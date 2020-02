Chicha y Limón viernes 14 de febrero de 2020

Photo Credit To Tremenda afintriona Fairuz Khoury durante l a inauguración de Century Business Square

¡CUPIDO ANDA SUELTO!!…y muchos solteritos encuentran su alma gemela este fin de semana…Es San Valentín y las parejas lo saben: caballeros no se pongan llorones con la cuentas de casa y salgan con su amada…restaurantes y hoteles chic con excelentes promociones por temporada…ni hablar de joyerías y floristerías…no se darán abasto este día…pero sobre todo demuestren amor sincero…Buena fecha para reunirse con amigos y afianzar esos lazos de fraternidad con un brindis…Hoy les traemos: la divertida fiesta de cumpleaños de Patty Girón…El amoroso baby shower de Alejandra Muñoz de García…Onomásticos de gente bien…Celebraciones especiales… Recomendaciones y tendencias…Esto y más solo aquí mis vidas.

*.-Edgar y Alejandra Muñoz de García se encuentran súper felices, a pocas semanas de la llegada de su segunda heredera a quien bautizaran con el nombre de Valeria…quien será la amiga inseparable de su hermana Sara Jimena…Alejandra fue consentida con un ameno pre maternal en el salón Mediterráneo del Club Hondureño Árabe, donde arribó bella e impecable en blanco: un atuendo que delineaba la perfección, sus ocho mes de dulce espera…familiares y cercanas a la joven señora de García, departieron con ella a pocas semanas de su alumbramiento, compartiendo charlas maternales y un menú delicioso…con una primorosa estación de dulces como postre.

*.-La temática del ágape consistió en un paseo por las nubes y los genios de la firma decorativa FloralBoutiqueHN se lucieron en la ornamentación de espacios, con un aerostático rodeado de muchos globos en tonalidades blanco y azul, recreando el cielo con la pequeña Valeria a bordo del globo…El candy bar y mesas lucieron sublimes, solo con la armonía que proporcionan los tonos rosa y blanco ante la pronta llegada de una linda angelita…Por ahí vimos tan linda como siempre a la ex Miss Teen Age Luisa Fuentes en compañía de su madre Elizabeth Haces, hermana y madre de la ex Miss SPS-80 Lorena Levith Fuentes…Muchísimas felicidades al hogar García-Muñoz.

*.-Por una sola noche, el acogedor restaurante Casas Viejas se convirtió en un rincón de la delegación Coyoacán, específicamente los jardines de la legendaria Casa Azul o Museo Frida Kahlo, con la concurrida fiesta de cumpleaños de la apreciada dama Patty Girón de Ayala…súper fan de la esposa del muralista Diego Rivera y quien escogió personalmente ese concepto para ambientar los espacios del mesón para un brindis entre amigos…el oferente del guateque fue su esposo, German Ayala, quien junto a hijos y su círculo más cercano, departieron con Patty en una de las efemérides más esperadas del calendario familiar de los Ayala-Girón.

*.-Como buena acuariana, Patty es ingeniosa, creativa, practica y una excelente amiga…ultimó todos los detalles de su fiesta: desde la decoración, hasta el menú servido, muy adoc a la temática mexicana con las entradas más cotizadas de Casas Viejas y una taqueada de lujo total a cargo de Taquería Sofía del Rancho, excelente opción…La tarta fue una creación absoluta de la firma Cupe Cakes & Mas, donde el fondant blanco fue el rey del imponente postre, con vibrantes pinceladas aztecas, como la decoración de espacios lograda por la madre de: Raúl Peña, Andree y Sofía Ayala…a la alegre cita no podían faltar las amigas de Patty del Club Rotario y Merendón.

*.-Ataviada al mejor estilo de la mítica Frida Kahlo, Patty Girón de Ayala recibió, departió y sobre todo agradeció la presencia de sus más allegados, esos amigos que siempre dicen presente en todos sus proyectos personales como altruistas…entre brindis y abrazos logramos captar a: Gino y Allyson David de Bairo, bella como siempre; Raúl y Jensy Azucena de Peña, Lester y Waleska López de Aguilar, divina en amarillo y negro la cuñada de Marcela Cueva; María Luisa Fernández, José Jorge y Viena Baide de Martínez, bellísima la Miss Villanueva 1988…al igual que todas las reinas de esa cosecha…casualidad, mito o coincidencia del 88, año de la eterna belleza.

