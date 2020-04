Chicha y Limón martes 31 de marzo de 2020

Photo Credit To Jenny, Mirna y Paquita Carrión

¡ADIOS MARZO!!...Gracias por esas lecciones, bendiciones y sobre todo aprendizajes que nos deja este mes que cerramos hoy…Un marzo diferente y un abril sorprendente que nos espera en pocas horas…Si pensaron que no apareceríamos este día, se equivocan, porque aquí siempre hay: cumpleañeros, efemérides, tendencias y recomendaciones, chismecillos sueltos de nuestros frikis… esto y más porque esa web con toda y redes arden como la misma temperatura… ¿Cómo van con esos cierres contables?… muchos llevaron trabajo a casa y online a full con esos contadores: vuelan esos archivos de reportes…Ahhh también traemos cotilleos empresariales.

*.-Una diva que mañana celebra 49 primaveras, es la exótica Nawal Díaz Hernández, Miss Cofradía 1991-92 y semifinalista del Miss Honduras 1992…Ganadora merecidamente del premio “Las Mejores Piernas” del Diario La Tribuna, porque ha sido una de las figuras más torneadas que ha pasado por el Certamen Nacional de la Belleza…Silueta que aún conserva, porque la vimos en el cumple de su comadre y amiga Francis Fúnez de Pereira en el Intercontinental y la Díaz lucio espléndidamente guapa: rubia y de punta en negro…WAO…Que nos pase el secreto porque tiene una hija igual o más bella que ella…Congratulaciones para esta ex bomba sexy del Ahorro Hondureño.

*.-Marco Tulio y Carolina Santos-Pen de Gámez, brindan con los suyos por ese primer aniversario de casados…una relación sentimental de tres años que solo podía culminar en el altar…la iglesia elegida fue la Espíritu Santo, donde el padre José Canales les ofició la ceremonia de esponsales y derramó la bendición de este sagrado sacramento sobre los hijos de: Marcial y Carolina Pen de Santos, padres de Carolina Patricia, y Marco Tulio y Suyapita Banegas de Gámez, padres del apuesto novio… Apoteósico enlace, uno de los mejores del 2019 y que sin lugar a dudas, los Gámez-Santos recordaran toda la vida.

*.-Cuentan las buenas lenguas y la de nuestros frikis que no se quedan atrás, que El Gallo Zablah anda tras una “muñequita” de porcelana para que porte la banda de “Miss San Pedro Sula Mundo-2020”…nos referimos a la encantadora Camila Davadí, Miss Teenage 2019, poseedora de un chic muy especial que enmarca su dulce belleza…la ex diva de la Florencia Bilingual School “sesiona” con su familia y su aun manager, la dinámica Zoe Valentina Zavala, quien la catapulto a Panamá al Miss Teenage Internacional donde la beba Davadí (sobrina de Daniela Quezada Davadí, comadre de Ingrid López) brillo con las cinco estrellas…Animo chica, este 2020 puede ser su gran año, si es que la mami de la chica dice que sí.

*.-Una beldad que empezó a esa edad su incursión en los reinados de belleza, es la siempre linda Ana Lucia Rivera Castro, Miss SPS y Honduras Mundo 1982, quien el fin de semana anterior, brindo con su bella hija Ana Lucia García en su primer año de casada con el apuesto Sidney Panting…Una boda intima, elegante y con gente muy chic que departió con la pareja y sus amistades…entre ellos los honorables Armando López Scott y María Elena Sikaffy de López, entre un largo etcétera de conocidos rostros de sociedad, que siguieron al dedillo el hermoso noviazgo de Sidney y Ana Lucia hasta llegar al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa…Felices bodas de papel.

Nos contó un parillo que una ex Miss del occidente que antes vivía en Tegucigalpa y ahora estudia en San Peter… el novio de la susodicha que trabajaba de edecan le puso los cuernos con una transsexual, allegada al mundo de la belleza…. La ex Miss está que todavía no se recupera de tremendo GOLPE BAJO…. y el chico modelito continuó su vida de lo más campante, hasta ya tiene una nueva conquista femenina, muy linda por cierto.

