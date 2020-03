Chicha y Limón viernes 13 de marzo de 2020

Photo Credit To En el Festival Noche de Sabor 2020

¡VIERNES 13!!…Una fecha de cuidado…mientras tanto, no se pueden perder en esta sección: eventos glam que todos esperan…los nobles piscis que celebran su cumple por estas fechas…mas fotos del exitoso Festival Noche del Sabor…Brindis íntimos por efemérides especiales, entre estas, el cumple de Mayrita Castro…Chismecillos sueltos de nuestros frikis…El mundo de correr por el temido coronavirus…Que se venga un frente frio por mes… ¿será mucho pedir?… ¿seguimos esperando el recital de José Luis Perales?… ¿o mejor desistimos?…Venimos cargados…A disfrutar la sección de hoy.

*.-Aunque el ágape era en horas de la tarde, la noche cayó por anticipado al salón Trujillo del Copantl, recinto que se vio revestido de detalles celestiales para una gran celebración: el prenatal de Elena Maria Espinal, quien junto a su esposo Fernando Kattán, esperan en abril la llegada de la cigüeña con su pequeño Santiago a bordo…una gigantesca luna, un elefantito contento por la llegada de un varón y muchas estrellas, fueron la atmosfera que las asistentes disfrutaron sorprendidas en esa tarde noche donde Elena María llegó en deslumbrante azul royal…Un fabuloso arco de globos en tonalidades azul y perla, fue el complemento perfecto para la escenografía lograda entre flores y follajes por la talentosa Stephanie Letona…¡Todo un suceso!

*.-Sin lugar a dudas, la gestación le ha sentado de un bien a la bella hija de Elenita de Espinal, quien también arribó guapísima al Salón Trujillo, para congratular las últimas semanas de embarazo de Elena María…Llegaron todas: damas de ambas familias y cercanas amigas de la joven señora de Kattán, quien disfrutó todas las actividades del convivio, compartió anécdotas de sus meses de dulce espera y recibió consejos de las madres ahí presentes…Finos detalles, abrazos y buenos deseos, sazonaron el sarao vespertino que se prolongó hasta las primeras horas de la noche, con las gentilezas de la casa hotelera y una estación de dulces como postre.

*.-Muy animada, Elena María Espinal agradeció a las presentes con un posado para el recuerdo en cada etapa del ágape…puntuales y elegantes llegaron a este baby shower: Hortensia de Corleto, quien muy pronto lleva al altar a su guapo hijo; Natalia Vargas, Gaby Paredes, Yolanda de Guzmán, Marielos Valladares, Alejandra de Peña, Annie y Stephanie Herrera, Pamela y Claudia Corleto, la guapísima Florencia Menjivar, doña Normita Letona… Pamela Galindo, Sara Nazar, Rosita Sahuri, Miriam de Espinal, Anahi Varela, bella en rojo y negro; doña Elia de López, Michelle Martínez, doña Laura de Espinal y la siempre deslumbrante Gaby Ortega, brindaron por el jubilo que embarga a los Kattán-Espinal…¡Bienvenido Santiago Kattán!

*.-Las encantadoras damas del Club de Tenis siguen celebrando los cumpleaños de sus amigas…en esta ocasión le tocó el turno a la especial y bella dama Ruth Fasquelle, quien hoy se encuentra de plácemes y con ese móvil a todo lo que da, porque la llaman de todas partes para desearle muchos años más de vida…Los convites en honor a Ruth se seguirán celebrando en distintos recintos chic de la ciudad… Y es que marzo es el mes más activo de estas ladies: primero estuvo de plácemes Miriam Pagan y ahora la especial Ruth…Bendiciones.

*.-El área de mariscos de todos los supermercados, pasa a reventar todos los días, con los más frescos productos del mar directo a su casa …camarones de todos los tamaños habidos y por haber, king crab, langosta, caracol, pulpo, jaibas, cangrejos y todo tipo de pescados…hasta suculenta carne de tiburón…riquísima…sin olvidar esas bolsas de surtido de mariscos picados para la sopa del domingo y el atún en todas sus presentaciones que nunca debe de faltar en la cena, con esas galleticas de soda o con una buena ensalada…no se olviden que es viernes de cuaresma…#Provechito.

*.-Muy pronto (Y de verdad esperamos que así sea)…La Capital de La Republica vuelve a vivir otra noche llena de sabor, música, glamour, camaradería y altruismo, con otra edición exitosa del Festival Mi Calle… tradicional evento gastronómico que tiene lugar a lo largo de varias cuadras, en la emblemática avenida República de Argentina, de la antañona colonia Palmira de Tegucigalpa…mucha gente linda de punta en blanco, apoyando la ardua labor de Ana Cristina Aguilar, presidenta de la Fundación Abrigo, quien junto a sus voluntarias y amigos restauranteros de la zona, hacen del Festival Mi Calle, el evento urbano más esperado del año.

