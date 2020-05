Chicha y Limón viernes 1 de mayo de 2020

Photo Credit To Foto del recuerdo de Gemma Racciati, Rosa Idalia Gavidia, Elena Larios y Magdalena Barletta

MES DE ESPERANZA!!… Con el florecer de las acacias, san juanes y jacarandas, también florecen las esperanzas que paremos el contagio de ese terrible virus y que se disipe para siempre… Si de flores se trata, tres beldades de nuestra society que están de plácemes por estas fechas: Carmen Morales de Larach, Maguida de Maaloff y Lorraine Miselem… Bendito en este jardín Rene Turcios, quien hoy esta tiernito… También les traemos: fechas inolvidables que varios ya celebran en casita… consejos de temporada… cotilleos de pasillo que ya muchos comentan… y muchas notas de interés… ¡Empezamos!

*.-Abrimos boca con una efemérides: en la intimidad de su joven hogar festejan sus bodas de lino la apreciada pareja formada por Jorge Bonilla Chicas y Yadira Prieto de Bonilla… cuatro maravillosos años de amor y muchas sorpresas que han aquilatado desde que llegaron al altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa con posterior “fiestón” en el Centro de Convenciones Copantl… A seguir tan enamorados como ese primer día que se conocieron.

*.-Otra digna exponente del sensual signo de tauro es Natalia Kafati, esposa del especial caballero Mario Kafati… Natalia sigue recibiendo las congratulaciones de su family y los más cercanos círculos sociales, que vía social media, le expresan las muestras de cariño en su día de días… A brindar en casa con el mejor champagne… Felicidades.

*.-Quien anda algo estresadilla es la bella Ruth María Arita Luna, haciendo “homme office” y poniéndose al día con sus actividades laborales de la UTH… una de las reinas de belleza más exitosa y más viajada de Eduardo Zablah estará de plácemes en pocos días y su gente linda lo sabe… Bien dicen nuestros frikis que tauro es el signo de la gente bella… Para muestra Ruthy.

*.-Mayo a demás de ser el mes de las flores es el mes de la madrecitas hondureñas, por lo que nuestras cumpleañeras brindan por partida doble en estas semanas… una de ellas es la bella Carmen Isabel Morales Ustariz, quien este lunes amanece de plácemes… Miss Puerto Cortes y Honduras Mundo 1983, comunicadora social, esposa del galán Alejandro Larach y madre de unos hijos guapísimos… pero sobre todo un gran ser humano… Bendiciones.

*.-Nos cuenta Vidajena… que este fin de semana, se “cocina” la celebración de cumpleaños de una de las socialites más bellas y glamurosas de esta ciudad: Biana Ferrera de Ictech, esposa del joven empresario y lasallista Eduardo Ictech… Biana es un rostro emblemático de las fiestas de sociedad más chic del Valle de Sula… como olvidarla en su faceta de modelo cuando estudiaba ingeniería Industrial… Que lo pase súper bien al lado de sus bellas hijas y cercanas amigas… Anticipadamente muchas felicidades Mon Cherie.

*.-Mayo arranca tapizando de color la cálida San Pedro Sula con esas flores icónicas de varios sectores de la Gran Ciudad y para muestra un botón de rosas: Doña Magdalena Yacamán de Barletta quien hoy está de plácemes… la feliz esposa del doctor Héctor Barletta desde tempranas horas del día recibe las muestras de afecto de sus numerosas amistades, pero son sus bellas hijas las que la consienten con un íntimo ágape en su residencia, donde desfilan sus guapos yernos, nietos y cercanos familiares… Una matriarca de altos quilates de la sociedad sampedrana… Toda la dicha del mundo doña Magda.

*.-Primero celebro su cumple la bella Linda Lozano de Bendaña y días después su preciosa sobrina Valeria Assaf, quien sigue cosechando los buenos deseos que le postean en sus redes sociales… Inolvidable esa celebración de las quince primaveras para Valeria en el 2019 en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe con todo el clan Assaf en pleno… La belleza es de familia porque todas las damas son guapísimas…Bendiciones.

*.-Calladita-Calladita-Calladita… Así celebró ayer su cumpleaños la encantadora socialite Karla López Vivas, esposa del honorable abogado y Maratón de corazón, Sergio Villar… la hija mayor del hermoso hogar que forman los apreciados, Roberto López Tabora y Sonia Vivas de López, brindo en familia por un año más de éxitos que Dios le da… Sus bellísimas hermanas: Ericka de Morales, Marcela de Larach, Xochilt de Yuja y Vanessa de Camarena, se unieron a las celebraciones de Karlita… Congratulaciones.

*.-En otro orden de ideas… muchas personas extrañan un buen supermercado en el centro de San Pedro Sula… de hecho no existe ni uno tan solo… los mas “cercanos” quizás vienen siendo: Colonial en avenida Circunvalación, La Económica en Guamilito y el Junior en barrio Suyapa…Tal vez la familia Gianinni con la cadena de La Colonia logra posicionarse en ese sector, el cual posee excelentes locales libres para un negocio como ese y si es con cafetería incluida mejor, así los oficinistas consumen y llevan a casa.