*.-Otras apreciadas parejas de la sociedad sampedrana que celebran su primer aniversario de casados en la intimidad de su hogar son: Jesús Miguel Castillo y Mary Carmen Tejada de Castillo…Aldo Vallejo y María José Meléndez de Vallejo…y los siempre encantadores Gerardo Gutiérrez y Laurita Zelaya de Gutiérrez, quien compartieron con los suyos en un regio banquete celebrado en los salones del Club Hondureño Árabe… Los Gutiérrez-Zelaya pasearon su amor por varias capitales europeas…

*.-, El primogénito José Miguel Hernández y la bella Joselín McField de Hernández está por cumplir su primer añito de vida…nos referimos al dinámico José Vidal Hernández McField, quien por estas fechas del 2019 estaba súper cómodo en el vientre de su madre…Joselín fue congratulada con varios pre maternales, pero uno que se encuentra vivido en nuestra memoria fue el que la comunicadora estelarizo en azul y blanco en el salón San Pedro del Copantl: magistral montaje entre cubos y tiernos osos de peluche que aún conserva José Vidal en su cuarto.

*.-El clan Kafati celebra íntimamente una fecha muy especial: las bodas de papel de Oscar y Anita Bueso de Kafati, hijos de reconocidas familias de Honduras…Oscar es uno de los herederos de Oswaldo Kafati y Blanca Chinchilla, mientras que Anita lo es de Arnold Bueso y Mayte Elvir…En el 2019 ambas familias convergieron en la imponente basílica Nuestra Señora de Suyapa, con posterior banquete en El Trapiche… todo magistralmente organizado por la bella Danielle Kluck, quien se lució con el exquisito montaje de ambas estancias…escorpión tenías que ser Mon Cherie…Congratulaciones.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes por La Culta es el apreciado caballero, Ing. Arturo Corrales, ex Canciller de La Republica y también ex titular del Ministerio de Energía, entre otros cargos en los cuales se desempeño con mucha prestancia durante el primer periodo de gobierno de JOH…Su bellísima y estilizada esposa, Patricia Suazo de Corrales, junto a sus hijos: Andrés, Arturo, Daniel y Gerardo, con sus respectivas familias, congratularon al Ing. Corrales con una intima reunión en su residencia…cuatro galanes de fina estampa, como sus padres, porque las damitas llegaran como nietas a ese clan…Las familias Corrales-Álvarez y Corrales-Baquedano en pleno, se unieron a las felicitaciones para don Arturo.

*.-Desde México lindo y querido, se dejaron venir a su tierra natal los apreciados Pablo y Melissa Morales de Orellana a protagonizar en el 2019 la boda de sus sueños: tal cual lo venían planificando desde hace tres años cuando se conocieron, precisamente como miembros de otro cortejo nupcial…WAO…Y eso que no se ganaron el ramo y la liga, pero el flechazo fue inmediato… desde esa fecha, ésta linda pareja cultivo su amor con paciencia, confianza y comprensión…a mediados del 2018, contactaron a Alexandra Lockmer para que les organizara al detalle su unión religiosa, graficas que siguen ensalzando su celebrado primer año de casados.

*.-Melissa y Pablo fueron enlazados por las leyes divinas, gracias a la bendición del padre Fernando Ibañez de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, con una fiesta postboda “all white” en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl, donde Jorge Torres y su banda animaron la velada que se prolongo hasta las primeras horas del día siguiente…ambas familias se unieron en un solo brindis, disfrutaron del protocolo nupcial y compartieron momentos únicos con la pareja de recién casados… Lindas memorias de una boda de antología.

*.-Para todos esos amigos que departen fechas especiales en la intimidad de su hogar por la contingencia que nos abate, todos los supermercados de la ciudad, disponen de su sitio online para sus necesidades hogareñas…inclusive la completa área de vinos, esas delicias que nos ofrece la familia Robelo-Enamorado, quienes en fecha reciente nos deleitaron con una presentación de la selecta cava de vinos chilenos “Misiones D Rengo”…Gustavo Robelo hijo fue el anfitrión de la cata donde se deleitaron con la línea Cabernet Sauvignon, representantes de supermercados, hoteles y mesones de la ciudad…La sommelier fue la chilena María Rebeca Lathrop.

