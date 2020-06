Chicha y Limón viernes 12 de junio de 2020

Photo Credit To Sandra Coleman, Yasmina Canahuati, Arístides Mejía y Fuad Ennabe.

¡VIERNES JUNIANO!!… La actividad se enciende con medidas relajadas… Muchos del pelo por el catorceavo… Poker de divas de cumple: María Eugenia Luque de Abufele, Angelita Duran de Falck, Karla Puerto de Lardizábal y Jessica María Handal… Notas de antaño que encantan… Chismecillos junianos en tendencia… ¿Qué nos dicen esos astros? … se conecta Grimorio para avisparnos al respecto… Las que departen calladitas y en manada… Esto y más solo aquí mis vidas… ¡Arrancamos!

*.-Las distinguidas familias Revan-Tosca & Flores-McField brindan en algún recinto chic de Mérida, Yucatán por la dicha de sus hijos: George y Claudia Flores de Revan, quienes festejan por sus “Bodas de Papel”… sampedrana y tabasqueño que protagonizaron uno de los enlaces mas idílicos del 2019 en el Salón Emperador del Copantl, con luna de miel por Europa… #Blessings.

*.-La joven y bella diva María Teresa Zacapa es otra de nuestras cumpleañeras de estas fechas… amantísima hija de Jacobo e Indira Zacapa que protagonizo en el 2019, una rumbosa fiesta de quince años planificada por la “mistress” Sonia Pineda , en “all green” y en el salón más alto del Club Hondureño Árabe… Fiestón animado por Asociación Vivaldi y Chepe Show.

*.-Si de beldades se trata, este fin de semana parte pastel María Eugenia Luque de Abufele, esposa del apreciado don Fuad y madre de la bella Jessica María… Maru de Abufele, desde ya recibe las congratulaciones de toda la gente linda que aprecia a esta ex Reina de la Feria Juniana, que dejó huella en el reinado patronal de hace varias décadas… Se mantiene impecable y siempre dinámica, con esa residencia bellísima, solo como ella sabe decorarla con todas las preciosuras que adquiere en las mejores tiendas… Felicidades.

*.-Si de bellezas se trata: Karla Puerto de Lardizábal… quien este fin de semana celebra su cumpleaños por todo lo alto… la feliz esposa de Pablito Lardizábal, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades, quienes se organizan para brindar con Karla por muchos éxitos más en la vida de esta elegante socialité sampedrana… Bendiciones Mon Guerlain.

*.-No hay Géminis feo y sin encanto dice Grimorio, porque esos hijos de Mercurio en aire, poseen un charm muy particular que seducen con su estampa… ese dulce carisma que irradian cuando sonríen y conversan… ¡Que verbo el de los Géminis: hasta en eso son divinos!… Y una divina que estas fechas celebra su cumpleaños es la colega, Dunia Carola Orellana Guifarro, quien estudio su primaria y primeros años de colegio en el María Auxiliadora.

*.-Con múltiples mensajes de afecto, así transcurre este fin de semana para dos encantadoras damas de la sociedad sampedrana… nos referimos a la Dra. Giselle Downing de Paz, hija de nuestra apreciada Aracely Cano de Downing y esposa del Dr. Carlos Paz… y la Lic. Yvette Aramendía, ex Primera Dama de San Pedro Sula, una cubana bien catracha, muy apreciada por su carisma, voluntariado y espíritu de trabajo… Muchos años más de vida para ambas.

*.-Bendito entre las damas: Emerson Enamorado… quien no para de recibir buenos deseos por motivo de su onomástico que celebro de forma muy intima en familia… Se unieron a esas muestras de afecto sus amigos: Shirley de Flores con la admirara pareja formada por Tonny y Doris Van Tuyl de Kattán, entre otros cercanos de su círculo social… ¡Congratulaciones!.

*.-Otra distinguida sampedrana que celebra su cumple es Jessica María Handal López, hija de los apreciados Henry Handal y Sonia López de Handal… Jessica mañana se vuela la nada despreciable edad de 38 añitos… como si fuera ayer la recordamos en la facultad de Ingeniería Industrial de la USAP, donde compartió facultad, con la ahora comunicadora y gurú del fitness, Nora Margarita Erazo Schauer… ¡Felices 38 Jessica Handal!

*.-Extendemos las congratulaciones a todos los que llevan por nombre Antonio y Antonia, que por estas fechas festejan el día de su santo patrón: San Antonio de Padua, patrono de Tela y otras tantas comunidades de tierra adentro… Por cierto, en dicho templo teleño se casaron varios de nuestros socialités que pasaron momentos inolvidables en las mejores playas de CA.

*.-¿El famoso santo adorado por los solteros?… el mismo que ponen de cabeza encima de moneditas para que les llegue “pareja platuda” … jijijijijiji… Ojo sagitarios solteros o en busca de una mejor pareja, porque por estos meses, son varios los arqueros del zodiaco en vías de truene: están podridos de tantas decepciones amorosas… ¡Nunca es tarde cuando la dicha es buena!… Además, a los “Sagi-Sagi” les llueven como arroz.

