Grupo Jaremar con su plan de acción solidario beneficia a 530 personas en riesgo social

San Pedro Sula.- Grupo Jaremar enmarcado en su estrategia de contribuir a mejorar la atención a los sectores vulnerables del país, mediante su alianza estratégica con CEPUDO – Food for the Poor, recientemente benefició a 530 hondureños del departamento de Cortés, entregando prendas de vestir a 500 personas y al entregar 30 colchones ortopédicos de alta calidad a adultos mayores con discapacidad.

La donación fue entregada al Proyecto GENESIS de FUNADEH en asocio con USAID, quienes la distribuyeron por medio de 20 de sus Centros de Alcance de la Zona Norte: Armando Gale, Suazo Córdova, San Vicente de Paúl, López Arellano, Las Pilas, La Victoria, La Amistad, 11 de abril, La Pradera, Sandoval Sorto, Rivera Hernández, Los Ángeles, Éxitos de Anach, 10 de septiembre, Ceden, Río Blanquito, Cofradía, MAP, Morales 3 y Las Palmas.

Grupo Jaremar y CEPUDO – Food for the Poor, logran de esta manera contribuir a mejorar las condiciones de vida de muchas personas vulnerables del país que necesitan de una mano solidaria.

¡Grupo Jaremar comprometido con Honduras!