Chicha y Limón viernes 23 de octubre de 2020

Photo Credit To Eduardo Bueso, Maritza Soto de Lara y Mario Canahuati

¡SEGUIMOS RECORDANDO!!… Por lo visto este 2020 lo cerraremos rememorando ágapes chic del ayer: el año de encierro y los recuerdos… No se pierdan las parejas que están de aniversario… Onomásticos de gente honorable… Los chismes que todos esperan… Graficas de infarto… La doctora en belleza Jennifer Valle de cumpleaños… Maritza de Lara en busca de la candidatura a la vice presidencia de la CCIC… Varios “Halloween” a la vista… Grimorio nos trae predicciones zodiacales… ¡Esto y más solo aquí!

*.-Patricia Alejandra Zúniga y Víctor Manuel Torres Triminio brindan por sus “Bodas de Papel”… el casorio fue en los remozados Salones Palestina del Club Hondureño Árabe donde la pastora Hilda Umanzor los declaro marido y mujer… Un año de relación sentimental basto para que Víctor y Patty tomaran la decisión de bendecir su amor con una boda.

*.-Días previos al enlace, la hija de Digna de Núñez fue congratulada con una intima despedida de soltera en los salones Emperador del Copantl donde sus más allegadas le brindaron sabios consejos en su nueva vida… Hoy recordamos ese bridal shower y todas las que se divirtieron esa velada… ni se imaginan como la pasaron y quienes fueron las más entusiasmadas… #lol.

*.-Brillaron en clase en la despedida de soltera de Patricia Alejandra Zúniga las preciosas: Ana y Carmencita Morales, Victoria Alejandra Pineda, Dayana y Lastenia Matay, Carla Marissa Milla Mena, Johanita Mejía, Mónica y Estefania Marinakys de Guzmán, Denisse Sikaffy, Normita Rodríguez, Belinda y Marlyn Guerrero, Alejandra del Pilar Albiñana, Anita Espinoza.

*.-Aida y María José Torres, Mayra Méndez, Hilda Umanzor, Zoila de Rodríguez, Vivian Babún de Sosa, la siempre divina Carolina Vélez, Sandrita Corleto, Digna y Coralia Núñez, Irazema y Antonia Muñoz, así como Camilo Mejía, artífice de ese montaje…¡Dichosas Bodas de Papel Torres-Zúniga!

*.-Las estimadas familias Paredes-Moreno & Serrano-Paz departen entre vino y delis por una efemérides muy especial: el primer aniversario de casados de sus hijos Felipe Alfonso y Ruby Yumila Serrano de Paredes, quienes en un octubre mejor que este se unían en majestuosa ceremonia religiosa… La fiesta nupcial fue en los salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl.

*.-Recinto que lucio una fabulosa decoración a cargo de la “mistress” Jacqueline Cabrera, quien brillo en ingenio, romance y distinción en cada detalle… Entre los selectos invitados a la boda Paredes-Serrano recordamos a los queridos Juan Carlos y Waldina Arriaga de Ordoñez… Felipe y Ruby pasearon su amor por Los Ángeles y Las Vegas… ¡Benditas Bodas de Papel!

*.-Tres jóvenes beldades celebraron en fecha reciente 16 primaveras… nos referimos a las chicas de la Seran: Graciela Duarte, hija de Napoleón y Ceily Duarte… Isabella Marie Deras, bella hija de José María Deras y Georgette Kawas… Así como la destacada alumna de la Episcopal El Buen Pastor, Heidy Roció Mejía, amantísima hija de Alex y Jackie Hernández de Mejía.

*.-Quienes siguen brindando por sus “Bodas de Algodón” son los guapísimos Juan Antonio y Ana Cecilia Reynaud de Vicente que se volaron la barda con un enlace como lo habían soñado: romántico, familiar y de buen gusto…los novios bellísimos con todo el esplendor de su amor a flor de piel, como para un catálogo de Rosa Clara o Pronovias… ¡Regio bodón del 2018!

*.-Ana Cecilia divina de pies a cabeza con ese delicado ajuar corte princesa a full tul, de escote corazón y majestuoso velo catedral… Mientras que Juan Antonio derrochando galantería y elegancia a la máxima potencia de rigurosa etiqueta… Bellos en todo momento… A seguir cultivando ese “amorzt”.

