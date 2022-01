Chicha y Limón martes 4 de enero 2022

AÑO DE LA FAMILIA!!…¿Cómo recibieron este 2022?…otro año memorable para la historia nos espera mis vidas…¡Se abrió el portal 2-2-2!…Viene Grimorio para contarnos “mash”…Por estas fechas parten pastel las socialités: Sonia Reyes Noyola, madre de las bellas capitalinas Casanova y María Eugenia Canahuati de Handal…Las ex Miss Honduras: Jazmín Fiallos, Blase Masey y Kerelyne Webster…Bendito entre tanta mujer bella: don Roger Valladares…y eso que no es tauro…pero uno de sus hijos si es…¡Arrancamos!.

*.-¿Cómo los trata la cuesta de Enero?…a secar esas lagrimas, tejer nuevas estrategias y para adelante sin ver atrás, que este es un nuevo ciclo repleto de muchas sorpresas y de usted depende que sean positivas, según lo que han sembrado…aunque no lo crean, uno de los meses más positivos del año.

*.-Para todo tipo de inicios y si lo hacen a partir de mañana 5, nada mejor…Un 2022 donde los especialistas aconsejan “medirse” a la hora de invertir grandes cantidades de dinero en compras, ventas, etc…si arrancan con un negocio háganlo en pequeña escala, para ver como “cuaja” en su inicio…Año 6: asociaciones, alianzas, RRPP y hasta matrimonio bien avenido.

*.-Un 2022 donde brillara todo lo relacionado a: diplomacia, arte, hogar, belleza, relaciones públicas, vida social, marketing digital, diseño grafico, publicidad…siempre y cuando arranquen en luna nueva…como la preciosidad que nos ilumina desde el domingo…y con la cual recibiremos los 11 meses restantes mis amores: Todo lo nuevo se impone en este año…#Pilas.

*.-Como leen…ya llego Grimorio y lo hizo de punta en blanco, porque según su tercer ojo y sin albur: todos los martes de enero vienen con karma…#AyyyNanita…aunque para nuestro friki, el año “realmente” empezó con la luna nueva el domingo…¡Que año nos espera mis amores!

*.-Esta primera semana del año…esta mas que perfecta con esa luna nueva para: todo tipo de firmas, compra / venta, mudanzas, inicio de proyectos, tramites, asociaciones y demás alianzas que fructificaran en éxito los meses venideros…viajes, contratos, compromisos de boda y/o ceremonia civil, lanzamiento de nuevos productos, campañas publicitarias, ETC…¡OJO porque el 13 de enero entra mercurio retrogrado: atrasa, complica y enreda todo!

*.-8 y 17 de Enero las mejores fechas para “abonar” jaranas (esas que todos tenemos) porque según el sapo la pedrada: entre mas encopetada se mire la gente, mas compromisos financieros tienen mis vidas…no es oro todo lo que brilla…Esas fechas son las mejor aspectadas para ir amortizando en cierta medida los excesos de diciembre o lo que vienen arrastrando meses atrás.

*.-Y en el mejor de los casos, adelantar cuotas de préstamos que tomaron a mediano y largo plazo…El primer mes del año determina la pauta de cómo nos ira en el año en todos los aspectos…si vienen presentando cuadros de una relación toxica en sociedades mercantiles o relaciones sentimentales, hoy es cuando deben de reflexionar si desean seguir por ese rumbo…#OMG.

*.-Otra celebración en puerta es el Día de los Santos Reyes…Este jueves todas las reposterías de la ciudad los esperan por su rosca de reyes…no se hagan “roscas” mis hijos del gluten free…con café gourmet, sodas o chocolate caliente, una de las celebraciones más esperadas de la temporada.

*.-Ya saben la tradición, quienes descubran el “niño” en su pedazo de rosca, invitan la tamaleada el Día de La Candelaria, 2 de Febrero, para seguir fortaleciendo los lazos de amistad…Welchez Café, La Moderna, Nani, Gennie’s, Los Andes, Signature Cakes, Versalles, Pan y Mas, Panistro, los esperan por su rosca y sin albur…Reserven con tiempo y rieguen maíz.

*.-Aunque de buena fuente sabemos que muchas alebrestadas, por estas fechas del año ya traen “su niño” dentro…esas que se portaron “mal” en las fiestas de fin de año…la típica vecinita en leggins o micro shorts de lycra…jijijiji…esas hijas de la Becky G que les gustan “mayores” y si son casados y con buen carro, son las primeras que se apuntan en la acera.

