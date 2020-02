La alfombra roja en la 92 edición de los Premios Oscar 2020

Este domingo, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 92 edición de los premios Oscar, la ceremonia más importante del cine en la que actores, directores y nominados han lucido sus mejores ‘outfits’.



Scarlett Johansson deslumbró con un vestido plateado strapless en punta, con gran cola y detalles de red en el bustier de la pieza. Completó su look un brazalete de brillantes y aretes gota. Florence Pugh, la actriz de “Mujercitas” optó por un total look en turquesa. Un vestido con falda de volados, con corte en la cintura y breteles finitos con bustier que completó con sandalias de varias tiras De un solo hombro y gran tajo, Charlize Theron eligió al color negro para los Oscars en su edición número 92. Con sandalias de doble pulsera y la tendencia de peplum en su vestido, la actriz llegó a la red carpet más esperada del año Penelope Cruz, apostó por un diseño negro de cuello halter de Chanel con una flor de tul blanco en la zona del pecho, , un ícono de la marca. Completó el look con zapatos cerrados y un cinturón de perlas

Natalie Portman apostó a un vestido negro bordado de cuello cerrado con una gran capa negra que tenia detalles de grabado con los nombres de las directoras mujeres que no estuvieron nominadas en los premios. Completó su look con pequeñas argollas joya y anillo.

Renee Zellweger, lució un vestido con una sola manga en blanco, de paillettes con silueta sirena. Completo su look con un anillo plateado y para su beauty look, optó por un peinado recogido y maquillaje al natural

Margot Robbie, optó por un diseño de seda en negro con un aplique con gemas de colores en el escote corazón. El diseño del vestido también tuvo detalles de moños en las mangas. El beauty look de la actriz fue cabello suelto y resaltar su maquillaje con labios rojos

Con un diseño íntegramente bordado con brillantes en color rosa, Brie Larson sorprendió con su pieza joya que tiene un gran escote V, tajo y una capa. Completó el atuendo elegido con sandalias de pulsera y el peinado para los Oscars, un “wet hair look”, la tendencia del momento

La top model y ex ángel de Victoria’s Secret, Lily Aldridge, lució un vestido en crepe blanco drapeado, con un gran escote V y detalle de una gran rosa roja en el costado. Un diseño by Ralph Lauren. Completó su look con sandalias de tiras blancas, un beauty look resaltando sus labios rojos y aretes de brillantes en cascada

Lea Seydoux, lució un diseño de cuello halter en blanco con detalles en su falda en la parte inferior de color negro. Completó el look con aros XXL en dorado

Firmado por Alexander McQueen, Rooney Mara, deslumbró en la alfombra roja de los Oscars en su edición número 92 con un diseño realizado en encaje

Saorise Ronan, nominada por Mujercitas, lució un diseño de Gucci, tricolor en negro, amarillo y lila, con peplum, gran escote V y falda vaporosa

Apostando a un diseño total white con detalles de bretel finito de cristales, la actriz Salma Hayek, eligió a Gucci para la entrega de los Oscars. Un modelo de un solo hombro y con detalles de drapeado en la parte superior de la pieza

Giuliana Rancic, la mítica conductora de las alfombras rojas, lució un vestido rojo con una falda de plumas y la parte superior de la pieza íntegramente bordada con venecitas

Diane Warren, para esta nueva entrega de los Oscars optó por un llamativo saco de paillettes en plateado y un palazzo en negro. Como accesorio, una gargantilla con la clave de sol bordada

Regina King, lució un vestido bordado de escote irregular con sobrefalda en color rosa empolvado by Versace. Completó su look con un brazalete de brillantes y un peinado recogido

Julia Butters, la más pequeña de la alfombra roja lució un vestido rosado con mangas abullonadas y detalles de glitter. Completó su look con un clutch redondo y colgante de brillantes. El beauty look elegido, un half bun y gloss en los labios

Laura Dern, también apostó al rosa pero lo combinó con negro en la parte superior de la pieza con flecos y bordado. Completó su look con un brazalete de brillantes y aretes gota. ¿Su beauty look? Un semi recogido y labios nude

Spike Lee llamó la atención por la elección de su atuendo pero lo hizo en memoria del basquetbolista Kobe Bryant. Repitiendo el color violeta en la alfombra roja, en su saco se dejó ver el número 24, el mismo que lucía el deportista en la camiseta de los Lakers

George MacKay y Dean-Charles Chapman, ambos vestidos con un impecable black tie, fueron unos de los primeros en llegar a la alfombra roja de los Academy Awards. Ambos eligieron la camisa blanca y el moño negro. Charles Chapman le sumó a su elección una rosa roja para acompañar a su saco

Leonardo DiCaprio, llegó a la alfombra roja en Los Ángeles con un esmoquin con moño y camisa blanca

Robert De Niro y Al Pacino. De Niro, apostó a un traje clásico negro con camisa blanca y corbata negra, mientras que Al, optó por un look total black, con pantalón de chiffón y chal

Brad Pitt, llegó a la alfombra roja de los Oscars luciendo un impecable black tie. Optó por lucir un saco de chiffón y pantalón negro con zapatos de cuero

La cantante del momento Billie Eilish, lució un conjunto de Chanel en color blanco, con apliques bordados de la marca, deslumbró con su llegada en los Academy Awards en la edición número 92

Roman Griffin Davis y Archie Yates, llegaron a la alfombra roja de los Oscar apostando al black tie con moño y camisa blanca. El distintivo fue el saco de Griffin Davis un detalle de chiffón naranja

El actor Tom Hank, ha acudido junto a su esposa, Rita Wilson, a la edición 92 de los premios Oscar 2020. Él optó por un esmoquin de dos piezas en color negro, mientras que ella ha escogido un vestido dorado de manga larga, escote redondo y flecos.

El actor Mario López, ha acudido a los premios Oscar 2020 con un estilismo clásico: un esmoquin de dos piezas en color negro, a juego con la pajarita, que ha conjuntado con una camisa blanca y un pañuelo negro con lunares que sobresale de su bolsillo.

La pareja de actores Lucy Boynton y Rami Malek, protagonistas de ‘Bohemian Rhapsody’, desfilaron por la alfombra roja con estilismos ‘black and white’. Ella con un vestido con cuello baby, con manga corta y falda recta; y él, con un traje de dos piezas en color negro con una camisa del mismo tono.

El director de cine Pedro Almodovar, cuya película ‘Dolor y Gloria’ está nominada a la Mejor Película Extrenajera, ha optado por un traje de dos piezas en color negro, a juego con un jersey de cuello cerrado de la misma tonalidad.

Fotos: Reuters