperan…¡Y mi “Pequeña Lulu” no se queda atrás!…#Sept3.

*.-En el movido mundillo del showbiz…celebran un nuevo año más de vida por estas fechas los celebs: Lucero, Salma Hayek, Eugenio Derbez, Laura Flores, Silvia Pinal y Juan José “Pepillo” Origel…de ahí, que sus vidas han estado muy estresadas en los últimos días…¡siempre en el candelero!

*.-Quien sigue cosechando muchos suscriptores y aumentando sus cotizaciones en el YouTube es la periodista Mara Patricia Castañeda… Directora de Televisa Espectáculos, acérrima de Adela Micha y ex esposa de Vicente Fernández Jr…Imperdibles las entrevistas “En casa de Mara”: Regina Orozco, Anette Kuburu, Marta Figueroa y Cynthia Klitbo, quien se “descosio” de lo lindo hablando de “tocho morocho”…#lol.

*.-Otro friki-influencer de las redes sociales que nos recomienda Vilma-Atraca, es el polémico y peladísimo “Escorpíon Dorado”, quien siempre convence a famosos para que se suban en su carrito para sacarles toda la sopa…entre las ultimas famosas en subirse esta la alacránica Lolita Cortes, juez de fierro de La Academia y otra detractora más de nuestra Cesia.

*.-Según dicen la Cortes se administra con las “naylons” porque solo en ese reality come caliente…el dinero le dura lo que el agua entre sus manitas…por andar en busca de colágeno joven…jijijijiji…más de una vez ha quebrado asociaciones teatrales como la que mantuvo con Paco Lalas que dejo a la Lola en la vil calle…¡Hasta la casera le saco los tiliches!

*.-Entre las entrevistas más rankeadas de este personaje se encuentran: Alfredo Adame, Daniel Bisogno, La Chupitos, Adrián Marcelo, Maribel Guardia, Pati Chapoy, Luisito Comunica, Ana Bárbara, Yuridia, David Faitelson y Luis de Alba, entre otros…Si quieren reír un poco a ver los videos del Escorpión Dorado…por cierto, con Adrián Marcelo se pasaron para unos y deleite para otros…#lol…¡Pedro Sola lo detesta!…al parecer el enmascarado lo desprecio, cuando Tío Pedrito lo asediaba en El Ajusco.

*.-Adrián Marcelo, como buen Aries, haría pareja con: Alejandra Guzmán, Regina Orozco, Lorena Herrera, Lucia Méndez, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Galilea Montijo, Adela Micha, Mirka Dellanos, Martha Debayle, María Celeste Arraras, Myriam Montemayor, Ninel Conde y hasta la misma Shakira…Marcelo es el amante perfecto que necesitan en su vida…les cambiara la existencia misma a esas celebs…jijij…Adrián es otro friki que se cotiza por todo lo alto en web…¿Y su esposa?…¡Le celebra todo!…#xD.

*.-Prosigue Vilmuchiz comentándonos que…quien sigue de lio en lio cosechando muchos enemigos en el showbiz es la polémica Martha Figueroa (Ventaneando, Intrusos, Hoy, Con Permiso, etc)…la última puntada que dio la mal llamada “hiena del espectáculo azteca” y eterna comadre de Luis Miguel, fue con Adela Micha…La Figueroa afirmo que el magnate Carlos Slim le regalo apartamento a la Micha en Centro Histórico.

*.-Al parecer y según la versión de la Micha…fue su ex pareja, el ex canciller Jorge Castañeda, quien al calor de los tragos le “confió” a la hiena Figueroa tremendo chisme…#Santisimo…lo que puso de malas a la diva del portal La Saga y se le fue a la yugular a Martha…Si no es por el pelón Héctor Suarez Gomíz, la Micha despeluca a la Figueroa en pleno trabajo.

*.-Tal parece…que a la Marthuchiz le funciona muy bien aquel dicho que los famosos son como los zapatos nuevos: con un poco de alcohol aflojan…jijijiji…asi le paso en San Miguel Allende, Guanajuato, ciudad donde se casaron Kriss y Nancy Medina de Gilen…departían Figueroa y el finado José José y después de varios tragos, el Príncipe de la Cancion le confiesa de la nada a Martha, que padecía de eyaculación precoz…#Plop.

*.-Cierra Vilmucha con Alex Kaffie…nada que ver con los honorabilísimos Kaffie de por estas tierras…Alex es uno los comunicadores más terribles de la farándula mexicana y que ha pasado por muchos medios…recién afirmo que Alejandro Fernández ya se le cayó de la moto…o sea que ya no es su eterno “crush”…Ahora es Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX e hijo de la actriz María Sorté…¡Fuego María!

*.-De retache a estas cálidas tierras…dos reconocidas parejas agradecen a Dios por celebrar cuatro años de unión matrimonial… nos referimos a: Jorge y Karen Waldina Sabillón de Rodríguez, quienes se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en el Salón Las Islas del Copantl… y una fantástica luna de miel por la Riviera Maya… Benditas “Bodas de Lino”.

*.-Una de las bodas más comentadas en el 2018 fue la que vivieron los feligreses de la Iglesia de Cristo Ebenezer de San Pedro Sula, cuando presenciaron los emotivos momentos cuando Hannah Ponce se unía en Cristo con su prometido Diego Turcios.

