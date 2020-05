Chicha y Limón viernes 8 de mayo de 2020

Photo Credit To Una fonita foto del recuerdo: Jungbeen Won, Allan Fajardo, Daniela Uclés, Melanie Jaar, Silvia López, Kristiane Larach, Gabriel Herrera y Sergio Díaz quenes ya culminaron el año académico

¡BENDITAS MADRES!!… Todos en casita festejando a mama en su día… Nuestros apreciados cumpleañeros… Cotilleos en tendencia… Remembranzas con efemérides de antaño… Mis amigos los reposteros y muchos restaurantes entregaran delicias a mama en su día… Emotiva despedida de los Senior’s 2020 de la EIS… Los efectos de la “Fiebre de la Cabaña” desquiciando a varios: a comerse un guacamole a cucharadas mis vidas… Este fin de semana le celebran a: Claudia Córdoba, Jorge Alejandro Faraj, Ledy Pacheco, Georgina de Dieck, Francis Carrión, entre otros honorables… ¡Arrancamos mis ángeles del glamour!.

*.-Los Senior’s 2020 de la EIS llegaron este viernes a su último día de clases, una generación única y especial que será recordada por vivir una situación atípica como parte de la contingencia sanitaria mundial y no poder celebrar su triunfo académico como ya estaba planificado… sino también por ser unos chicos nobles de gran corazón como lo han dejado plasmado en las redes sociales con esos mensajes llenos de melancolía, compañerismo y fortaleza.

*.-Una ovación para esas madres humildes, solteras, que fueron “madres y padres” para varios hijos… que con arduo trabajo sacaron a sus vástagos adelante y los formaron seres de bien… madres ejemplares que valen lo que pesan en oro y que nunca necesitaron un macho a su lado para ser felices o para colgarle una figura de autoridad a sus retoños… en todos los estratos de sociedad tenemos madres solteras, con el denominador común del amor a sus hijos y la buena voluntad de sacarlos adelante… Bendiciones señoras.

*.-Medio país anda revuelto para quedar bien con su madre, pero amor sobre todo mis vidas… no la recuerden solo para estas fechas, el amor debe de ser siempre, todo el año llénenla de cariño, atenciones y sobre todo paz, porque a veces ellas con tantos líos encima y llegan los hijos con mas zipizapes…no se vale… ahórrenle dolores de cabeza con sus problemas personales: no le cuenten nada que la aflija… aunque estén solteros mis amores… Hay hijos casados que solo llegan a ver a su madre quizás una vez por semana como mucho: primero conocieron madre y después grillas.

*.-Desde ya planifique como consentirá a la reina de casa y si se malea la esposa, es que es una bribona que solo quiere ayuda para ella…jijijiji… eso es lo que reflejan muchas, que no permiten que los maridos visiten a sus madres… se ponen como fieras en celo… Ellas también son madres y sabrán de eso muy pronto… a portarse bien con las suegras, al menos estos días: si no quieren compartir con ella, tampoco hagan berrinches con el marido… Fecha para celebrar en paz, suficiente con los líos de salud de la señora, para más.

*.-Les recordamos que nuestros amigos los genios del estilismo, atienden a domicilio por la contingencia sanitaria que abate Honduras… hagan la cita desde hoy para que lleguen a embellecer a mama, hijas y hasta los machos alfa de esa casa… ¿Por qué no?… No salga en redes sociales todo fachoso, esas damas con el tiente en las puntas y llenas de canas con un pelo sin estilo…Todas a ponerse bellas en las mejores manos y de ahí al instagram.

*.-Iván Enrique Hernández Soto cumple dos años de travesuras, al lado de su hermanita Viena y sus adorados padres: Iván Enrique y Ziuky Vanessa Soto de Hernández, más que realizados con la pareja de angelitos que tienen en casa… ¡Cómo pasa el tiempo!… vividas navegan en nuestra memoria los mágicos momentos del baby shower de Ziuky en el Copantl, regiamente ataviada en azul en plena dulce espera de Ivancito que ya esta inmenso.