*.-Otros distinguidos invitados al cumple de Patty Girón de Ayala fueron: Nohemí y Estelita Cardona, Loyda Padilla, Nadina Alvarenga, Irmita Chávez, Ruth Matute, Josué y Belinda Fajardo, Geovanny y Bárbara Girón, Luis y Margarita Morel, Maynor y Carol Herrera de Aguilar, Joaquin y Evelyn Azucena, consuegros de la congratulada…Juan Carlos y Nahidia de Serrano, Delmy Ramos, Merlyn Erazo, Jenny Boadla, Anita Urbina, Yessenia González y mucha gente linda que departió al son de los mariachis y las finísimas atenciones de German y Patty, una pareja fuera de serie…Todas las bendiciones del mundo para esta gran dama…Feliz cumple Patty de Ayala.

*.-Los ágapes aztecas están en tendencia mis amores, porque Siham Handal se vio sorprendida con una despedida de soltera ante su pronta llegada al altar con el apuesto Jesus Canahuati…Así como leen mis amores: ese arroz cultivado por nueve largos años ya se coció…Las dinastías Canahuati-Zablah & Handal-Mitri-Yacaman, alistan sus mejores galas para celebrar una boda como solo ellos pueden hacerlo…Los elegantes salones del Club Hondureño Árabe se convirtieron por una noche en el icónico Tenampa: entre catrinas, coloridas flores y leyendas alusivas a la temática del ágape, punto y aparte del menú y los meseros ataviados de charros…El sarao lo ameritaba.

*.-Siham llegó más linda que nunca, porque sin temor a equivocarnos, nunca le hemos visto ataviada de azul y rojo…le quedan fascinantes con su tono de piel y cabello…Se lucieron como oferentes de este bridal shower en el Club Árabe: Siham Mitri de Handal y Giselle Zablah de Canahuati, madre y futura suegra de la novia respectivamente; Ruth Marie Canahuati de Sabillón, Fresia Bandy de Abud, María Antonia Díaz Siman de Saybe, Anita Andonie, Carolina Santos de Kafati, quien muy pronto celebra cumple y Mate Canahuati Larach, quien organizo y plasmo esa espectacular puesta en escena, donde se brindó con tequila por la dicha de la futura señora de Canahuati…Una gran velada.

*.-Alegres y ataviadas muy adoc a la temática con refrescantes piezas y tonos vibrantes, llegaron a la mexicanísima despedida de soltera de Siham Handal Mitri: Dianita Faraj de Larach, Fairuz Khoury de Larach, Elenita Medina de Lazarus, Irma de Molina, Giselle Mitri, Vivian y Christy Chahin, Maria Cristina “Macky” de Leiva, Blanca Sansur de Hawit, Cinthia Ardón de Hidalgo, Mónica Yibrin…la re aparición en sociedad de la bella Claudia Madrid de Rosenthal, mas esbelta que nunca con la nueva dieta Epicure; Lucy Ibrahim, Michelle Salem, Laurita Massu, la especial dama Maribel Larach de Andonie, quien recién celebró su onomástico; Sandrita y Marcela Panayotti, doña Naval de Burbara y su guapa hija Nadia de Vega y muchas damas lindas…Felicidades.

*.-Mientras Siham Handal ultima los detalles de su boda, Eva Priscila Camacho ya pasea su amor en algún lugar del mundo junto a su amado Luis Armando Aguilar, quienes fueron unidos en sagrado matrimonio por el padre Fernando Ibañez en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa tras once meses de compromiso nupcial y otros tantos años de dichoso noviazgo…La experta Denisse Gonzales planeó y organizó esta boda en tiempo y forma, con la colaboración de los creativos de FloralBoutiqueHN, quienes ornamentaron el salón Jordán del Club Hondureño Árabe como el paraíso mismo: entre flores blancas, follajes y un inmenso corazón repleto de globos en rosa y rojo.