*.-Pero según Burundanga…ahora cuando toda chica “bien” se porta “mal” en una noche de copas, una noche loca…como canta María Conchita (ex comadre de Etelinda Mejía Velásquez en el MW-75)…corren a la tienda de conveniencia más cercana por su “pastilla Plan-B”…y no precisamente aquel grupillo que vuelve locas a todas…Esas rolas que canta a todo pulmón Rosmary Arauz cuando se baña…¿Cómo sabes?…¡Hasta los vecinos la oyen!.

*.-Si de celebraciones litúrgicas se trata: El Cristo Negro de Esquipulas está de fiesta en estas dos semanas…romerías enteras de toda Centro América arriban a esa mística ciudad del oriente guatemalteco para venerar a su “Señor de los Milagros”…Y Honduras no es la excepción.

*.-Hedman Alas los lleva directo a Esquipulas, sin liarse tanto con el tráfico en Occidente y peor con esas curvas peligrosas, si la carretera está en buen estado…No se estrese y reserve desde ya, llame a sus amigas y vayan a Esquipulas, una experiencia religiosa que jamás olvidaran…Valle de Ángeles y Santa Lucia alistan ferias….y el Zambo Cipriano lo sabe…¡Congratulaciones!.

*.-Si el 2020 fue el año de la muerte…el 2021 el de la esperanza o el del “tuchango” ( en buen ingles touch & go) que no es lo mismo decir “tu chango”…touch and go para esos signos “liebre”: acuario, géminis y sagitario, que le dieron vuelo a la hilacha todo el año pasado…este 2022 es el año de la familia, donde muchos regresan a su nido que los vio nacer, su terruño.

*.-Un 2022 que suma 6…el año de la supuesta estabilidad social, emocional y hasta económica…luego de dos años nefastos…el numero de la armonía en todos sus sentidos…del hogar, la familia, esos círculos sociales más entrañables que estuvieron en las malas, esos amigos pocos pero buenos que dijeron presente, aquí estoy para lo que necesites…Eso certifica este año.

*.-Los amigos son esa familia que uno escoge en determinado momento o circunstancia…los que prevalecen a pesar de todo ciclo transcurrido…Esas personitas que aun en redes sociales siempre dicen “Aquí estoy”…esos seres de luz que si siguen este año, se quedaran un buen tiempo más con ustedes mis amores…los que “vuelen” o se pierdan del mapa por x razón, no vuelven.

*.-Un 2022 con vibra “ying” y donde el aire jugara un papel preponderante en todo…empezando por la salud misma…#Santisimo…Un ciclo donde los signos mejor aspectados serán: Tauro y Libra…bueno, esos taurinos que ya se adaptaron a los “revolcones” que les ha venido dando Urano de unos años para acá y que los saco de su “hoyo” de confort…¡Lo tendrán más tiempo!

*.-Un nuevo ciclo donde cada mes arranca con Luna Nueva…muy bien aspectados para todo lo arriba citado…siempre y cuando no caigan fechas con Mercurio retrogrado, como el venidero Febrero…del Día de la Virgen en delante con luz verde para todo…Por cierto, jamás decretaron feriado nacional uno de los días más esperados por la feligresía católica…donde en otros países es considerado feriado…Idem el día de los fieles difuntos.

*.-Otros signos favorecidos con la vibra del 6 en todo el 2022 son: Aries con los dineros, les caerá de donde menos esperan y hasta con “part times”…aunque muchos, escrito sea de paso, con bajarse el zíper cobran y bastante por cierto…jijijiji…tienen un “colmillo” para la guarrada que asustan.

*.-En el Año del Jubileo de Platino, cuando se congratulara el arduo trabajo de 70 años de la mujer más famosa de la tierra: La Reina Isabel II…y donde no faltara la royal “mejor atendida” de toda la realeza mundial: Marta Luisa de Noruega…jijijiji…(La envidia de muchas)…Los Géminis “cosecharan” lo que sembraron en conquistas el 2021: su pasado regresa por más “recalentado”.

*.-Los Cáncer como buen signo casero y hogareño, también estará bien aspectado este 2022, con tauro brillando todo el año…su casa de los amigos, la familia, cambios, vecinos y demás redes sociales…seguirán mudándose de un lado a otro con esa vida de nómadas a la que ya deben de estar “acostumbrados”…vivirán aquí, allá y a cuya…Tipo Sirey Moran…#Santisimo.

*.-A los Leo son otros que se les “revuelca” casa, trabajo y hasta amores en este 2022, con el sol alumbrando su casa de la palabra: Libra…y miren que cuando un león ruge es cosa seria…no más miren ese Olimpia con su “tetra”…A cuidar ese verbo y demás protocolo cuando se expresan mis reyes del zodiaco…Ojo con ese carácter, en especial semanas antes de su cumple.

