Diunsa presenta a sus clientes las nuevas tendencias de la temporada en su espectacular cóctel navideño

San Pedro Sula. – Diunsa la tienda por departamentos más grande de Honduras, cumple 46 años de ser la tienda oficial de la Navidad y para celebrar junto a sus clientes, ofreció un elegante cóctel navideño, donde se vivió la magia y el brillo de la época con las nuevas decoraciones y accesorios que marcarán las tendencias para este año 2022.

Nuevas tendencias navideñas

Las nuevas tendencias navideñas contienen conceptos que cautivará a los hondureños y alegrará los hogares, donde se siente el color, la magia y la alegría de la Navidad, las cuales son: Traditions and Love, Building and Reconnecting, Sharing and Caring, Warmth and Joy, Nostalgia and Gratitude, Celebration.

Con estas seis nuevas tendencias llenas de elegancia y modernos detalles, las tiendas Diunsa ofrecen una amplia variedad de decoraciones que marcarán la época decembrina.

Al cóctel acudieron reconocidas damas de la sociedad sampedrana, quienes disfrutaron de la clase de decoración a cargo del reconocido diseñador y decorador de interiores, Derick Molina. La cita tuvo lugar en Diunsa Pedregal, donde todas las invitadas pudieron conocer los nuevos adornos navideños, como son: árboles, luces, guirnaldas, cintas, velas, coronas, centros y caminos de mesas, cascanueces, entre muchos adornos más que pueden encontrar en las tiendas a nivel nacional.

Las familias hondureñas podrán encontrar en todas las tiendas Diunsa los mejores accesorios y detalles para decorar cada rincón de sus hogares, oficinas y cualquier espacio, con los mejores artículos de Navidad, siempre a los mejores precios.

Los asistentes al cóctel disfrutaron de deliciosos bocadillos y finas bebidas, desde las 10:00 de la mañana donde se sintió la alegría, anticipando la temporada más bonita del año que comenzará dentro de pocos días. Fue un encuentro lleno de inspiración para disfrutar de lo mejor de la Navidad.

Fotos El Diario HN