Instalan cabina para desinfectar de Covid-19 los vehículos que circulen por San Pedro Sula

San Pedro Sula.- Este día la Municipalidad de San Pedro Sula, habilitó el primer arco o cabina de desinfección con amonio cuaternario en el bulevar del norte, con el objetivo de que todo vehículo liviano o pesado que ingrese a la ciudad sea fumigado, disminuyendo así la contaminación por Coronavirus.

Durante la supervisión de la puesta en marcha de la cabina de fumigación, el alcalde Armando Calidonio, adelantó que una vez se hagan todas las pruebas se procederá a colocar otros arcos en los bulevares, y proyectan implementar cabinas móviles en las vías internas de la ciudad, además de continuar con la fumigación normal.

“Debemos pensar todos que debemos quedarnos en casa, no salga si no lo necesita, y cualquier acción que nosotros tomemos no será suficiente si las personas no se cuidan, por lo que tenemos responsabilidad de cuidarnos”, enfatizó el jefe edilicio.

También indicó que parte de las acciones es “la implementación de un arco de fumigación para que los vehículos puedan pasar más rápido y se habilite las 24 horas, se hacen las pruebas en este momento para colocar entre hoy y mañana los otros dos arcos y tal vez otros arcos móviles personales para los lugares donde se estarán habilitando”.

En #SanPedroSula habilitamos un arco de fumigación con amonio cuaternario en el bulevar del norte, para que todo vehículo al ingresar a la ciudad sea fumigado, disminuyendo así la contaminación por #COVID19. También se colocarán en los bulevares Este y Sur.#TuSaludNosImporta pic.twitter.com/MlNuFU3H9C — ARMANDO CALIDONIO A. (@acalidoniohn) March 26, 2020

Dichos arcos de fumigación están diseñados, así como su calibración, para que los vehículos puedan ser completamente cubiertos de amonio cuaternario y que este líquido ayude a desinfectar y matar el virus y así este no ingrese a la ciudad por medio de automóviles.

Las cabinas de fumigación están compuestas por tres tanques, una bomba que genera presión y un generador, adicional a esto hay una pantalla informativa, para no solo desinfectar sino también concienciar a cada conductor.

Ante las últimas informaciones generadas en torno al fallecimiento de un ciudadano originario de Villanueva por Coronavirus, el alcalde Calidonio lamentó el hecho.

“Yo les quiero pedir a todos por favor, esto no es juego, está en juego su vida, su salud por favor ayúdenos, si no tiene que poner combustible, ahorita no puede ir a ningún lado, haga lo correcto, tenemos que prevenir, evitemos contagiar o ser contagiados, de igual manera a las personas que trabajan en el tema de alimentos les pedimos que se cuiden mucho, Corea funcionó por que se cerró todo y aunque tenemos economías diferentes, entendemos, pero hay muchas personas que no creo que deben estar en las calles”, recalcó Calidonio.

Al tiempo que insistió en que todo sampedrano o ciudadano debe quedarse en casa, “quédate en casa, conviértete en héroe sin capa, en héroes quedándote en casa porque no vaya a ser que propagues el coronavirus”, dijo el jefe edilicio.

Señaló que como autoridades estamos trabajando fuerte junto al gobierno central, Copeco, Secretaría de Salud y demás instituciones de servicio y seguridad, que aúnan esfuerzos para prevenir el Covid19.