*.-Virgo será otro de los signos mutables, cambiantes este año, con el sol en Libra…su casa de los dineros…diversifican sus aptitudes para trabajar en otros áreas para llevar la chuleta a casa…Y así como cerraron el año pasado, siguen histéricos de un lado a otro, hasta soportando parientes tóxicos que los sacan de quicio…A depurar esos círculos viciosos para ir abriendo sus caminos.

*.-Otros que brillaran como el mismo sol los 12 meses del año son los Libra buena onda…esos que destacan en buena lid sin pasar por encima de nadie…en especial si se dedican a las letras, arte, belleza y diplomacia…el signo de nuestra Señora Presidenta…que asesore muy bien su imagen, como lo hizo el extinto Carlos Roberto Reina con la diva Nora Schauer…¡Ya saben!

*.-Al igual que los Géminis…los Escorpio volverán al candelero porque el “pasado regresa”…para bien o para mal…todo lo oculto, callado, misterioso, asolapado…¡Se destapa!…ya sea por trabajo, negocios y hasta viejos “acostones” para los más tremendos…jijijiji…como todos saben, esos escorpiones dejan “huella” en el cuerpo ajeno…¡Marcan de por vida!…#lol.

*.-Quienes andarán como el Taz de Tasmania son los Sagitario…el cambio se impone para esos arqueros calentones del zodiaco…¡Fuego María!…llámese cambio de trabajo, casa, ciudad y hasta de país…se desquitan el encierro de dos años y vuelan bien alto este 2022…ya sea por trabajo o placer, pero Sagitario no parara en casa este nuevo año…hijos de Júpiter tenían que ser.

*.-Capricornio seguirá padeciendo las de Caín con ese Plutón, transformándolo en todos los aspectos…aunque ya salieron de Saturno, el gran maestro aleccionador que seguirá en Acuario hasta el 2023, les sigue limitando en finanzas y demás “dineros”…Mercurio retrogrado los “tocara” en comunicaciones y demás tramites este 14 de enero y luego pasa acuario.

*.-Es precisamente este signo libre, genial y hasta loco, que sigue testeando la salsa agridulce…Acuario goza de los influjos de Júpiter, el planeta de la suerte, la expansión y los viajes…en alguna manera lo limita Saturno, por la parte de laburo, familia, dineros y hasta pandemia…pero este 2022 Acuario rompe las cadenas y vuela, como los sagitario, con ese sol brillando en Libra.

*.-Grimorio cierra con Piscis, los “ancianos” del zodiaco, los que reencarnan 9 vidas…quienes gozan de la aspectación directa de Neptuno, su regente y con Júpiter a fines de febrero cuando arranca su ciclo…Punto y aparte del sol reinando en Tauro, su casa de la palabra…son otros que vuelan en busca de nuevos horizontes, algo indecisos con Urano en Tauro, pero despegan.

*.-No es una mera coincidencia que vean el numero 222 una y otra vez…es señal de que su ángel de la guarda les habla mis vidas…222 se conoce como el numero angelical y si comprenden su significado espiritual puede llegar a transformar varios aspectos de sus vidas…El portal de este año 2-2-2 es que están el camino correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto.

*.-Desglosando el numero…arrancamos por el digito 2 que nos indica una orientación a la vida social, familiar…sus nacidos en esa fecha poseen esas características positivas como el encanto y la empatía…y desde muy temprano se apartan en pareja, nunca esta solos, les aterra la soledad.

*.-Un descendiente del número 2, 222 es cooperación y armonía…si un ángel susurra 222 en sus oídos y les afirma su camino a seguir, les da a entender que se mantengan fiel a su luz…que confíen en su proceso, que están en el lugar exacto donde tienen que estar…222 afirma que su arduo trabajo tendrá éxito…cultiven lo que han sembrado y sean realmente lo que son.

*.-Invita a que se mantengan tranquilos, ya sea con meditación, reiki, oraciones, rezos, mantras y hasta aromaterapia…que mantengan el equilibrio y dejen de lado la impetuosa necesidad de lograr resultados precisos…su arduo trabajo manifestara los resultados que desean en tiempo y forma.

*.-Su ángel de la guarda dice que continúen, que están en el camino correcto…no es precisamente una señal de reducir la velocidad de actos o procesos, es necesaria cierta elevación espiritual para progresar en su camino…Según los especialistas en la materia…Ver el 2-2-2 demuestra que están en armonía con su ser interior y con quienes los rodean en su diario.

*.-222 Demuestra que están en un periodo de crecimiento y también en el camino correcto…una señal de aunque pueden estar experimentando dudas, auto sabotaje o pueden estar descuidando sus objetivos, también ustedes gozan del libre albedrio de poder darle la vuelta y retomar su enfoque.

