Meghan y Harry decide interactuar poco con sus empleados para evitar el coronavirus

Photo Credit To Fotos AFP

Durante su reciente visita a Reino Unido, los duques de Seussex tuvieron contacto con personas infectadas con coronavirus COVID-19, es por esa razón que la pareja ha decidido resguardarse en su mansión de Canadá. El Príncipe Harry, por ejemplo, posó en algunas fotografías con el piloto de carreras Lewis Hamilton y con la esposa del primer ministro de Canadá Sophie Grégorie – Trudeau y del actor Idris Elba quienes han dado positivo al coronavirus.

Tras su regreso de Londres, Meghan y su esposo decidieron permanecer en su residencia tomando las precauciones y las medidas sanitarias pertinentes.

Para evitar situaciones que lamentar, la pareja le ha exigido a su personal de servicio que cumpla con un estricto protocolo, el cual incluye el uso de guantes en todo momento. Esta orden fue dada especialmente a los colaboradores encargados de salir a comprar comida o realizar algunas diligencias. A ellos los han obligado a usar guantes de látex todo el tiempo.

Según algunos medios británicos, Meghan ha decidido tener poco contacto con su personal de servicio; solo unos cuantos pueden interactuar con ella, Harry y el pequeño Archi.

Asimismo, la duquesa ha decidido no tocarse la cara y lavarse las manos frecuentemente.

Ante la situación que actualmente vive el mundo a raíz del coronarus y frente a la alarmante cantidad de personas fallecidas, los duques de Sussex han sentido la obligación de unir esfuerzos y ayudar.

Un amigo de la actriz norteamericana dijo al medio británico Daily Mail “: Meghan dijo que solo porque están asilados, no significa que no puedan ayudar. No están sentados en casa sin hacer nada”.

“Lo que está sucediendo en el mundo en este momento es una crisis de salud mental también. Están trabajando con una organización sin fines de lucro para crear algún sistema de apoyo en línea para personas vulnerables, como las nuevas madres que sufren depresión posparto”, dijeron los amigos de los duques.

Las mismas fuentes aseguran que Markle les dijo que: “El pánico no sirve de nada. Simplemente no es una opción en su hogar. Ella no quiere que Archie se dé cuenta de ningún estrés ni tensión innecesarios. Su hogar es su santuario y es un lugar de paz y tranquilidad”.