*.-Grupo Jaremar, empresa social responsable liderada por la altruista dama, Lic. Sonia Mejía, siempre identificándose con las causas nobles y en los momentos críticos que vive el Valle de Sula, hizo importantes donativos de productos a dos instituciones loables…A la Cruz Roja un valioso donativo consistente en equipo de bioseguridad (guantes, mascarillas y batas) tanto para el personal de la institución como para los pacientes afectados con el Covid-19…esto en colaboración con la Fundación Cepudo que preside la dama Linda Coello y Food for The Poors…Jaremar también se identifico con la población de Villanueva donando producto de sus marcas al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, dirigido a las familias más necesitadas…¡Bravo!.

*.-Una ex reina de belleza que departe en familia es Caracola Mónica Elwin, Miss Honduras Mundo 2013, quien por estas fechas agrega un dichoso año más de vida…suponemos que sigue solterita y sin compromiso…(que alguien nos corrobore)…porque no la hemos vuelto a ver en palestra…La esperamos en la venidera edición del certamen a celebrarse en fecha tentativa agosto, donde Eduardo Zablah conmemora su 25 aniversario de éxitos…Mónica fue electa Miss Roatán Mundo en un certamen organizado por el Club de Leones de Roatán, uno de sus mayores auspiciadores en su único compromiso internacional: El Miss Mundo celebrado en la lejana Indonesia….#Bali.

*.-Al parecer, en los últimos 9 años la única reina del Gallo Zablah que se ha “enchachado” es Beatriz Ochoa, quien se sigue preguntando como sabemos tanto de su nueva vida de casada, familias propia, política y más…jijijijijii… Leo no es mi adorada acuariana… Porque de Jennifer Valle hasta la misma Anita Romero, siguen “solterísimas y correteadas” por un ejército de admiradores que les prometen el oro y el moro para llevarlas al altar…pero ellas siguen concentradas en estudios, trabajo y familia…como debe de ser…Por cierto, Andreita Núñez, Miss La Ceiba Mundo sigue como representante de Honduras ante el venidero Miss Tierra…cuentan que luce más bella y fitness.

*.-El mundo sigue paralizado por la “gran peste”, emergencia sanitaria que ha “tocado” desde el más humilde hasta el más celeb del planeta, pasando por los “royals”…ni doña Morley se salvó del Covid-19…y tan “piki” que es ella con la gente humilde, más los latinos…aunque dicen, que con la que mejor se lleva de todas sus ex reinas es con la boricua Wilnelia Merced…¿Sera porque se casó con un inglés poderoso y vive en London?…Ni la misma Merced la pudo convencer de llevar la justa a la isla del encanto, cuando Puerto Rico estaba en bonanza…Para más don Trump celebro dos Miss Universos continuos por allá…¡Cuantas sorpresas en este fatídico 2020!

*.-Y como las desgracias nunca llegan solas, además de ese virus nefasto que sacude al globo, ya empezaron los consabidos incendios forestales que ponen de correr a toda la nación…unos dicen que provocados por manos criminales que aprovechan la emergencia sanitaria para hacer de las suyas…cuanta maldad…pero ya que estamos enclaustrados en casa, si miran algún “humito” misterioso y persistente en el horizonte de su vecindario, no duden de marcar el 911…El Hatillo capitalino es una de las zonas más afectadas por los pirómanos…ni los riquillos se salvan de ese infortunio que se ha convertido en una “desgracia anual” en Honduras…¡Qué barbaridad!.

*.-No nos cansamos de lamentar todos los problemas que convulsionan a esta nación, rica en turismo, producción agrícola y gente noble que trabaja el día día…más por esos líos de salud y ecología…quizás porque las mismas autoridades no toman en serio los pequeños detalles, también la falta de cultura preventiva con programas de educación actualizados que enfaticen esos puntos desde el pre escolar hasta el nivel superior…Tantas convenciones ambientales, sanitarias y ecológicas donde participan nuestros líderes en todo el mundo y no existe un auténtico compromiso con el pueblo: solo firman, archivan y se regresan a atender agendas…Aprendamos de los grandes como Japón, Islandia y otras naciones que aman su medio ambiente.

