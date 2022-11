 Diunsa presenta su cuarta memoria de sostenibilidad

San Pedro Sula. – Diunsa presentó su cuarta Memoria de Sostenibilidad, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que resume la gestión integral de la empresa y sus impactos, en el período 2020-2021, de acuerdo con el compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad que la empresa ha asumido desde hace 13 años.

La Memoria de Sostenibilidad fue elaborada por el Comité de RSE de DIUNSA, con la asesoría técnica de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), basada en los estándares Global Reporting Initiative (GRI) Universal, ISO 26000, los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los indicadores regionales de RSE, IndicaRSE.

Mario Faraj, presidente ejecutivo de DIUNSA señaló que “esta memoria corresponde al período 2020-2021, un momento de mucha incertidumbre, que puso a prueba nuestra capacidad de actuar de manera proactiva y resiliente, que logramos superar anticipando riesgos, articulando acciones y alcanzando una mayor madurez de nuestros equipos”.

“Aún en los momentos más difíciles, dimos continuidad a nuestra acción como empresa socialmente responsable, atendiendo oportunamente las necesidades de la comunidad, a partir de nuestro público interno, porque el compromiso con nuestra gente es permanente” destacó Faraj.

El evento contó con la participación de Julio Gom, director Asociado de Proyectos de FUNDAHRSE, organización verificadora del documento; además, con la presentación de David Medina, subdirector del Proyecto Creando Mi Futuro Aquí/USAID organización aliada de Diunsa en inclusión laboral juvenil.



Al evento asistieron autoridades locales, representantes de organizaciones, proveedores, clientes, aliados estratégicos y ejecutivos de la empresa.

Contenido del documento

El documento tiene como eje principal el bienestar para las familias hondureñas y responde a los principales temas de la tercera consulta social que la empresa llevó a cabo el año pasado, con representantes de sus diversos públicos, con la intención de mejorar continuamente su gestión.

La Memoria de Sostenibilidad Diunsa 2020-2021 contiene información relevante en las tres dimensiones del desarrollo: económico, social y ambiental, abordando temas como: gobernanza de la empresa, transparencia y cumplimiento fiscal, servicio al cliente, gestión ambiental, generación de empleo e inversión social.

La estrategia de Diunsa

Diunsa incorporó la RSE en su gestión de negocios desde el año 2010; a partir de entonces, la empresa ha logrado grandes avances en siete materias fundamentales: gobernanza, prácticas laborales, derechos humanos, prácticas justas de operación, medio ambiente, asuntos de consumidores y participación activa en el desarrollo de la comunidad.

La estrategia de la empresa está alineada con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU): No. 5 Igualdad de Género, No. 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico; No. 10 Reducción de las Desigualdades, No. 12 Producción y Consumo Responsable; No. 13 Acción por el Clima y No. 17 Alianzas para los objetivos. Además, desde 2019 Diunsa es empresa signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas.

El 17 de noviembre del presente año, Diunsa recibió su 12º Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), reconocimiento que otorga FUNDAHRSE a las empresas que asumen el compromiso voluntario de enmarcar su gestión en la RSE y la sostenibilidad, que se someten a un proceso de evaluación a través de la herramienta centroamericana IndicaRSE.