*.-Carmen Leticia Figueroa de Morales está de plácemes este fin de semana mis amores y los ágapes en honor a la esposa de Enrique Morales Alegría empiezan desde hoy…ex reina de belleza, hija, esposa, madre, abuela y un ser fuera de serie, en toda la extensión de la frase…identificada siempre con las nobles causas y amantísima del arte en todas sus manifestaciones, una amiga que siempre dice presente donde la convoquen…Así es Leticia de Morales, quien desde ya recibe las felicitaciones de sus numerosas amistades entre ellas las damas de la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) y el Club de Jardinería de San Pedro Sula…Felicidades.

*.-Solo piscianas bellas cumplen por estas fechas…tal es el caso de la dinámica socialite Vivian Handal de Kattán, esposa de Mauricio Kattán Salem y dilecta nuera de la altruista dama, doña Julieta Salem de Kattán…Vivian cumple la próxima semana, pero desde ya le celebran en la intimidad de su hogar y varios recintos chic…amantísima hija del ejemplar matrimonio formado por don Fuad Handal y doña Diana Katimi de Handal, hermana de las igualmente bellas: Lorena de Kattán y Carol de Zummar…Numerosa dinastía de ejemplares empresarios que brindaran por la dicha de Vivian, al igual que sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora promoción 85.

*.-Ya viene el Día del Padre…Los mejores hoteles de la ciudad tienen un programa especial para festejar al patriarca del clan con una serie de actividades que incluyen: desayuno, almuerzo y cena, con ese bufet especial que los caracteriza… con música en vivo y muchas sorpresas más…A cerrar esa casa, ponerse guapos y todos a pasarla rico con papá…Las casas hoteleras con su variedad de opciones gourmet sorprenderán al rey de casa el jueves 19…

*.-Quienes arrancan brindis por sus bodas de papel este fin de semana, es la joven pareja formada por los guapos Virgilio Bueso y María Camila Egas de Bueso, los cuales ya se volaron su primer año de casados…#WAO…¡Como pasa el tiempo señores!…Inolvidable enlace celebrado en la iglesia María Reina del Mundo, con posterior sarao nupcial en los salones del Club Hondureño Árabe, que lució apoteósico para la gran cita…Es precisamente este recinto que espera a los Bueso-Egas para departir solos o en familia para un brindis en: El Mediterráneo, Meza23 o Las Parrillas…Congratulaciones y muchos años mas de amor del bueno.

*.-Ese coronavirus tiene histérico al planeta…con decirles que mucha gente está “desbarajustando” de Europa y hasta de la misma USA…los que pueden se han dejado venir solo con el pasaje a estas tierras…empacaron los básico y directo al aeropuerto…Recién llegados al Villeda Morales y directo para Tío Dolmo para saciar hambre de la buena, comiendo rico y abundante, como solo en Honduras sabemos hacerlo…Otros tantos ni terminan de ingresar a la city cuando se meten donde don Roberto Contreras a Power Chicken, donde personalmente los atiende como reyes…Tradiciones y Casas Viejas, son otros mesones típicos de nuestros hermanos catrachos del exterior.

*.-Si de viajeros se trata…Nuestras particular amiga “La Gaviota Viajera”, que no es Angélica Rivera, ex de Peña Nieto (que por cierto dicen andan por Suiza)…se ha dado gusto comiendo los tres tiempos en los rincones catrachos mas in de la city: Baleadas Express y Estelina’s sus favoritos para desayunos… La encontramos en Arnie’s Mega Mall, con hermanas y sobrinos deleitándose con las ricuras de la cocina internacional de la familia Martínez…nos confió que ya compró pasajes para “desbarajustar” del verano: se va el 25 a Mendoza, Argentina, con escalas en Miami y Buenos Aires…¡hace poco que era noviembre cuando estaba recién llegada!…#WAO.

*.-Nos convidó a sentarnos en su mesa y aprovechamos para “picar” un poco de esas bandejas que son furor en Arnie’s…de paso nos comentó que está dejando todo al día en su home: desde la desconexión de servicios, hasta la limpieza escrupulosa que hace “esquina por esquina y rincón por rincón” de esa linda casona…todo con los productos que nos ofrece la guapa Maritza Soto de Lara, quien recientemente diserto con una inspiradora charla a los alumnos de la UTH…Mac Del siempre a la orden…La Gaviota es de esas que luego de limpiar, empaca con full embalaje cada menaje de su casa: desde la misma nevera, hasta cama por cama y mueble por mueble…#Increible.

