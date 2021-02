Gobierno entrega capital semilla y equipos a 100 migrantes retornados y 100 beneficiarias de Ciudad Mujer

San Pedro Sula. – Para contribuir con su generación de ingresos y procurar su reintegro a la economía, la primera dama, Ana García de Hernández, en representación del presidente Juan Orlando Hernández, entregó hoy martes en San Pedro Sula capital semilla y equipos e insumos de producción a emprendimientos liderados por 100 migrantes retornados y 100 mujeres beneficiarias del programa Ciudad Mujer.

La donación es parte de la iniciativa Honduras Se Levanta, con la cual el Gobierno del presidente Hernández, a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y con el respaldo de la Mesa de Trabajo Mipyme, busca reactivar la actividad productiva y comercial beneficiando a al menos 1.200 familias de la región occidental y del Valle de Sula.

Senprende, a través del CDE-Mipyme Región de Occidente, entregó el apoyo a los beneficiarios.

En su discurso, en el evento realizado en el Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula, la primera dama de la Nación se solidarizó con las familias que han sido afectadas por la emergencia sanitaria por covid-19 y por el paso de las tormentas tropicales Eta y Iota.

García de Hernández exhortó a los medios de comunicación a que este tipo de iniciativas “hay que transmitirlas, porque Honduras, en medio de una pandemia y los dos huracanes, necesita de buenas noticias. Honduras necesita saber que es un país de oportunidades”.

Apuntó que Ciudad Mujer es un paso de esperanza y que los emprendedores y emprendedoras se deben convertir en voceros y portadores de buenas noticias.

Señaló que “a lo largo de los últimos años que hemos estado junto a Juan Orlando en el Gobierno hemos encontrado que hay personas que tienen la actitud de que es el Gobierno que todo lo tiene que resolver, pero me he encontrado con muchísimos que entienden que es juntos que vamos a salir adelante, que no puede ser solo responsabilidad de uno, sino que es de todos”.

“La Honduras que queremos no la construye alguien más por nosotros, la construimos nosotros mismos”, apuntó la esposa del presidente Hernández.

“La Honduras que queremos no la construye el que está cómodamente en su casa, con aire acondicionado, el que lo tiene detrás de una computadora transmitiendo odio y división a todos; la construye el que sale a cada barrio, colonia y caseríos dispuestos a dar ejemplo, y ustedes son emprendedores y emprendedoras y hoy están aquí valientemente dando el ejemplo”, aseveró Ana García de Hernández

Beneficiarias agradecen

El proyecto beneficia a emprendimientos que se dedican a los rubros de agroindustria, manufactura, servicios y comercio.

El monto de la donación suma 2.200.000.00 lempiras, otorgando en promedio 11,000.00 de lempiras a cada uno de los beneficiarios.

Entre los equipos donados destacan máquinas sorgeteadoras, batidoras, estufas industriales, freezer, vitrinas, estantes, sillas de salón y barbería, e insumos de bioseguridad, entre otros.

Mercedes Rubio, emprendedora beneficiada y quien se dedica al rubro de repostería, destacó que “aquí me ha recibido una familia y hemos aprendido en Ciudad Mujer, que ha estado pendiente a motivarnos y ayudarnos para que podamos crecer y seamos empresarias”.

Explicó que dentro de sus prioridades está generar empleos para ayudar a muchas familias hondureñas y aseguró que al “darles un trabajo y un salario digno nuestro país va a mejorar”.

“Yo he sido beneficiada con una estufa de gas y eso me va a permitir que yo pueda diversificar, pues ya no hago solo pasteles, ahora puedo hacer pizza y estoy haciendo pupusas”, dijo doña Mercedes.

Ingrid Canales, otra de las beneficiarias de Ciudad Mujer, apuntó que “este proyecto es maravilloso, porque después de pensar que lo habíamos perdido todo, ahora ustedes están con nosotros apoyándonos para que podamos seguir adelante”.

“Son pocas las palabras que puedo expresar y esperamos que sigan así con más proyectos para que se sumen a Ciudad Mujer”, acotó Canales, quien se dedica al rubro de la gastronomía.

Kits productivos

El director ejecutivo de Senprende, Luis Colindres, expuso que en los centros de Ciudad Mujer se estarán destinando herramientas o kits productivos para 1.500 mujeres a nivel nacional.

Exhortó a las emprendedoras a conocer las bondades que ofrece el programa presidencial Crédito Solidario con pagos mensuales a una tasa el 1% de interés.

“Si salimos decididos a trabajar con estas herramientas vamos a salir adelante y para eso son estos kits productivos”, aseguró el funcionario, al tiempo que agregó que “hoy más que nunca nos vamos a levantar”.

La delegada presidencial y directora nacional del Programa Ciudad Mujer, Rosa de Lourdes Paz, indicó que este modelo es parte de la construcción integral de la mujer hondureña.

“Hoy estamos visibilizando esas articulaciones que se hacen en cada centro de Ciudad Mujer, especialmente en el Módulo de Autonomía Económica que es coordinado por Senprende, pero que articula esfuerzos con otras instituciones del Estado”, aseveró.

“Este programa presidencial viene a pagar una deuda histórica con la mujer”, destacó Paz.

La entrega de kits productivos se desarrolló en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, con la presencia de cooperantes y autoridades gubernamentales tanto a nivel central como local.

CDE MIPYME Región de Occidente es una organización público-privada del sector social de la economía, especializada en el desarrollo y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.