*.-Sus emociones son la chispa de su vida misma…si algo aviva su curiosidad sígalo…tienen todas las herramientas a su disposición para explorar el mundo con los ojos más abiertos que los platos…Seguir estos caminos los conducirá a un propósito superior, el verdadero propósito de su alma…22 representa una deseo de lograr sus objetivos y que están dispuestos a trabajar para lograrlos sin importar la dedicación que requieran.

*.-He ahí el meollo del asunto en las personas nacidas en la especial fecha 22: son tenaces, inquisitivos y contestarios por naturaleza misma…claro está, según sus niveles de educación…aunque muchos sacan su verdadero “código postal” en cada discusión…todo sea quedarse siempre con la suya en todo.

*.-Un 2022 donde la armonía de los espacios donde trabajen o se muevan será un “must have” en todo momento…trabajo, negocio, casa y hasta carro, bien balanceados con los principios básicos del Feng Shui: orden, aseo, ventilación, iluminación y silencio…aunque recurran a la aromaterapia como dicen…Mantengan su suscripción activa en: Yuniqu y LuckyScents.

El año empezó y con buena luna, así como la mejor de las actitudes ante todo lo nuevo que nos trae…trabajen en silencio y duro por sus metas, sin quitar el dedo del renglón y sin afectar a terceros, porque la carta de la justicia reinara los 12 meses…los católicos en procesos legales agárrense de Justo Juez en todo momento y en la web encuentran sus oraciones…Los queremos en P!#%&$.

No era la más bella pero su sencillez y humildad le permitieron ceñirse la corona nacional de la belleza catracha…Este 2022 se cumplen 40 años del triunfo de Eva Lizeth Barahona Deheminich como Señorita Honduras 1982…En pleno verano de 1982 se inscribirán las candidatas a Miss La Ceiba bajó la dirección del Club de Leones, pero no había ninguna candidata que tuviera los requisitos necesarios… Esta vez el evento ceibeño no contaba con la dirección del controversial Eduardo Zablah, quien estaba de malas con la directora nacional, Norma de Funes (QDDG), quien estaba muy preocupada… Pero en esos días el profesor de modelos Isidro Romero (QDDG) llama por teléfono a doña Norma para contarle que había conocido a una muchacha de raíces ceibeñas pero radicada en San Pedro Sula que perfectamente podía ir a competir al evento ceibeño y ganarlo, se trataba de Eva Lizeth Barahona una secretaria Bilingüe recién graduada en los Estados Unidos… Eva fue puesta en manos del estilista italiano Pino Nicolosi, quien le cortó la larga cabellera negra y se encargó de su transformación estética… Por otro lado la socialité sampedrana doña Ana María Pellman de Salgado se encargó de refinamiento y etiqueta…El vestuario estuvo bajo la dirección de Xiomara Sikaffy Mena, Miss San Pedro Sula 1981 y representante de Honduras en el Miss Mundo 1981…Xiomara le prestó sus mejores vestidos a la Barahona y hasta su traje de baño…En la última semana de abril Eva Lizeth es electa Señorita La Ceiba con todo a su favor…sin embargo muchos ceibeños dudaban que fuera oriunda de La Ceiba, pero Eva comentaba que toda su vida pasó vacaciones en La Ceiba en casa de su amiga la cantante Mery Núñez… En los primeros días de junio se realiza el Miss Honduras 1982 por segunda vez consecutiva en el coliseum del Campo Agas de San Pedro Sula y se menciona como gran favorita a la bellísima Miss San Pedro Sula, Ana Lucía Rivera Castro, bella de rostro y cuerpo, culta y perteneciente a reconocidas familias costeñas…también se barajaban para el top 5 a las chicas de Puerto Cortés, Comaguaguela y Departamento de Cortés… Pero el veredicto final estremecería a las 5 mil personas que asistieron a la gala en el Campo Agas…Miss Tegucigalpa Cuarta Princesa, Tercera Miss Comaguela, Segunda miss Departamento de Cortés y la gran favorita de todos Miss San Pedro Sula Primera Princesa… Ganó Miss La Ceiba, Eva Lizeth Barahona de manera sorpresiva para algunos…La Miss Honduras 1982 nos representó sin ningún logro en el Miss Universo en Lima, Perú y el Reinado Panamericano de Belleza en Cali, Colombia… Esa sencillez y humildad cautivaron a la jefa de redacción del Diario La prensa, Mirtha Torres de Mejía (QDDG), quien siempre le mostró su incondicional apoyo durante y después del concurso…Miss Honduras 1982 es muy recordada por sus logros en la política y diplomacia siendo por años la cónsul de nuestro país en San Francisco, California… Actualmente Eva Lizeth vive en California, Estados Unidos y a formado una linda familia con su esposo norteamericano con preciosos hijos y nietos.