*.-Como muchos saben, esta friki “huye” de los infernales calorones que convulsionan el Valle de Sula en verano…más con los anunciados apagones que ya tienen maleado al pueblo…se va en marzo y se regresa en noviembre…porque la Navidad y Año Nuevo son un “must” en Honduras… Tipo Agosto o Septiembre, La Gaviota vuela de Argentina a Alemania para pasar una corta temporada con su hijo…el año pasado la llevó a Moscú y San Petersburgo, para navegar en esos ríos larguísimos…Este 2020 quiere volver a Madrid y Paris…Nada mejor que en pleno otoño europeo, la estación preferida de nuestros lunamieleros…¡A planificar esas bodas!

*.-Y una friki que “fumiga” el coronavirus con glamour “high end” es Vidajena…quien hace su retorno triunfal a este su rincón del cotilleo de sociedad…luciendo lo último en moda casual de Almacenes El Record …siguen campeando en preferencias entre nuestras socialites marcas de la talla: Laura Mercier, Natasha Denona, Bobbie Brown, Lisa Eldridge con esos labiales “velvet” que están de infarto…Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Marc Jacobs, Armani con esas bases riquísimas, Hourglass con esos polvos “ambient lights” y Kevyn Aucoin con esos iluminadores en mouse con efecto terciopelo por horas…

*.- Vidajena se deja caer en su sofá favorito, cuelga su carterón y a pierna cruzada, batiente y con un sutil aroma a Fancy de Jessica Simpson, una de sus “shoes fragrance” favorita para abrir todo tipo de caminos…hasta del terrible trafico…avienta al tapete su primer chisme que versa sobre varias socialites que ya lucen “cuerpower” por estas fechas, gracias a las extenuantes jornadas de gimnasio y que llevan una dieta holística…”coachadas” con expertas gurus en el tema como: Danory Carbajal, Sandrita Simán, María Elena Sabillón y en la capirucha por la preciosa Daniela Misas…para muestra, estos botones de Chanel: Marcela y Karla López Vivas, Lourdes Guillen y Yanira Fernández…sin sus apellidos “prestados” porque lucen como solteras…#Bellas…#Fitness.

*.-Otro chambre suculento que nos trae Vidajena es sobre aquella socialite que tenía “añales” de intentar quedar en estado, ya su esposo estaba con las finanzas al borde de la prostitución por tanto gasto médico…hasta que le recomendaron al ilustre galeno Eduardo Bueso Hernández en el Hospital del Valle y en tres meses de citas le hizo el milagro…#OMG…la mujer llevó la “resma” de análisis médicos, “pastillales” y demás menjurges, que fueron en vano…¿Le hizo un clon del esposo?…PARA NADA…Aunque el Dr. Bueso, de que puede puede…Solo es que tengan el presupuesto de clonar al marido.

*.-Quienes siempre dan nota por donde pasan, son las tristemente célebres “Lavanderas de Rio Piedras”…en esta ocasión, Vida lanza al tapete un cotilleo que ya es viral de la matriarca de esa family, quien ha “adoptado” malamente el hábito de mandar saludos con una promesa: “allá voy a llegar para tomar café con pan”…#Acuario72…sentencia que nunca se cumple, porque más que un buen deseo es una metáfora litúrgica…#Santisimo…”sembrada” por la reina de todas las viborildas allegada a esa familia: maligna influencia que las domina hasta en la ofensa que tienen que decir…¡Que almas más debiluchas!…Si les contamos toda la pudrición que oculta ese matriarcado patepluma…nuestro pecho no es bodega…más en estos dorados times.

*.-Si de malas influencias se trata: un abuelito tremendo de abolengo que ya las esposas de sus hijos no pasan ni en ice cream…según estas damas, ese viejillo rabo verde anda de pervertido con sus nietos en edad de merecer (lean de 16 para arriba)…porque los anda sonsacando para salidas nocturnas…¿Ahhh si?…les hace tour completo por night clubs y hasta por casas de citas asolapadas…¿El mismo que mira Burundanga en La Casa de Las Muñecas?…El mero-mero petatero…Según el sexagenario, les brinda a sus nietos “clases gratuitas” de educación sexual, ya que sus colegios no lo hacen…#Santisimo…Ya le dijeron que cuanto reviente clavo será el culpable.