*.-Y una enemiga acérrima al calor, el sol y la humedad del ambiente es nuestra amiga “La Gaviota Viajera” quien nos escribió desde Mendoza, Argentina, donde llego hace algunos días luego de un ajetreado periplo que la llevo a dormir en varias terminales aeroportuarias… Salió de SPS rumbo a Houston vía Spirit… del Intercontinental George Bush empezó su travesía: Chicago-Panamá-Buenos Aires-Mendoza… Dos largos días, pero valió la pena.

*.-Nos envió fotos de cómo dejo blindada su casa, con todo el menaje y demás aparatos bien envueltos: muebles, estufa, cama y la nevera, que previamente vacio y lavo pieza por pieza… al final la envolvió en plástico y edredones… al igual que el resto de su home que dejo bien tapado… hasta “plaid wood” le puso por fuera a las ventanas como si vienen 5 “Mitch” a SPS…jijijiji… Todo apagado y desconectado con polo a tierra… Estará en Argentina hasta septiembre, de ahí vuela a Alemania y viene en noviembre.

*.-Esa mujer tenía vueltas locas a los “call center” de las líneas aéreas, porque tenía pasajes comprados con otro itinerario, pero ante la emergencia mundial, le daban varias opciones entre conexiones y fechas… en eso pasaron semanas… hasta que la “fiebre de la cabaña” la hizo irse… nos cuenta que esos aeropuertos parecen sacados de una película de terror, como en un pueblo fantasma… nada que ver como en años anteriores… Como ella misma nos dijo: “todo sea estar con mis hijos y no sudar la gota gorda en estos duros meses”.

*.-Nos cuenta que en Argentina siguen en confinamiento, calentándose con chimenea porque gozan del frescor del otoño del Cono Sur… el 21 de Junio arranca el crudo invierno por allá y tipo 23 de septiembre la primavera: cuando desbarajusta con escalas: Buenos Aires-Miami-Frankfurt, hasta Alemania donde “recibirá” nuevamente los aires otoñales del Norte… #OMG.

*.-Y desde la Ciudad Espacial nos llega el siguiente chisme que versa sobre los ya famosos “Dueños del Baldío”… según los que vieron ese show por allá, dicen que su protagonista fue el menor de ese dirty clan en un “disco-bar” de poca monta donde se armó la podrida y el más “mártir” de esa familia fue el que aguanto los “cates” por doquier… Dicen que entraron directamente por el “junior”… ¿Quiénes?…¿el dealer o parientes de la madre de su beba? con quien se está divorciando con pleito casado por meses…¡Pica y se extiende!

*.-Según dicen… todo iba bien, miel sobre hojuelas, en ese joven matrimonio con una linda beba en común, hasta que la “chicana” le descubrió vicios y demás practicas clandestinas a su bipolar conyugue… lo que no le hizo nada de gracia por los “cuadros” que le hacía en cada reclamo… ¡Cualquiera!… Ahí empezaron las discordias y ahora el tipejo que ni papeles ha legalizado, le quiere quitar por las malas a la hija, llevando todas las de perder… La ex ya dijo que con “dolor en su azteca alma” lo tendrá que denunciar por todo.

*.-A la fecha de hoy, no lo deja sacar de casa a esa preciosa muñequita de Lladró, por temor a que nunca la vuelva a ver… es así como los líos nunca cesan por no ponerse de acuerdo… con ese cavernícola que no entiende de razones, nadie se pone de acuerdo, ni sus “dealers” mismos… Lo que puso de correr a su polémica familia, fue el escándalo en esa discoteca con paliza incluida a media luz, música y humo por doquier… ¡Como escena de película!

*.-Según los que saben… ese friki no se lleva ni con sus hermanos y con el “sillón de cuñado” menos, porque hace algunos años protagonizaron una riña casera que los vecinos llamaron al 911, que acordonaron la cuadra llevándose al “junior” directo al bote donde paso en la sombra varios años jurando y perjurando que “allá” no tenía familia ni nada… Los sigue negando.

*.-Pasa que ese “tauro” tiene un coctel de trastornos de personalidad que no lo hacen “ponerse de acuerdo” con nadie… eso es lo malo de los vicios, desde la época de colegio y ante el consentimiento de sus alcahuetes padres…ahora nadie lo aguanta…¿y los “dueños del baldío”?… tan frescos como una lechuga y tan perniciosos como la plaga misma en esta ciudad, donde no dejan vivir a nadie, ni en propiedades privadas… Santísimo… ¡Se creen dueños de todo!

