Juramento y traspaso de mando: Rolando Contreras asume como alcalde de San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Con el compromiso de trabajar en equipo, unidos y con una sola bandera, la de San Pedro Sula, la Corporación Municipal entrante, encabezada por el alcalde y vicealcalde, Rolando Contreras y Omar Menjívar, realizó el juramento y traspaso de mando, actos en los que también participaron corporativos salientes, liderados por el ahora ex alcalde y actual regidor, Armando Calidonio Alvarado.

La banda y el bastón de mando los recibió Rolando Contreras, quien agradeció la buena voluntad y cordialidad de las autoridades edilicias salientes.

En su discurso anunció que cumplirá con su hermano, Roberto Contreras, cediéndole su cargo, para que dirija el destino de San Pedro Sula por los próximos 4 años.

Armando Calidonio Alvarado agradeció a la ex vicealcaldesa, Lilia Umaña Montiel, así como a los regidores que lo acompañaron tanto en la primera como en su segunda administración municipal.

“Hoy me paro aquí frente a ustedes, ocho años después, con la enorme satisfacción del deber cumplido. San Pedro Sula estaba sumergida en un absoluto caos, había poco o nada de inversión pública y privada y la corrupción, abandono y luto estaban a la orden del día. Para cambiar el rumbo de las cosas no sólo se necesitan ganas, se requiere de acción, sueños y planificación”.

“El Plan Maestro de Desarrollo Municipal (PMDM) lo dejamos plasmado para futuras generaciones y el rumbo correcto para el progreso de San Pedro Sula; sin embargo no todo se hace de la noche a la mañana, se va haciendo paso a paso, con determinación, firmeza, pensando en positivo y con la mente siempre puesta en el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”.

Armando Calidonio dijo sentirse orgulloso, como el resto de miembros de su corporación, por la atención en salud y con medicamentos gratis que dieron a los vecinos, el trabajo decidido realizado frente a la pandemia por Covid-19, siendo la única ciudad de Honduras en crear una Unidad Estabilizadora Municipal con calidad en atención.

La Municipalidad de San Pedro Sula también hizo frente y trabajó sin descanso ante los daños provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota, con maquinaria y una gran cantidad de colaboradores municipales voluntarios que ayudaron en la limpieza de vías y viviendas en los distritos Rivera Hernández y Chamelecón.

Calidonio resaltó obras físicas importantes como el bulevar Mackay, Paso Merendón, Macro Distritos Municipales de Salud, la 27 calle, puente a desnivel en la 1 y la 2 calle, túnel en la 27 y 28 calle y los nuevos semáforos.

También la modernización y atención con los servicios en línea, gobierno electrónico y gobierno digital.

“San Pedro Sula sigue de pie y no de rodillas, ese humanismo que es necesario avanzar diariamente. No fue fácil el camino para llegar hasta acá, 2,920 días de trabajo. Pero para poder llevar a cabo un sueño debemos planificar.

“Hoy me siento alegre, en paz y con las mismas energías que el día que me pusieron hace ocho años la banda y el bastón de mando, para seguir luchando por los más necesitados, siempre proponiendo obras, apoyando, manteniendo el orden, promoviendo la honestidad y en todo lo que sea necesario, ahora no como alcalde, pero siempre como autoridad municipal”, dijo.

En su discurso de participación, Roberto Contreras recordó su infancia y adolescencia, trabajando en las calles sampedranas como lustrador de botas y vendedor de periódicos.

Pidió a los asistentes un aplauso a la Corporación Municipal saliente, por el trabajo realizado en San Pedro Sula. “Le digo al alcalde saliente que tenemos una gran responsabilidad, queremos aprender de sus experiencias, pues ocho años en el gobierno sin lugar a duda dejan una vasta experiencia para poder apoyar a esta gestión”, expresó.

“Vayamos juntos y abandonemos al menos dos o tres años la bandera de los partidos, pues la bandera que debe flamear es la de San Pedro Sula”, añadió.

Afirmó que su administración será cercana a los emprendedores, sin ningún cerco de color o partido político, sino por San Pedro Sula unida, luchando por su futuro, por salir adelante. Haremos un gobierno compartido, no habrá 100 días de gobierno, va ser día a día el compromiso por esta ciudad”, puntualizó, al tiempo que se comprometió a hacer equipo con los regidores de los partidos políticos que conforman la Corporación Municipal 2022-2026.

Anunció que el miércoles 26 de enero se llevará a cabo la primera sesión de Corporación.