*.-Guapas y muy animadas llegaron al baby shower de Ziuky Vanessa Soto de Hernández: las felices abuelas de Viena e Iván, las apreciadas damas Marilú Baca y Rosalinda Romero; Sugey Florentino, Melba Galindo, Paola Mejía, Carmen Madrid, Alejandra Soto, Giselle Sánchez, Doris Gálvez, Marcela Rivera y la preciosa María Fernanda Amaya, quien llego bien sexy al ágape de su amiga, entre otras cercanas al matrimonio Hernández-Soto…#Blessings.

*.-Y una sampedrana que tiene porte principesco es la bella dama Claudia Córdoba, hija de la especial amiga, Hilda Sabillón de Córdoba… Pues la querida Claudia empieza brindis caseros este fin de semana, rodeada de toda su familia y cercanas que siempre han estado con ella en todo momento… Felicitaciones por partida doble para esta distinguida madre de la sociedad sampedrana… A celebrar en casita.

*.-Este fin de semana empieza a recibir muestras de afecto el especial y apuesto caballero Jorge Alejandro Faraj, hijo del estimado matrimonio formado por Jorge Faraj y Carmencita Larach de Faraj, quienes junto al resto de la familia, congratularan a Jorge… El querido Sammy Musleh como siempre al día, con los gustos de la comunidad árabe residente en esta ciudad. Que Jorge Faraj, pase súper bien con sus seres queridos y que sigan los brindis.

*.-Una joven madre que la pasará a todo dar este domingo es Ledy Pacheco y por partida doble porque estará de plácemes la próxima semana… se unen al convite sus compañeros de labores de la Embajada Americana en Tegucigalpa, familiares y todos los que tenemos el gran honor de conocer a esta laboriosa mujer desde toda la vida… ¡cómo trabajan esos Tauro!…son admirables… A Ledy Pacheco le deseamos que siga tan guapa como siempre y que este nuevo año de vida que Dios le da, la colme de gratas sorpresas.

*.-Por estas fechas celebran de forma muy personalizada sus “bodas de algodón” las apreciadas parejas de jóvenes: Marc y Andrea Erazo de Kruger, flechazo que surgió en una aplicación musical y cuyo noviazgo pasearon por Europa… Y los estimados Rubén Darío y Linda Carolina Bardales de Aguirre, quienes también cultivaron su amor por redes sociales mientras Ruben trabajaba en alta mar… Los Aguirre-Bardales radican en la Madre Patria… Carlos y Sindy Mandujano de Perdomo, así como Olvín y Dulce de López, también brindan por dos maravillosos años de amor del bueno.

*.-Bendito entre sus féminas, celebra anticipadamente su cumpleaños el siempre encantador caballero Ing. José Hernán Ayala Fajardo, esposo de la distinguida dama, Lic. Rosa María Medina Tome, quienes departirán en El Zamorano, su zona de residencia favorita… se unirán a estos ágapes sus guapas hijas: María José de Gámez y María Fernanda de Erazo, con sus respectivas familias… Fajardo no ha parado de trabajar con sus fieles muchachones en toda la cuarentena: la producción alimentaria es prioridad.

*.-Como sin lugar a dudas lo pasara maravilloso este domingo, Francis Carrión de Sacasa, hija consentida de los distinguidos empresarios: don Vicente y doña Paquita Gáleas de Carrión, quienes tiraran la casa por la ventana congratulando a todas las madres de la dinastía y por anticipado el cumple de Francis, quien como buena Tauro, siempre luce radiante… Muchos años más de vida, dicha y plenitud para la esposa de Fernando Sacasa.

*.-Rolando y Francis Fúnez de Pereira siguen de plácemes en su hermosa residencia de Puerto Cortes festejando en familia el cumple de su “colocho”, el consentido de Francis que estuvo de plácemes por estas fechas y con esas redes a todo lo que dan: de repente convierte en abuela a nuestra bella amiga… Toda la dicha del mundo para este apuesto caballero de sociedad.