*.-El impresionante templo evangélico estaba copado en su totalidad por todos sus creyentes, quienes fueron los mejores testigos de esa asombrosa boda… Desde Guatemala, llego el pastor Sergio Henríquez, quien junto al pastor Ponce padre de la novia, oficiaron la ceremonia que aún se recuerda en esa congregación…Cuatro dichosos años de casados.

*.-Otra linda boda del 2018 fue la de los doctores: Rubén y Mary López de Galéas…Ruth Azucena Pérez, fue la artífice de planear, organizar y montar una de las bodas más idílicas de ese año, donde Rubén y Mary coronaron en el nombre de Dios una relación que surgió por la casualidad de sus carreras profesionales…Romance que duró casi cinco años…#Blessings.

*.-Por estas fechas y en algún rincón brindan por sus “Bodas de Sándalo”, la estimada pareja formada por: Gerardo y Nadia López de Murillo, quienes ya aquilatan cinco años de dicha, amor y éxitos…Se unen a los brindis los padres del ex gerente de la ENP, Gerardo Murillo y Lilian Martínez, así como “medio” clan López-Ayestas donde pertenece la especial Nadia…El Club Árabe los esperan por una velada romántica.

*.-Quienes regresan a La Viñera de Angeli Gardens, para brindar entre fotos y recuerdos por su tercer aniversario de bodas, son los apreciados Fabián y Gabriela Machado de Brown…que en un agosto mejor que este de unieron en sagrado matrimonio en la iglesia Cristo Resucitado…La firma Acontecimientos sello con éxito este memorable enlace del 2019.

*.-Otras “Bodas de Sándalo” que celebran dos exquisitas parejas de la sociedad sampedrana son las formadas por: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, hijos de los apreciados Giovanni y Connie Matute de Yuja, así como de Guillermo y Juanilla Saide de Kattán…Inolvidables enlaces del 2017.

*.-Daniela es nieta de doña Julietta de Kattán… También brindan: Paul y Daniela Handal de Ritter…hijos del inolvidable caballero Richard Ritter y Rossana Martínez, padres del apuesto Paul…y Giovanni Handal y Rossina Casalotto, padres de la exquisita Daniela… ¡Esperamos esos baby showers!

*.-Los Yuja-Kattán se unieron en sagrado matrimonio en la emblemática iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, con regio banquete en el Centro de Convenciones Copantl… un enlace planeado y organizado por la exquisita dama de la sociedad capitalina Ana María Dieckman, con ornamentación de la experta Jackeline Cabrera…Ambas regias estancias.

*.-Mientras que los Ritter-Handal se casaron en la iglesia María Reina del Mundo con banquete de esponsales en el salón más alto del Club Hondureño Árabe…ambas locaciones exquisitamente remozadas por la talentosa Alexandra Lockmer, que nos sorprendió como siempre… Paul y Daniela fueron agasajados con una íntima despedida de solteros en la bella residencia de Massimiliano y Dagmar Ritter de Vicenti…#memories.

*.-La Asociación Cuerpo Consular Sampedrano congratula a uno de sus más ilustres miembros: Karim Qubain, dilecto esposo de la especial dama Helen Qubain y padre de unas hijas lindísimas…Desde este rincón de sociedad le deseamos a don Karim que lo pase súper bien al lado de sus familia…La Marguerita los espera para un brindis excepcional.

*.-¿Quién decía que el Only Fans era una plataforma solo para celebs, escandalosos y demás frikis de buen ver?…Nanay-Nanay…ahora debutan en esas páginas azules hasta parejas de socialités venidas a menos…o sea jodidos por su mala administración, pandemia y hasta por la guerra en Europa…¡La parejita swinger más famosa de la city ya está en “only flans”!

*.-A uno que están tratando de convencer para que debute en esa red social es al ex portero de la selección nacional, Noel Valladares…pero como buen chico de provincia: decente, morrongo, humilde, recatado y hasta tímido para el trato social…no se despoja de sus ropas y menos para que se le mosqueen sus atributos físicos en la web…¡Hueso duro de roer!

*.-Quien no necesita de mucha terapia motivacional es el polémico Rommel Quioto…quien al ver la “friolera” que ganaría mensual con su “blue page” hasta dejaría de trabajar sudando su cuerpo de ciudad en ciudad…sin tanto esfuerzo…y miren que a ese nacido bajo signo de fuego no le cuesta tanto encuerarse…¡Leo tiene que ser el ex de doña Maluby!

*.-Aquel apuesto político es otro que lo está “pensando” para debutar con su “Onlyflans”…casado por segundas nupcias y dispuesto a tirar toda su carne al asador, con tal de publicitarse bajo esa cortina de humo, que vendría a tratar de tapar todas las marramucias de su partido…y hasta impulsar su carrera como “joven promesa de la política”…#Ahhsi…#lol.

Septiembre llega para ponerle fin a muchas cosas: malas asociaciones, soltería y hasta uniones toxicas…a pensarlo muy bien y a buscar buena luna para la firma…Cuídense mis vidas ya saben que los queremos en p!#$%&