*.-Con razón este señor estuvo “mal casado” en tres ocasiones, si ninguna esposa le aguanto ese tren de vida…con todas tuvo hijos y siempre se ha manejado como “chavo ruco” en la calle, donde da función en todos lados…hasta se pelea la damita en el burrunche…así o más machista…El mismo que trota en bóxer en los jardines del aquel carísimo fraccionamiento de zona exclusiva de la ciudad…vive más solo que un peso, pero entra como Pedro por su casa o sea como la misma humedad, en las casas de sus nueras donde come y engancha a los cipotes para llevar mala vida…¡Quien lo mira!

*.-Cierra mi amiga con su “ristra” de chismes (como ladra con envidia La Tiffany)…jijijijji…con una lista más larga que esta ristra, que maneja de morosos una reconocida dentista de la city…especialmente de padres de familia que solo llegan por el “alambrero” para sus hijos (lean los brakets)… Según esta profesional de las jachas, solo llegan a colocarlos, abonan una parte y se pierden del mapa… ¿y las citas mensuales?…ni eso…pero tienen que llegar al respectivo ajuste o apriete de jachas, porque si no se les abren o se caen, según el caso…Quien sabe a dónde llegan por eso…pero esa mecánica dental piensa publicar en redes a esos morosos.

*.-Tenemos nueva colaboradora…se suma a estas ilustres filas de la chismología organizada “La Hacker de la High”…la llevada y traída socialite graduada con honores en carísima universidad del país, con maestría en mañas cibernéticas…jijijijijiji…nos cuenta que el TT (trendy topic) de un grupillo de “fieles” frikis nuestros, desde la edición impresa, aquellos que nos leen sin parpadear pero que jamás se les cae un like porque les cae el resto de la manada…ese TT versa sobre varios chismes suculentos de antaño, que “naidem” sabía y que poco a poco vamos lanzando al tapete…El jefe de la “marimba” manda a sus súbditos a preguntar sobre varias notas.

*.-Por ejm…El Friki #1 manda a preguntar al Friki #2 : “averíguate quien es La Moncha de La Bailanta”…viene el F2 y va donde el F3 y le pregunta : “¿Quién es La Moncha de La Bailanta”?…y el F3: zzz…zzz…zzz…Que carajo les va a contestar esa veleta si apenas sabe su nombre…a ese colega pregúntele sobre las grillas de turno que les consigue a varios futbolistas…jajajajajaja…y de cómo les pagan ellos ese tipo de favores…¿No les cae el veinte de su silencio?…Eso es lo malo de no alimentarse orgánicamente y curtirse las escasas neuronas de grasas saturadas, disfrazadas de aderezos chic…Punto y aparte de tanto chacal saca-plata…#lol…Es lo malo de comprar sexo…#WTF

*.-Como aquella canción de Ana Bárbara: “me asusta pero me gusta” esta Hacker de la High…si supieran los “culebrones” de charlas de chat, con pantallazos incluidos, que tiene en su haber de varias redes de otros tantos frikis cutres…jijijijiji…están de alarido…y la pregunta del millón sigue siendo: #QuienEscribe…#xD…tal y como suele suceder en el estatus quo del gremio: “las flores para acá y la m!#@ para allá”…Si-Si-Si…porque esas “flores” son como las peonias tailandesas que se cotizan en muchos $$$$ de giros…Así está la cosa…lo que hay que hacer para tragar…¿Adivinen quién es la doble de Pat McGrath?…Igualita en físico…mas no en éxito, humildad y millones.

*.-Cierra la Hacker con esa ex bella del siglo pasado, afincada en la USA y que tiene un “rosario” de deudas y líos legales por allá, que mis respetos…ese inbox pasa hasta la pata de recordatorios por mora…#Santisimo…porque es de esas que las pocas fichas que le caen en la mano es para aventárselas en lujos: solo en Sephora, Dillards, Macy’s, Bloomingdales y otras tantas tiendas caras se lleva metida…probando y regresa comprando…¿Y la casa? Todo un crematorio de chiquero, con tanta inmundicia por doquier, que apesta en todo el vecindario…esa gente ya se queja y las autoridades siempre llegan…adivinen quien es esa eterna “Reina de la Repugnancia”…#Uyyyy.

Como aquel ex modelo y estríper sampedrano de los 90’s, que cansado del arduo trabajo honrado con el que se ganan la vida los latinos por allá, decidió probar suerte en el oscuro mundillo de la industria XXX con un éxito…que lo llevó a cambiarse el nombre el que guardaremos “cierto” tiempo…pero el que sale dando mandanga en esos videos es él y solo él…jijijijiji…los vimos todos…Esta “ristra” solo es la puntita, pendientes de nuestras próximas entregas, porque estos frikis andan desmecatados por estas fechas…Hoy almorzaremos en Pisco y cenaremos en Angeli Gardens…Místicos besitos con aroma a “Sándalo” de Acqua di Parma, sello Harrods…Los queremos mucho.