*.-Actualmente todo el país está volcado a combatir la propagación del Covid-19, con el pueblo, fuerzas vivas, gobierno y es encomiable la labor realizada, pero nos falta redoblar esfuerzos con las medidas y el respectivo apoyo logístico para el suministro de alimentos casa por casa como hacen en Italia… además de ser útil para este tipo de contingencias, también deberían de formarse como “guardias forestales” en colaboración con la Esnacifor y crear la “Policía Forestal” que vele por nuestras reservas.

*.-Como nos ha cambiado la vida esta situación…de llevar una rutina activa a pasiva en casa…aunque de todos es sabido que los virus gripales pululan en todos lados y se cuelan por donde menos esperamos…no podemos estar encerrados a puertas y ventanas…igual seguir desinfectando pisos y superficies de uso frecuente, el constante lavado de manos con agua y jabón, bañarnos dos y tres veces al día, uso de gel de manos y seguir en casa todo el tiempo posible…Aunque si le preguntan a Burundanga cuál es su hashtag les dirá: #QuedateEnMiCasa…jijijijij…Es #QuedateEnCasa…Quizás lo único positivo de esta pandemia es la unión familiar y la reducción de un 99% de las infidelidades…Igual la gente astuta y osada la consume en fracción de minutos….mientras tenga carro y le piquen las patas o algo más…¡Son fuga!.

*.-Con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, donde cada año viene un virus igual o peor de peligroso…esperamos que esos “tunantes o infieles” por naturaleza animálica, así como usan la mascarilla para el Covid-19, también usen condón para prevenir el VIH…ambos utensilios incomodos pero eficaces para ambos males…porque esos machos alfa, esos zorros lomo plateados “alérgicos” al látex, son de esos que se dejan llevar por la calentura espontanea para meter las patas y llevar la peste a sus casas…no se dejen llevar por las apariencias, porque tanto un estornudo como un acostón, pueden ser letales para su existencia…Piensen con la de arriba.

*.-Nos cuenta Burundanga…que cuando fue al banco se dio una vuelta por La Casa de Las Muñecas en los altos de La Trejo y que creen?…sigue en operaciones…jijijijiji…Eso si…desde la entrada las edecanes reciben a los clientes con gel de manos que ellas mismas se los untan, bien ataviadas con guantes, mascarilla y uniforme de “enfermeras sexies”, con esos ojos pizpiretos a punta de pestañas postizas repletas de rímel…Tanto para los leperos que van para la sala de masajes, como para los viciosos que van al bar por unos tapis… Salones y hasta el “Glory Hole” cerrados.

*.-Los distintos alcaldes y/o gobernadores departamentales en colaboración con la Secretaria de Salud, deberían de aprovechar la cuarentena y que la gran mayoría de la población está en sus casas, para fumigar esas calles, con aquellos carros que cada tres meses lo hacían en la década de los 70’s…arterias libres de comercio informal, puntos de transporte y de gente…porque no solo el Covid-19 sigue haciendo estragos, también el dengue, que si lo descuidan los lleva a la tumba…A fumigar calles y baldíos con humito para matar el zancudo…No a todos los ediles se les ha visto laburando por su gente y a los diputados menos…a ganarse ese voto.

Escrito sea de paso, muchos políticos además de devengar jugosos salarios, también se hacen de sus buenas “movidas” bajo la mesa, con licitaciones exorbitantes y otras “firmitas”…ayuden al más necesitado con víveres y medicinas, muchas personas se pasan quejando por los medios por la ausencia de sus “lideres” comunitarios…prioridad: ancianos y enfermos mayores que viven solos, en esos cordones de miseria que jamás erradican…por estas y otras razones es que les revientan sendos pernos y de donde menos esperan señores…”El karma siempre llega”…Hoy por ti y mañana por mí: tienen hijos…Cuídense del Covid-19, los queremos vivos… ya saben que los queremos en P!”#$.