*.-Pero en tierras del Tío Sam no pueden llegar con esas “ínfulas” de mareros, donde la ley de la selva es su ley… allá no van a invadir a la mala para no pagar renta y se pagan impuestos por todo, porque les cae el estado… menos andar cometiendo infracciones de tránsito o de “uñas” en tiendas departamentales (donde el patriarca metió las de andar)…jijijiji… Se le fue el pájaro y pensó que estaba en Honduras… En la caja fue el gran susto.

*.-“Ayyy papa… no hay problema yo lo pago”… “Es que uno ya viejo se le olvida”… con la zalamería de siempre…”pero acá traigo dinero” ( y no portaba ni un peni partido por la mitad)…jijijijiji… los hijos pasaron por la vergüenza y de suerte que en caja habían latinos y le perdonaron el “olvido” de guardarse en el pantalón sin pagar…Ahora se entiende porque a ese mañocillo avispado “cabecita de algodón” no le gusta la USA (porque allá no puede delinquir).

*.-Y la mujer es otra, igual o más asolapada con aires de “gran dama decente” y en el menor de los cambios, saca el cobre con quien sea…jijijiji… Allá no se puede quedar viendo fijamente a la gente en áreas públicas o dentro de las tiendas, además de ser mala educación, a esa gente de por alla todo les ofende y no es para menos…que los escaneen de pies a cabeza, de lado y hasta de pompas, es de gente ordinaria…peor aún que hablen en público de la gente con mofa y sarcasmo incluido… ¡Qué horror!

*.-Creen que EEUU es Honduras donde “hacen y deshacen” y nadie les dice nada… pues sus “herederos” por allá, van por el mismo camino de andar derrochando pedantería, viveza, camorra y tapas por donde pasan… ya han topado hasta con los mismos familiares que les dieron “techo y plato” cuando llegaron… bien dicen que mal paga el diablo a quien bien les sirve… Ahora hasta esos familiares no les abren la puerta y con padres menos.

*.-Eso está como varios “fresones” que llegan por estudio y rebotan de casa en casa, porque nadie les aguanta esos aires oligofrénicos… y cuando llegan ebrios de madrugada haciendo escándalos en la casa ajena menos… OJO para esos que se gradúan a medio año y que ya tienen la universidad que los acepto en el norte… “donde fueres has lo que vieres”… porque hasta el menor de los detalles trasciende fronteras… Si lo sabemos nosotros, imagínense.

*.-En mejores temas… online tenemos a Grimorio quien nos comenta como son los nacidos en este mes de Mayo: tenaces, trabajadores, enfocados, incisivos y bien guapos y guapas… no hay mayo feo… jijijijiji… Los nacidos en las tres primeras semanas, están regidos por venus en tierra, que les confiere esa confianza que el prójimo valora en sus centros de trabajo donde duran “añales”: llegan a formar parte del inventario por su eficiencia y lealtad.

*.-Mientras que los “mayos” nacidos en las últimas semanas del mes, gozan del influjo de mercurio como regente de su lengua, verbo y mente… mentales, encantadores y seductores como ellos solos, con el “chamuyo” a todo lo que da como buenos nacidos en Geminis: el signo de la dualidad en todo… Nadie los agarra en cuerva y se defienden como gatos panza arriba ante cualquier eventualidad que se les presente: tengan o no tengan la razón, siempre se salen con la suya como buenos “chamuyeros”… ¡Geminis al fin y al cabo!

*.-En nuestro apartado #PreguntaleAGrimorio… entre la mayoría de preguntas que le hacen, además de la compatibilidad de signos, le consultan sobre el insomnio que afecta a una buena parte de la población… tanto por los efectos de la “Fiebre de la Covacha” (cabaña) por la pandemia misma, como por las consecuencias que la crisis sanitaria ya refleja en la economía nacional… También afecta enormemente el entorno, el hábitat donde viven.

*.-Mi amigo nos recuerda que los principios básicos del Feng Shui son: orden, limpieza, ventilación e iluminación adecuada… punto y aparte de los tonos correctos en espacios… En toda recamara hay varios aspectos que quitan el sueño: tener un enorme plasma anfiteatro frente a la cama, también los espejos que reflejen la cama quitan el sueño… no se diga un “chiquero” bajo la misma: zapatos, chanclas, residuos de comida y muchas capas de polvo…Sin olvidarnos de comer saludable: ¡entre más temprano mejor!

Otro punto muy importante además del orden y la cena, es cambiar la ropa de cama mínimo una vez por semana, no apilar cerros tras cerros de ropa sucia en la recamara (dormidos respiran puras bacterias)… la ropa de cama, cortinas y hasta la pintura de las paredes, preferiblemente en tonos nude, blanco o neutros… el sempiterno y relajante baño antes de irse a la cama, el más indispensable de los complementos para conciliar el sueño… Eviten sodas y café después del almuerzo… leer un buen libro y apaguen ese móvil… Con estas recomendaciones nos vamos: cuídense el Covid-19, los queremos vivos y P#$%&/.