*.-Logrando un balance armonioso con la delicada mantelería y la platería dispuesta por el club, quien deleitó los más exigentes paladares con un banquete de antología…Alicia Sikaffy y Nadia Canahuati se lucieron con la estación de dulces, todo enmarcado de follajes y prestancia…Eva Priscila lució espectacular y feliz en toda la velada, nada ni nadie le borraba esa linda sonrisa e inseparable de su galán, agradecieron mesa por mesa la presencia de sus seres más queridos y posaron para las redes para inmortalizar su gran noche…luego del protocolo, disfrutaron su fiesta de esponsales en una noche mágica donde reinó el amor y la fraternidad de sus familias…#Blessings.

*.-En plena cuaresma…nacerá a finales de marzo la primogénita del joven matrimonio que forman Héctor Hernández y Cindy Carolina García de Hernández y que será bautizada con el precioso nombre de Paulina…para tal fin, las damas de ambas familias y cercanas a la primeriza, la consintieron con un enternecedor baby shower que tuvo como temática “La Cenicienta”, cuento con el que creció Cindy Carolina, elementos que fueron plasmados en la magistral escenografía lograda por Stephany Letona en el salón Trujillo del Copantl…La fututa mamá llegó divina con una delicada túnica maternal, recamada en encajes, todo en rosa…irradiando una felicidad a flor de piel.

*.-Se lucieron como esplendidas oferentes de este ágape: Lucy de García y María Luisa de Hernández, abuelas materna y paterna de Paulina respectivamente; Sussy de Lagos, Gaby Hernández, Yolanda de Rápalo, Anita Morales, Eneyda Martínez, Cinthia Alvarenga, Tania Guzmán de Jaar, bella en verde la ex Reina de la Feria Juniana; y Carmen Emilia Sagastume de García, quienes cuidaron hasta el último detalle de la cita, atendiendo a las mil maravillas a Cindy Carolina y a todas sus invitadas…la casa hotelera deleitó con su catering y un candy bar de ensueño realzaba aún más la atmosfera de ese lindo cuento que invitamos a apreciar…Bendito hogar Hernández-García.

*.-Continua recibiendo finos presentes y buenos deseos “La Suegra de Honduras”…nos referimos a la encantadora dama Grethel Mejía…¿les suena ese nombre?…pero si les decimos que es la madre de Rosmary Arauz si adivinan verdad picarones…No cabe duda que la actual Miss Honduras Universo posee en su ADN una buena parte, por no decir la mayoría, de los genes de Grethel, a quien la gacela de Cofradía heredó esa vena fashion por las pasarelas y las fotografías…además de ese espíritu de perseverancia por alcanzar todas sus metas, esa autosuficiencia de manejarse sola desde niña y ese espíritu de independencia que caracteriza a ambas damas…#Felicidades.

*.-Quizás solo sean esos aspectos en común lo que comparten dos personalidades tan fascinantes como distintas a la vez…Grethel es una acuariana a carta cabal: moderna, ingeniosa, amiguera y con esos aires de libertad que asustan a su hija Rosmary, quien a pesar de ser tan independiente como madura a la vez por su signo virgo, es algo recatada y hasta tímida a la vez en sus expresiones…y eso que como buena nacida en septiembre, posee ese inquieto espíritu de independencia desde adolescente, que la llevó a trabajar desde temprana edad para costear estudios…Rosemary desde menor de edad salió de casa para trazar sueños.

*.Otra beldad que sigue recibiendo felicitaciones por su onomástico es la encantadora dama, Maribel Larach de Andonie, esposa del honorable caballero George Andonie, quien junto a sus hijos sorprendieron a Mary con una reunión repleta de detalles y elegancia, con esa familiaridad que los Andonie le imprimen a sus ágapes…De hecho, las celebraciones para esta apreciada dama de la sociedad sampedrana se prolongaron toda esta semana…Muchos años mas de vida para Maribel de Andonie, una acuariana en todo el sentido de la palabra…Ambar Restaurante los espera para un brindis muy especial…Toda la felicidad del mundo para esta gran dama.

*.-Por partida doble…celebra San Valentín el reconocido empresario de la construcción, Ing. Ernesto Lazarus, quien hoy está de plácemes…su bellísima esposa, Elena Medina de Lazarus e hijos, congratularan al patriarca de la familia con una cena muy especial…los buenos deseos para el Ing. Lazarus se extienden todo este fin de semana por parte de colegas, clientes y su amplio círculo social de amigos…se unen a las bendiciones para el Ing. Ernesto, doña Nenette de Medina e hijos, Emilio y Rina Guillen Callejas de Medina, entre otros distinguidos miembros de esa dinastía…Felicidades Ing. Lazarus.

