¡Mientras más, mejor! Famosos le apuestan a la familia numerosa

Para muchos, “tres son multitud”; pero para estos famosos, el lema parece ser: “mientras más, mejor”.

Aunque las familias han cambiado con el paso del tiempo, y ya no se espera que una pareja o una persona tengan más de tres hijos, estas celebridades decidieron formar familias numerosas, conscientes de sus ventajas y desventajas.

Kris Jenner y su hija, Kim Kardashian; los actores Angelina Jolie y Brad Pitt; y los cantantes Julio Iglesias, Ricardo Montaner y Nacho, son algunos de los que lanzaron su apuesta por tener a grandes familias como las brújulas de sus vidas.

Las Kardashian-Jenner

Cuando de familias numerosas se trata, es imposible no pensar en el clan de las Kardashian-Jenner, gracias al exitoso reality Keeping Up With The Kardashians, que los convirtió a todos en estrellas.

Kris Jenner, la matriarca del clan, tuvo cuatro hijos en su matrimonio con el abogado Robert Kardashian (Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian); y dos tras su boda con el atleta Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner): Kendall y Kylie.

Dos de sus retoños han seguido su ejemplo en lo que a la amplitud familiar se refiere. Así, Kourtney tiene tres hijos con su expareja Scott Disick (Mason, Penélope y Rain); y Kim ya lleva cuatro niños con el rapero Kanye West: North, Saint, Chicago y Psalm.

Ambas hermanas han comentado que no descartan tener más hijos; y, de hecho, Kim ha expresado que su intención es tener cinco o seis.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Aunque ya no están juntos, la actriz y activista humanitaria Angelina Jolie, y el actor Brad Pitt, formaron una de las familias numerosas más famosas. La pareja cuenta con tres hijos biológicos: Shiloh (nacida en Namibia), Knox Léon y Vivienne Marcheline (gemelos, nacidos en Francia), y tres adoptados: Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía).

Aunque Jolie todavía estaba casada con Billy Bob Thornton cuando adoptó a Maddox, tras su separación del también actor y su unión con Pitt, este terminó adoptando al niño.

Ricardo Montaner

El venezolano Ricardo Montaner también es uno de los famosos con gran descendencia. El cantante se estrenó como padre con Alejandro y Héctor, sus hijos con su primera novia, Ana Vaz. Tras su matrimonio con Marlene Rodríguez, tuvo a Ricky, Mauricio (Mau) y Evaluna.

Marc Anthony

El salsero neoyoquino tiene cinco hijos biológicos y uno adoptado. Se convirtió en padre con Ariana, su hija con su entonces novia, Debbie Rosado. Con ella también adoptó, tiempo después, a Chase. Durante su matrimonio con la ex Miss Universo, Dayanara Torres, tuvo a Cristian y Ryan. Tras divorciarse de Torres y casarse con la actriz y cantante Jennifer López, nacieron los gemelos Emme y Max.

Victoria y David Beckham

Desde el inicio de su relación conformaron una de las parejas más mediáticas del mundo. Hasta el momento, el exfutbolista y la ex Spice Girl y ahora diseñadora, tienen cuatro hijos, tres varones: Brooklyn, Romeo y Cruz; y una niña, Harper.

Nacho

El cantante y compositor venezolano, Nacho, nunca ha escondido que para él la familia es lo más importante, y no descarta agrandarla en otro intento por conseguir una niña. El artista tiene, hasta el momento, cuatro hijos: Diego, fruto de su primer matrimonio; Miguel, Santiago y Matías, nacidos de la relación con su actual esposa, Inger Devera.

Cristiano Ronaldo

El futbolista de la Juventus tiene cuatro hijos hasta la fecha: Cristiano Ronaldo Jr. (nunca ha dicho quién es la madre. El niño nació en San Diego, Estados Unidos, cuando él era novio de la modelo Irina Shayk); los gemelos Eva y Mateo (tampoco ha revelado el nombre de la madre, y se especula que nacieron vía vientre de alquiler); y Alana Martin, cuya madre es su actual pareja, la española Georgina Rodríguez.

Con información de Ronda