Médicos de Harvard recomiendan usar mascarillas al momento de tener relaciones sexuales

Un grupo de médicos de la Universidad de Harvard realizó un estudio sobre las formas más seguras de tener relaciones sexuales durante el periodo de cuarentena por el brote de COVID-19 que se vive a nivel mundial.

En el informe, publicado en la revista Annals of Internal Medicine, se aconseja a las personas que planeen tener relaciones sexuales con una pareja con la que no se hayan puesto en cuarentena, que lo hagan usando una mascarilla y realizando posturas que no impliquen la cercanía del rostro de la pareja.

Además, detallaron que hay que usar preservativos, evitar besarse, ducharse antes y después, y limpiar a fondo el espacio físico en el que se encuentran con toallitas desinfectantes o jabón.

En esta misma línea, los investigadores establecen dos situaciones, una de máximo riesgo, y otra de bajo riesgo respecto a las relaciones sexuales: en la primera está el sexo en sí, tanto con personas desconocidas, como aquellas con las que se convive en el hogar. Y en la segunda situación, de bajo riesgo, está la abstinencia.

Los médicos también indicaron que aquellos que tienen relaciones con alguien con quien viven o se han puesto en cuarentena están más seguros, sin embargo, esto igual considera un riesgo en el caso que alguno de los dos salga al exterior.

Finalmente, el estudio aconseja que lo más seguro para la actividad sexual durante la pandemia es practicar la abstinencia, la masturbación, o el sexo a través de plataformas digitales.