*.-Quien sigue abriendo finos presentes es la encantadora dama, Rebeca de Mejía, ex Reina de la Feria Juniana con una amplia trayectoria en el mundo de la política y la sociedad sampedrana…La queridísima Rebeca se vio congratulada en la intimidad de su hogar por su esposo, el abogado Tito Aníbal Mejía, su linda hija Julia Rebeca con su yerno José Carlos Morales y esos bellos nietos que son su adoración…Doña Rebeca cumplió años el pasado martes, pero sus amigas de siempre, la siguen consintiendo con varias reuniones sociales en los rincones más chic de la ciudad…Bendiciones.

*.-Seguimos con más rosas damascenas, esta vez para la dinámica dama Linda Rovelo, Gerente de Mercadeo y Eventos del remozado hotel Hilton Princess de San Pedro Sula…Linda se encontró de plácemes esta semana y sus compañeros de labores le cantaron el “Feliz Cumpleaños” con un exquisito pastel elaborado para la especial ocasión por el chef estrella de la casa hotelera y el sarao laboral se celebró en el fabuloso Garden Court, que los espera para sus eventos familiares…Desde este rincón de sociedad, le deseamos a Linda que cumpla muchos años más de vida, repletos de éxitos.

*.-Yolanda de Abufele es otra de las glamurosas cumpleañeras de estas fechas…de hecho, sus ágapes arrancan desde hoy y se prolongan hasta el domingo 16, cuando esta dinámica dama de sociedad agregara un año más de vida…se unirán a las felicitaciones para Yolanda, sus compañeras del Club Hondureño Árabe y la Asociación Femenina Hondureña Árabe, donde es socia activa…Y por supuesto, todos los miembros de la renombrada dinastía Abufele…Los seres queridos de esta afable dama, la sorprenderán con varios detalles en su día de días…Es precisamente el CHA que espera a Yolanda y su familia, para departir en sus regias opciones: Las Parrillas, El Mediterráneo y el siempre en tendencia Meza23…Muchísimas felicidades Mon Guerlain.

*.-Dos apreciadas parejas de sociedad celebran por estas fechas sus bodas de papel…nos referimos a: Eduardo y Lucia Chicas-Larios de Interiano y nuestros apreciados amigos Ramses y Silvia Rodríguez de Urrutia, si la misma cantante que nos deleita con su amplio repertorio en las fiestas más in de la ciudad… Los Interiano-Chicas protagonizaron una de las bodas playeras más chic en Tela, con todo el “who is who” del mundo social sampedrano…Mientras que los Urrutia-Rodríguez estelarizaron una de las bodas más románticas en la terraza del Hyatt Place con un montaje regio a cargo de Nolvia Mejía y animada por sus amigos DJ Bishop y Jorge Torres.

*.-Retomando a Rosmary Arauz, nos cuenta un pajarillo pecho amarillo que la gacela de Cofradía brilló con su performance en la recién celebrada “Semana de la Moda en NY”…según nos cuentan, desde que viajó a Miami y Atlanta al Miss Universo, la chica paso Navidad y Año Nuevo en el acogedor apartamento de su mentor Carlos Rivera en Queens y desde esas fechas, la MHU ha pasado de promoción en promoción para distintas firmas…hasta que le llegó el turno de modelar para debutantes diseñadores en el cotizado mundo de la moda…¿Cuánto le pagarían?…Porque trabajo es trabajo…#Kiss.

*.-Con esta beldad de muchas tablas es como abrimos nuestro celebérrimo “Club del Chisme” en este viernes de romance y 14 de febrero mis amores, Día del Amor y la Amistad… “amor, cierro los ojos y salto al vacío…amor como negarme a tu cálido abismo”… “amor, sutil, narcótico, suave y fragante…amor, puede hacer polvo el diamante”…Al ritmo de cumbia con la polémica chilena Mon Laferte en perfecta colaboración con Los Auténticos Decadentes, es como los saludamos en esta fecha tan especial…en esta estancia que huele a Vanille West Indies de la firma St. Barth, especialmente dedicada a todas esas personas amantes de los aromas suaves y relajantes.