*.-Nos escribió Álvaro Somarriba… ¿recuerdan a ese sexy “muquito” de Rio Piedras?… dio guerra a finales de los 90’s por esta ciudad con sus paisanas “Tere & Naty” en el desaparecido antro “Three World” alla en la Circunvalación frente a Multiplaza… ¡Como no recordar ese congal VIP!… a la par de un autobanco y donde después funciono un mesón chino…en la misma acera donde vivía Julissa Rodríguez con su señora madre, que eran clientas fijas de las sopas dominicales de esas dinámicas nicaragüenses.

*.-Álvaro aun respira… así lo dio a conocer al ver la foto de su amigo, alero, hermano y casi sangre, Héctor Flowers “soplando” las velitas de su pastel en nuestra edición anterior… Eran el dúo dinámico con las “muquitas” del antro donde también convergían: Justo Mayorga y los ex modelos de la época Oscar Pego y el chele Benji… El himno del “Three World” era Belive de Cher.

*.-Al filo de la madrugada ese congal hervía a borbollones en todo Paz Barahona y alrededores… jijijijiji… Cierto sábado por la noche, vimos a Julissa ataviada de diosa: con aquella columna de terciopelo azul marino con la que brillo en el Miss América 92 donde compitió con Dayanara Torres… la esperaba una lujosa limusina en la acera de su casa con un “gringacho” que la atendía como la reina que siempre fue…¡Paro el tráfico de la Circunvalación!.

*.-De retache a la cruda realidad… Así como están esas calles de vacías, solitarias, que hasta el escaso viento nos saca la lengua, es el momento preciso para ordenar y limpiar todo el “mugrero” que afea el Centro y varias cuadras a la redonda… esas covachas además de antihigiénicas, acortan las calles, obstaculizan el tráfico y/o tránsito en aceras… Es el tiempo de poner orden señores, no todo es “rociar” con agua las calles, con despotismo encima: asignen un terreno para reubicar el comercio informal en orden.

*.-Atragantándose cada una un galón de “ice cream”… se conectan las hermanas más chismosas de la palestra: La Seca se “aterriza” un napolitano y La Meca uno de pistacho, que hasta los bigotes verdes le deja en la cara…jijijijiji… Según estas frikis, el helado jamás les debe de faltar en estos tiempos de encierro obligado y necesario, para mitigar los efectos de la “Fiebre de la Cabaña” que tiene histérico a medio planeta… Lucen divinas.

*.-Descuidan la dieta pero el rostro jamás, porque irradian lujo por doquier aun a cara lavada… ni tan lavada porque andan a full con “skincare” de alta gama: Sensai, Kose, Shiseido y Muji, lo mejorcito de Japón para el mundo… solo les falta el kimono para lucir como geishas…jijijiji… Nos cuentan que su alera “La Gata del Asfalto” sigue en Roatán dándose la gran vida con su “clientazo”: en el mar la vida es más sabrosa en cuarentena.

*.-También nos comentan que sus vecinos siguen de “VIP Party”, a casa llena y a full desgorre… cierta noche llego un grupillo de seniors a celebrar sus últimas semanas de estudiantes… luego de ponerse hasta las chanclas, se armó semejante zaperoco por la más guapa del grupo, a la que todos codician, ella coquetea con todos pero a nadie le para bola…jijijji… tan recatada que se mira en las fotos de eventos familiares… ¡Es terrible la chica!

*.-En otro extremo de sus ventanales, vive aquel viudito caliente, por cuya casona desfila un “mujeral” de Padre y Señor mío… otoñal, simpático y con un arrastre bárbaro con el sexo opuesto y uno que otro lanzado que quiere con el señor…jijijiji… El caballero solo dibuja esa sonrisa en su face, tan espontanea como cínica, para que todas se “mojen” en sus brazos… ¡Que capacidad! A su bien escalado sexto piso de vida… pero luce bien potable.

*.- Quien levanta chisme y más chisme… es un estilista del pueblo de unos 27 años que trae loco al esposito de una de sus clientas que se las da de famosa en las redes sociales (“influencer”)… Huuuuy este amorío tiene con los pelos de punta a todas las chicas que visitan el salón en el sector norte de la city… Lo más cómico es que el espigado marido infiel dice que odia ir a los salones de belleza y que prefiere las barberías, claro, en el día ni se asoma por el salon, prefiere llegar por la noche cuando no hay clientas y recibir atención full personalizada según cuentan los chismólogos del edificio donde está el sonado salón.