*.-El monseñor Ángel Garachana Pérez fue quien ofició la misa y derramó la bendición al nuevo hogar Vicente-Reynaud… la homilía se celebró en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa ante la presencia de ambas familias y cercanas amistades de los ahora esposos, que viajaron desde España, Estados Unidos y otras naciones, para compartir la dicha de esta joven pareja.

*.-La fiesta nupcial no podía ser en otro lugar que el Centro de Convenciones Copantl, cuyos salones Napoleón lucieron sublimes, con una ornamentación que combinaba lo clásico con lo moderno, hasta el último rincón de la estancia destilaba elegancia pura en un minimalismo muy chic… Dichoso segundo año de casados… #BodasDeAlgodon… #VicenteReynaud… #2018.

*.-Otras parejas que siguen brindando por su segundo aniversario de casados son: Carlos Kattán y Rozeana Fonseca de Kattán, Franz y Alejandra Ramírez de Alvarado y Juan Carlos con Suzette Fiallos de Hernández, quienes con sus respectivas familias, continúan rememorando esas mágicas veladas que los mantienen tan amorosos, como el primer día que se conocieron.

*.-El Club Hondureño Árabe los invita a seguir departiendo en esta efemérides tan especial donde poco a poco van consolidando un hogar estable con la próxima llegada de los herederos… Hyatt Place, Real InterContinental y Hilton Princess son otras grandes opciones para sus ágapes especiales… Congratulaciones.

*.- Y es que las renombradas familias Kattán-Salem-Bandy & Fonseca-Rumman, jamás olvidaran ese año, cuando sus enamorados hijos, Carlos y Rozeana, se juraron amor eterno en una solemne ceremonia oficiada por el padre Fernando Ibañez en el bello altar de la iglesia Nuestra Señora de Suyapa… Entre las bodas más espectaculares de 2018 mis amores.

*.-El banquete se celebro en el salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, ambas estancias magistralmente ornamentadas por la experimentada María Dolores Uclés de Rápalo y su equipo decorativo de Casa, Jardín y Más… distinguidas familias de la auténtica sociedad sampedrana brindaron por la dicha de los felices esposos… #memories.

*.-Quienes ya reciben las felicitaciones por parte de su amplio círculos de amistades son nuestros amigos que cumplen años este fin de semana: Tesla Callejas de Flores, destacada ejecutiva de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y su esposo Heber Flores… Jose Boadla es otro de los honorables que partirá pastel de Versalles este fin de semana, cuando la familia Boadla congratule a unos de sus líderes… Muchos años más de vida.

*.-Delmin Isaula y Claudia Peraza son dos de las cumpleañeras de estas fechas… en el 2019 Delmin celebro entre amigos en un ágape organizado por su esposo Marco en el mesón “Como en casa”… mientras que la escultural Claudia fue sorprendida por su novio con un regio sarao en La Marguerita, donde Paola de Vallecillo se lucio con su gente…¡Dos libranas bien hechas!

*.-Calladito Calladito… Celebró su cumpleaños número 74 el honorable empresario Kamal Diek, esposo de la guapísima amiga Elida Zavala de Diek, quien hace varios años tiro la casa por la ventana en el Club Árabe con la llegada al séptimo piso de Kamal… Este año los Diek celebraron en familia.

*.-Quien no quiere saber nada de su pasado como modelo y reina de belleza, es la siempre linda Sofía Morel, quien desde hace unos años nació en Cristo y ahora su perfil de Facebook se titula: “Sofía Morel: Sierva de Jesucristo”… con unos testimonios enriquecedores, la ex modelo estrella de la desaparecida Agencia Clase y ex Reina Nacional del Coyol, coronada por Vicente Sánchez en Olancho, “reprende” cuando alguien le recuerda sus años mozos.

*.-En las pasarelas nacionales, concursos veraniegos y las contraportadas de infarto en los principales diarios de circulación nacional, donde posaba súper sexy con diminutos biquinis y abundante cabellera rizada y gelatinosa… Bellísima hasta la fecha y sin maquillaje… Otra es su comadre y primera Miss Camiseta Mojada, Alma Bella Martínez, orgullo de Flores de Oriente, La Lima Cortes… Alma Bella sigue tan suculenta como siempre.

*.-Desconocemos porque estas bellezas de antaño, se avergüenzan de su pasado como modelos, si el modelaje es un arte en todas partes del mundo y más si son cotizadas y hacen el “cross over” a reinados de belleza… ese “cliché” jamás se les borrará de la mente a los amantes de estos eventos que aun casadas, convertidas y predicadoras, las siguen en sus redes sociales.