*.-¿St. Barth?…¿Aquella remota isla de las Antillas Menores de donde es originaria la bella morena Johana Sansano?…la misma que viste y calza y que porto el nombre de su isla en el Miss Mundo 2011…quien no recuerda esa despampanante mulata de personalidad efervescente y abundante caballera rizada rubia, ex compañera de nuestra Beatriz Ochoa…La Sansano representó a su natal Saint Bartholome pero radica en Paris, Francia, donde estudió becada en el internado del Museo de Louvre…labura como reportera en una canal local parisino donde realiza interesantes reportajes…#Adorable.

*.-Abrimos con notas de farándula, con algunas pildorillas desperdigadas de Vilma-Atraca, quien desde algún rincón de la UTH donde labura como decente…UPS…como docente…jijijijiji…nos cuenta que el galán mexicano Fernando Colunga…¿lo recuerdan?…y quien no…si quemó su imagen encasillado en los mismos papeles…pues resulta que el pisciano ahora fichó para Telemundo, después de varios años en el banquillo sin trabajo alguno en la televisora de San Ángel, donde según las viperinas, lo mantenía “becado” Pepe Bastón, hoy esposo de Eva Longoria…Quieren que Colunga le de vida al polémico santo de los narcos MALVERDE…Aquel bandido de zacatales que robaba a los ricos para darlo a los pobres…Dizque súper milagroso…¿SERÁ?

*.-Hoy estamos más solos que un peso al fondo de la cartera…jijijijiji…todos se andan emperifollando para la noche de hoy: “noche de entierro” como aquel reguettón que le fascina a la ex reina patronal Bernadette Quintanilla…jijijijiji…La Seca y La Meca, Vidajena, Eva Gabunda y hasta Vilma-Atraca, esperan turno en sus respectivos spa, cuyas salas de depilación ya huelen a “cacho quemado”, ese particular hedor a pelo quemado que trasciende cuadras enteras y a la redonda…jijijijijiji…Sin exageración mis vidas, esta noche cena Pancho y no precisamente el Acosta del IDE…Aunque para serles sinceros su Magdalina lo consiente a las mil maravillas…#xD…#lol.

*.-No hay chaparro pasivo y menos frio…jijijijiji…todos son bien avispados, chispoletos y picaros…hasta el más mustio que ya peina los hilos de plata tiene lo suyo…Vilma-Atraca también nos deja una nota que nos dejo perplejos…¿adivinen que familia dizque de renombre, recién acaba de celebrarle a sus empleados la fiesta “navideña”?…después de varios años sin departir con sus mártires planilleros (a los cuales no les ajustan el mínimo y peor aún, les aumentan desde hace años)…pues la “mera-mera-petatera” después de tantas semanas consultando con sus almohadones de plumas de ganso egipcio, se decidió por un asado y en un potrero a orilla de carretera.

*.-Me caigo y me levanto…viniendo de esa diminuta y pseudo brillante profesional de la psicología con arraigados principios marianos…cuando esa pareja come en los mesones más chic del país y sin cargos de conciencia… llevar a sus empleados a ese lugar tan inseguro, solo por ahorrarse unos pinches pesos…yo no voy…vaya ser que una rastra salga volando a desgraciarme la vida y a comer carne con dudosa procedencia…Gracias a Dios en mi casa nunca faltan arroz y frijoles, para andar de zalamero con jefes miserables que endulzan al empleado con limosnas…Según Vilmucha-Carechucha, llegaron todos para quedar bien.

Como dice La Maniguis: “pobrecitos-pobrecitos-pobrecitos”, porque lo que no se va en lágrimas se va en suspiros…luego son los sustos con las trasquiladas utilidades de esas “truchas”…#PierdenMas…En nuestras próximas entregas, vienen nuestros frikis con más cotilleos empresariales que son TT en las redes y una candente serie que titulamos “Pillos Sueltos”, unas historias tan reales como espeluznantes…Al ritmo de Mon Laferte con Los Auténticos Decadentes y su tema “Amor” (himno de Guido y Martin)…¿Guido David?…NOOO…Este es otro más guapo…jijijiji…nos despedimos en este Valentine’s Day…A sorprender a su pareja mis vidas.