*.- Nos cuenta La Seca… que reapareció en sociedad aquella rubia loca con cabeza de pajarito, la misma guapetona que “sufre” por no tener suerte con los caballeros porque ninguno la toma en serio, aunque se cambie a pelirroja… ¡Volvió al rubio champagne!… esos “high lights” verdosos le quedan divinos con esa piel de porcelana… llego al país con escala obligada en Nicaragua donde paso cuarentena, cruzo frontera directo donde El Zambo.

*.-Cipriano la recibió a cuerpo de reina en su “chateau” de Comayagüela y hasta le hizo varios “filtros” de amor a esa socialite venida a menos… no se imaginan todo lo que el Zambo le leyó a esa dama… ¡De infarto mis vidas!… le aventó las cartas de varios tarots: Marsella, Rider, Baraja Gitana, Las Brujas y hasta el de las sombras… en todo salió la figura de su ex suegra que la está “maleando” para que esa dama no sea feliz con nadie… ¡Cuanta maldad!.

*.-La rubia se quedó “boquiabierta” con la descripción pormenorizada que le hizo Cipriano de su ex parienta, tal y como es la doñita en la “real life”… hasta en la tasa de café salió dibujada la cuaima… #Santísimo… Antes de los filtros, El Zambo se llevó a la rubia a un rio de Zambrano donde la azoto con un manojo de hierbas mojadas en amoniaco… agua que me quemo… en pleno transe, Cipriano grito un nombre de mujer y la rubia dijo: “mi ex suegra”… #OMG… La blondie tenía que venir a SPS, pero regresa a Tepas.

*.-Otro chambre desopilante que nos traen estas damas es sobre su vecino el comunicador, aquel colega que le llevan “casi” a diario la despensa de carísimo súper de la city… y sin tocar tablita… no paga ni con las gracias ese ojete… cuentan los que saben, que ese personaje le sabe mucho a esa gente y que los tiene “comiendo” en sus manos chucas… me caigo y me levanto… Divorciado por segunda vez, va por el tercer “round”.

*.-Siguiendo en el mismo gremio… cierran estas frikis comentando que aquel locutor de buen ver, aquel mujeriego que se turna con sus “vistimas”, llego donde ellas “recomendado” por Burundanga para que le renten una pieza… ¡Fuego María!… a este par les temblaban las piernitas cuando vieron ese galán tocando el timbre… lo pensaron mil veces para no caer en tentación… jijijijiji… y para rematar ese “ejercito” de casadas que lo siguen.

*.-A quien vimos más pálida que de costumbre en la cámara fue a Vidajena y eso que esta mujer se cuida esa caratula como nadie: todo es poco… antes muerta que sencilla… pero como “vive” en esa nevera de casa con las centrales de aire a todo lo quedan, ya le están marchitando el escaso rubor natural de sus mejillones… jijijiji… Con esa belleza a lo Tere Velásquez, no quiere sudar el “high end” que tanto les cuesta a sus hijos… #Tremenda.

*.-Quien se está cortando las venas y la yugular a tijeretazos es Grimorio, con tanto trabajo que tiene en casa, en las eternas horas que tiene libres sin dormir de mediodía abajo…jijijijiji… lo vimos más chino que de costumbre a cámara por tanto cloro que respira en esa covachita donde vive: trapea y limpia todas las superficies con el puro cloro Magia Blanca… Santísimo… Abrí puertas y ventanas para que salga ese “vaporón”… ¡Así o más obsesivo!

*.-Sale de compras cada dos semanas y ese es otro ritual marca Eduardo Maldonado: antes de entrar se desnuda dejando ropa exterior afuera y entra descalzo en puros bóxers CK talla JOH… jijijiji… directo al baño con dos restregadas bien talladas: scrub y body wash de coco… luego un enjuague final de agua con “alcojol” para terminar de limpiarse…jijijiji… Igual a las diez a la noche, antes de irse a la cama con su “Tafil” empujada con extracto de escarolas… Un solo sueño hasta las 11:00AM… a seguir las medidas de la Sinager… Los queremos en P!”#$.