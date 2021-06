¡Grandes resultados se reflejaron el mes de mayo gracias a la alianza de Grupo Jaremar, CEPUDO y Food for the Poor!

San Pedro Sula. – Nuevamente Grupo Jaremar favoreció la vida de 90,409 personas en todo el país, a través de su alianza con CEPUDO y Food for the Poor, por medio del cual se realizó donativos que mejoraran su calidad de vida de cada uno de los beneficiados a nivel nacional.

El área de beneficio de estos donativos se canalizó a través de los capítulos de San Pedro Sula, Tela y Francisco Morazán de CEPUDO y Food for the Poor. Los donativos contenían: granos básicos, medicamentos, gasas, gel antibacterial, mascarillas, toallitas húmedas, mobiliario, insumos de limpieza, jabón, prendas de vestir, zapatos, pañales desechables, entre otros insumos.

Entre la distribución se resaltó que:

• Capitulo San Pedro Sula benefició- 61,647 personas y 174 instituciones

• Capitulo Tegucigalpa benefició- 21,162 personas y 56 instituciones

• Capitulo Tela benefició- 8,000 personas y 34 instituciones

Sonia Mejía, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar, destacó: “Dentro de mi amplia experiencia en el área de RSE de Grupo Jaremar, siempre he enfatizado que las Alianzas Estratégicas son claves para nuestros exitosos resultados. Es por ello que, deseo resaltar, el gran apoyo brindado por CEPUDO y Food for the Poor mediante las cuales logramos mejorar la calidad de vida de todas las personas beneficiadas y de esta manera fomentamos el progreso y el desarrollo sostenible de las zonas donde operamos”, finalizó.