*.- Otra que bien canta las rancheras y dicen que hasta se “sulfura” cuando le recuerdan su título como Miss Honduras 1993, es la esbelta ceibeña Denia Gisela Reyes Ortiz, de quien rumorean que hasta “supuestamente” quemó fotos, banda y demás recuerdos de su pasado como reina nacional de la belleza… #Santísimo… ¿Tan mal le fue como Reina Nacional de la Belleza?… Debería de ser un orgullo eterno ser embajadora de Honduras.

*.-Corrección: Denia Reyes ya no canta ni las rancheras, ni las de Dolores O’Riordan y menos las de Nina Persson… y peor las de Marisela… porque la ceibeña además de ser muy culta y haberse leído más de 200 libros en su haber cuando fue coronada Miss La Ceiba 1993, también cantaba… Fue “roomie” de la muquita Luisa Amalia Urcuyo Lacayo en el MU de México.

*.-Denia Gisela es una de las Miss Honduras más lindas y cultas, de familia de principios, valores y talentos, que le ha dado La Ceiba al mundo… fue la primera y hasta la fecha, la última ceibeña en hacer el “back to back” con su paisana Mónica Raquel Rápalo Martínez, quien la coronó en una reñida gala efectuada en la cueva del Club de Leones de La Ceiba.

*.-Cuando Denia era una aventajada estudiante de high school en la distinguida Mazapán, donde se graduó becada y con honores… Uno de los más grandes orgullos del diseñador y preparador de reinas Eduardo Zablah: su mentor, manager y director que la llevó al Miss Universo de México 93… con todo pagado, su familia no puso un ápice para que la chica viajara como embajadora.

*.-Exquisitamente maquillada con Orlane, perfumada con el ya descontinuado Tuscany de Estee Lauder y patrocinada por Almacén La Samaritana, entre otros de prestigio por esa época… Denia Reyes fue una reina a carta cabal… #MemoriesHoney… Ni al Miss Internacional de Japón 93 quiso ir cuando Nelly Mata no pudo asistir a la justa de los nipones… #OMG.

*.-Solo asistió al máximo certamen de la belleza universal, efectuado en el monumental Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde Denia destacó por su belleza criolla, cultura, humildad y compañerismo… como olvidarla en aquellas entrevistas televisivas por TV Azteca, siempre fina y derrochando clase y porte… Al parecer, no le fue tan mal como reina.

*.-A su retorno al país, culminó sus estudios de secundaria y se trasladó a San Pedro Sula a realizar estudios superiores en la USAP… de donde salió directo a American Airlines como uno de los rostros más emblemáticos de esa transnacional… compartió “counter” con Grazia María Mejía Funes, Lile Rietti de Abufele, Carlos Alvarado y otros socialités sampedranos, con quienes almorzaba con Sprite: “en lata por favor”… con esa dulzura propia en ella.

*.-Luego nos dimos cuenta que era novia y posterior esposa de un joven de apellido Nasser, formó un lindo hogar e ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, como docente en el área de Lenguas Extranjeras… trabajo que compaginaba impartiendo cursos ejecutivos de inglés en una reconocida compañía de lenguajes… ¡Todo un estuche de monerías!

*.-Una joven dama plenamente realizada en todos los aspectos, que al igual que la mayoría de ex modelos o ex reinas de belleza, llevan en su ADN la banda o el título que las popularizo en las masas… Su solo nombre es termómetro y referente de todo… Este Grimorio le saco: pasado, presente y futuro pluscuamperfecto a esta diva… ¡Si supieran que le depara el futuro!

*.-Pasamos al living y nos topamos con mensajes de Grimorio, quien se excusa de no poder venir hoy, igual nos deja sus interesantes notas… arranca con su amiga la luna gatuna, que hoy inicia fase creciente: corte de pelo, todo lo referente a jardinería, inversiones, abonos de deudas, tramite de créditos.

*.-Mercurio sigue en la última fase de retrogradación de este 2020 y en escorpio… esas profundidades se revuelcan en estas tres semanas, convulsionando todo lo relacionado a sistemas informáticos (bancarios, aéreos y de todo tipo) telecomunicaciones, redes sociales, medios de comunicación y/o transporte… el enredo, la traba y el mal entendido, estarán a la orden de estas semanas provocando líos, bochinches y demás zipizapes.