*.-Este fin de semana brindan por sus “Bodas de Algodón” los apreciados Albert y Noren Caballero de García… quienes luego de cuatro años de tórrido romance, se comprometieron en los elegantes salones del InterContinental de San Pedro Sula, previa pedida de mano en el Hyatt Regis de Houston… #OMG… Toda la dicha del mundo para esta joven pareja… #Kisses.

*.-Y de beldades va la cosa… Hasta su Buenos Aires querido enviamos un fraternal saludo para Irma Waleska Quijada, ex Miss Honduras Mundo 1999, que por estas fechas celebra su onomástico en Boca… La limeña también fue Honduras en los certámenes: Reinado Internacional del Café en Colombia y Reinado Internacional de la Cosecha en Panamá… casada con Diego de La Rosa con quien se contonea por Barrio Parque, Recoleta, Palermo y Madero.

*.-Coronada como Señorita La Lima en una concurrida elección, efectuada en el área de la piscina del Centro Social Chulavista y contando en el jurado con el locutor Juan García, arranco la buena racha social de Waleska Quijada quien fue finalista del Miss Honduras 1998 de doña Sandra de Hernández, luego brillo en el staff de modelos de Zonia Oro en CHSA y de ahí para el real… Inolvidable con aquel mini vestido blanco en el salad bar de Pizza Hut.

*.-Bien dice Grimorio que no hay géminis sin encanto ni belleza…todos fascinan por esa personalidad tan etérea como espontanea… tal es el caso de la bella socialité Daniela Rosenthal quien por estas fechas brinda con Moet & Chandon por un fabuloso año más de vida… al lado de su elegante madre Karen Rosenthal y su preciosa hermana Paula Goldstein… Se unieran vía online a los buenos deseos para Daniela sus ex compañeros de la EIS.

*.-En varios centros asistenciales del estado siguen en puras uñas, con lo poco que tienen y haciendo “milagros” con la pandemia… el personal de primera línea en TGA se está revelando, tanto en IHSS como en HEU, donde solo ellos saben lo que pasa dentro… solo el cucharon sabe el mal de la olla y para muestra aquel dramático audio de la internista… Dios con nosotros.

*.-No queremos estar en los bóxers y bikinis del personal médico estatal, con el trabajal madre que tienen las 24/7 y llegar rendidos a casa, donde los espera una pareja durmiendo los pequeños pacientemente y que lleguen con el uniforme y el libido por el subsuelo… Cosa seria… paciencia aparte de las parejas de los médicos y enfermeras que solo el amor puede con ellos…. a tratar de pegar las pestañas entre tanto clavo que les revienta a diario.

*.-Pero entre tanto drama… nos enteramos de un joven galeno que se las ingenia para dejar los problemas en su centro de trabajo y llegar a hacer show a su casa… con el drama pintado en el párrafo anterior, ese galán parquea su carrito, se baja despojándose poco a poco su uniforme hasta zapatos y quedarse en bóxer… entra a la sala directo al striptease, al mejor estilo Lisandro Mejía en su boda… #WAO… Su esposa lo disfruta a granel.

*.-Esto según la domestica, intima de nuestra Petra, quien también disfruta del “Baile de los topíates”… jijijijiji… costeño tenías que ser galán… luego-luego la esposa mira a la trabajadora pesquisona y la manda al garaje a recoger el tiradero de trapos que dejo el Dr. Fulano de Tal… Lo anterior es el preámbulo de una divertida noche de echar pata, porque esa empleada chismosa le cuenta a Petra “pelos y señales” de todos los sonidos que llegan a su cuarto.

*.-Como el caso de aquel radiólogo: guapísimo, calentón y bien creativo a la hora de deleitar a sus parejas… porque una no es suficiente para su harem… es otro amante del baile erótico hasta en su centro de labores, donde las deja con la boca abierta, aun con mascarilla… por cierto, el tapa bocas es lo único que se deja puesto ese adonis de los RX: tremendo pero responsable… #lol.

*.-Idem aquella “doctorcilla” graduada de la Católica y que solo llega cuando tiene que recibir medicamento y equipo… jamás se queda tiempo completo y horas extra menos… ¡Se muere la fresona de los hilos dentales!… jijijiji… joven, guapa, sexy y bien “pipirisnais”, nada sencillita para el cargo, porque llega bien estilizada con un lujaso de pies a cabeza: esas tobilleras TOUS la delatan.

*.-Muchos profesionales universitarios, escrito sea de paso y del gremio que sea, le tienen un “amor” a su carrera y padres, que cosa seria… más los solteros que varios casados… lo mucho o poco que ganan es para ellos aunque su familia pase las de Caín en la lipidia… los hombres todo lo derrochan en licor y mujeres… mientras que las chicas en vanidades… Bien atornillados en sus trabajos donde hacen “lo que sea” para seguir en el trono.

