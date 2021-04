Llegan a San Pedro Sula los primeros migrantes deportados de EEUU después de las inundaciones de Eta e Iota

San Pedro Sula. – El Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) recibió este miércoles en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, a los primeros 66 migrantes que fueron regresados de Estados Unidos después de las inundaciones causadas por las tormentas Eta e Iota.

Las inundaciones del pasado noviembre afectaron en su totalidad las oficinas de CAMR en San Pedro Sula, por lo que se está trabajando en la habilitación de las instalaciones.

En ese sentido, los migrantes retornados en este primer vuelo fueron asistidos en oficinas móviles que reúnen los requisitos de atención y fuertes medidas de bioseguridad.

La administradora del CAMR, Geraldina Garay, dijo que “los compatriotas vienen de diferentes ciudades de Estados Unidos. Muchos de ellos tienen tres meses de estar esperando regresar, pero por la emergencia de los huracanes no habíamos podido recibir vuelos en San Pedro Sula”.

También mencionó que una de las funciones del CAMR es suplir las necesidades inmediatas de los migrantes retornados, como alimentación, transporte, kit de aseo personal y llamadas telefónicas para comunicarse con sus familias.

“Una vez estando en el país les brindamos proyectos de emprendimientos, como ser el desarrollo empresarial, para que puedan empezar con su microempresas”, añadió Garay.

Recalcó que la finalidad del CAMR es dar el apoyo necesario a todos los compatriotas que retornan al país, así como atención psicológica y médica.

Un camino de tristeza

Senia Oliva, originaria de Tocoa (Colón), relató entre sollozos lo que vivió en el camino hacia Estados Unidos: “Hubo días en que aguanté hambre, no dormía porque había que caminar y caminar. Una vez que llegué, me agarró la migración y me encerraron; yo no estoy acostumbrada a eso”.

También dijo que “el consejo que les doy es que no agarren ese camino porque es muy triste; no es así nada más”.

Mauro Enrique Narváez, otro migrante retornado, agradeció a las autoridades del CAMR por el trato brindado al momento del arribo al país.

“Caminé como 7 días por el desierto, realmente se sufre por el calor y sin agua. Y el que quiera irse de Honduras así, tiene que pensarlo bien; yo no les recomiendo la verdad. En los Estados no están dando permiso ni para los menores de edad”, señaló don Mauro.

Importante

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cuenta con la iniciativa Honduras Se Levanta el cual ofrece diferentes programas para aquellos migrantes retornados que deseen emprender un negocio.

Asimismo, a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) se otorgan créditos solidarios para invertir en su negocio