*.-Con el sol en escorpio, los signos mejor aspectados son: Tauro con el amore, a quien no le dan pan que llore…no hay tauro solo, porque son guapísimos y muy sensuales… no más fíjense como seducen con sus encantos y particular coquetería al andar… Tienen una suerte bárbara en el amor.

*.-A los Tauro les llueven todo tipo de propuestas y de quien menos esperan… pasa que su natural sensualidad la confunden con otra cosa, es ahí donde se les pega de todo…jijijijiji… Así como trabajan duro toda su vida, así disfrutan las mieles del amor en varias etapas de su existencia.

*.-No hay tauro flat después de los 30… porque el amor los embarnece con el paso del tiempo y se añejan en gozo… de ahí la frase: “si esta aguad@ es porque ha gustado” (y esto aplica a todos los signos, OJO)… de rostros galantes, ojos vivaces y los más exóticos en facciones, se vuelven atractivos con el paso del tiempo… ¡Que actitud más arrasadora para el ligue!

*.-Enternecedores, picaros y seductores a la hora de la conquista: cuando sonríen es porque ya consiguieron… Esas damas en el tercer piso, lucen más suculentas que nunca: con aquel nalgatorio como tambor de revolver… jijijijiji… las que “mal educan” a sus parejas tienden al descuadre de derriere y a caminar con despatarre…#OMG… A cuidarse ladies.

*.-Los Libra empiezan a verle el relleno a la baleada por estas semanas, cuando les empieza a caer dinero de donde menos se imaginan: viejas cuentas que creían perdidas, bonos que les adeudaban, golpes de suerte en loterías y casinos, giros atrasados por su cumple y demás “biyuyo” que se les multiplica como el mismo arroz, con solo tocarlo… Hasta se encuentran dinero viejo guardado por meses que no recordaban tenerlo.

*.-Esos acuarianos que anden buscando empleo: a partir de HOY 23, apliquen diario y por dos semanas seguidas, pidiéndole con Fe a Dios y a San Judas Tadeo, que los llamaran de varios lados… porque de estas fechas a diciembre tienen que estar empleados en la empresa de sus sueños: en noviembre los contratan mis genios del zodiaco… Los acuarios son los suertudos del zodiaco.

*.-Acuario, junto con Géminis y Sagitario, son tres de los signos más astutos, osados e inteligentes del zodiaco… nadie los agarra en curva… A esos acuarianos que ya están empleados, les reconocen con laureles y los ubican en el pedestal que se merecen con ascensos y promociones… Honores y reconocimientos Acuario… ¡A cuidar ese trabajo por estas fechas!

*.-Quienes andan con el mundo en sus cabezas son los Piscis, que los requieren de varios lugares del extranjero… varios ex amores los piden por redes sociales y hasta les ofrecen el air ticket… pero ellos “chancla que botan no la vuelven a recoger”… ¡así o más cerrados!… #WTF… Suerte con extranjeros o fuera de nuestras fronteras a todos los pececitos nobles, que andan bien indecisos con ese Urano en Tauro, su casa de la comunicación.

*.-Me cuenta Vilma-Atraca… que dos encopetadas socialités del pueblo andan “cuz-cuz”, porque el “Escándalo del Año” las salpica de lodo y algo más… #Uyyyy… Si lo dice la Vilmuchis es que así es, porque ambas son “entimas” de esta tiburona del chisme… jijijijji… Agrega esta mustia, que esas perperas no encuentran donde y con quien esconder tantos morlaco$$$… #WTF.

*.-Eso es lo malo de acostumbrarse a la buena vida, porque en época de vacas flacas, se agarran de “donde sea” para seguir llevando estatus de burguesonas… el karma tarda pero siempre llega… por andar de: argolleras, intrigantes, elitistas, lapidarias, ambiciosas, miserables, arpías y traficantes de influencias… El sapo salto de donde menos esperaban… ¡Que 2020!

*.-Y es que de esa “secta” hay mucha tela que cortar, porque cada cría tiene un historial de miedo mis amores… desde la gata igualada más “humilde” hasta la high executive más corrupta…todas se bañan con el mismo jabón y se tapan con la misma cobija… poco a poco les ira llegando el karma el cual “toca” donde más duele… Lo que han hecho no se quedara impune… #WTF.

Por eso insistimos que las argollas es el peor de los males en una empresa… pero como les encanta a varios gerentes estar rodeados de sapos y culebras que les ensalzan el “autoestima” … erradiquen ese cáncer de su compañía señores, tan nocivo como el covid mismo… Los queremos en P!#$%&/#$.