*.-Cuando vean un “profesionista” ataviado de lujo extremo (ropa, bling bling y perfumes) en su centro de labores-aun cuando el manual de higiene y seguridad lo prohíba-es porque tiene “vara alta” en ese lugar… donde todo lo inconveniente es para ellos… y si de paso es graduado de carísima universidad del país o del exterior, ni se diga… Mientras sean buenos compañeros de trabajo… porque hasta en los fresones apadrinados hay niveles mis vidas.

*.-Cuenta un pajarillo que, allí por el sureste sampedrano hay un taller de repuestos automotrices que lo han convertido un chupadero disfrazado y se ha convertido en uno de los lugares de moda en estos tiempos de pandemia… Se pueden ver tremendas naves que se estacionan en el amplio terreno, donde se arman tremendos “chonguengues” hasta el amanecer… Entre los clientes son conocidos corpulentos caballeros del mundo de la farándula y las altas esferas de la city… un grupo de chavitas llegan para entretener a estos atléticos chicos que andan muertos del aburrimiento luego del confinamiento en sus casas, donde les ha tocado pasar día y noche con la oficial… La sensación del lugar semi prohibido es que hay hasta una habitación con todos los fierros para pasar su estadía.

*.-Tremenda “millonada” le condono “El Divo de las Térmicas” a don “Power Robert” luego de su huelga de hambre por los altos consumos que le llegaban al borde del infarto… #WTF… no es la primera vez que ese carismático empresario protesta a punta de agua y no serán las ultimas… Eso pasa con la gente honrada, porque los “uñas largas” pagan bicocas, con esas mansiones convertidas en “freezers” las 24/ 7: con o sin gente dentro.

*.-No vamos tan lejos… muchas empresas ni las centrales de aire apagan al cerrar operaciones diarias… si no apagan las luces, menos los aires acondicionados que quedan “echando mecha” toda la noche hasta el amanecer… #Santisimo… Tipo NY, que esos rascacielos jamás se apagan… Esa metrópoli es la que debería llamarse “La Ciudad Luz” y no Paris que es más “morronga” a la hora del consumo eléctrico… SPS va por el mismo camino.

*.-Nos escribió un lector para comentarnos que Ariana Hershi es chapina de nacimiento y criada en Ocotepeque los últimos años de soltería, antes de venirse a “probar suerte” a esta ciudad… ¿Sera?… Quien le ayudo a catapultar su carrera de “influencer” fue El Morenito de Cacao con el finado Caliche… jijijiji… ¿Acaso será ese colega el que aparece con ella en esos videos?… #MMM… “La chocolatito” como bautizo a la favorita de maratones.

*.-Ese colega nos recordó a un ex jefe adicto a las bellas escandalosas, se autodenomina “El bombero” porque ninguna se resiste a su manguerón que apaga llamaradas de pasión… jijijijiji… #Adivinen… Ese galán desde el colegio hizo estragos en las empresas de su familia, donde una de ellas termino convirtiendo en lupanar asolapado: desfilaban bien producidas en ese lugar, directo a su oficina donde las “entrevistaba” por horas… #Terrible… #Leo.

*.-Según el “tercer ojo” de Grimorio: Rommel Quioto terminara solo y acabado en los últimos años de su retiro… #OMG… como suele suceder con varios de sus colegas que no aprovechan con humildad la cúspide de su fama y fortuna… ¿Y qué famoso del balompié hará su último viaje al extranjero para nunca más volver?… #Uyyyy… Otro que cuelga los tacos por religión y oriundo del interior del país: pregonara testimonios de “miedo” en su evangelio.

*.-¿Quién es la ex reina de belleza que está en las ultimas?… con subidas y bajadas de salud que datan de varios años de excesos… otra celeb que llegó al ocaso de su vida sola y en terribles condiciones… Dios la sostiene con el apoyo de su honorable familia (hermanas y sobrinos) porque hijos nunca tuvo y eso que tuvo ostentosos pretendientes en sus años mozos que le prometían “villas y castillos”, el oro y el moro, pero lo de ella siempre fue la libertad.

*.-Este 2020 viene más terrible que nunca, como buen año punto 4 (cuatro en chino es muerte) y miren esa peste que sigue galopante… “Nunca algo chino había durado tanto tiempo” … Nos dejaran muchos honorables del mundillo social, político y empresarial por distintas causas… punto y aparte los que entierran a “escondidas y a media noche” con sepelios express… nos seguimos preguntando: ¿Cómo recordaremos este año en diciembre 31?

Y eso que recién va por la mitad… ¿Qué nos depara el segundo semestre de este fatídico 2020?… mientras tanto los empresarios andan de correr viendo de donde sacaran para el catorceavo: ahí están nuestros amigos bancarios con esas bóvedas hasta la pata… el mejor oxigeno… A laborar como hormiguitas y ahorrando de poco en poco para lograr los tamalitos de Navidad…Para todos los Aries: Wild Cherry de Mancera y Alexandria II de Xerjoff: los necesitan este año… Cuídense mucho mis amores los queremos en P!#$%&/#$.