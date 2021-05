Miss Birmania podría ir a la cárcel por denunciar golpe de Estado en su país en Miss Universe

La candidata de Birmania en Miss Universo, Thuzar Wint Lwin, quien aprovechó la competencia de traje típico para denunciar la brutal represión de la junta militar que se alzó con el poder tras un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, podría ir a la cárcel si regresa a su país.

En el desfile, que se celebró el pasado jueves, 13 de mayo, la beldad extendió un cartel pidiendo al mundo: “recen por Myanmar”.

En entrevista con The New York Times, la modelo de 22 años admitió tener miedo de regresar a su país y ser encarcelada tras su denuncia en el certamen en el que la mexicana Andrea Meza salió airosa. La birmania también confesó que en sus planes no está regresar por ahora.

“Todas las noches en la televisión, el ejército anuncia nuevas órdenes de arresto para celebridades y otras personas que han criticado al régimen”, contó. Días antes, en un vídeo enviado a la organización del certamen, la también actriz expresó que su gente “está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido”.

En esa línea, Wint Lwn abundó que, incluso, sintió temor desde antes de salir de Birmania para el certamen internacional que se celebró en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

“Usé una sudadera con capucha y gafas para evitar ser reconocida en el aeropuerto. Tuve que pasar por inmigración y estaba tan asustada”, describió al periódico.

Wint Lwin ganó el premio al mejor traje típico, inspirado en el atuendo traducional de la etnia Chin, a la que ella pertenece y cuyo recién formado grupo armado ha librado en los últimos días una batalla contra las fuerzas de la junta en el noroeste del país.

Ellas también alzaron su voz

El pasado marzo la representante de Birmania en el concurso de belleza Miss Grand International, Han Lay, pidió entre lágrimas ayuda de la comunidad internacional para la situación que vivía su país desde el golpe de Estado militar .

“Por favor ayuden a Birmania, necesitamos urgentemente la ayuda internacional, ahora mismo”, dijo la concursante durante la gala celebrada en Bangkok.

Por su parte, la modelo birmana Htar Htet Htet publicó la semana pasada una foto en su perfil de Facebook con un rifle de asalto en la jungla en lo que parecía un campo de entrenamiento militar y aseguró que estaba haciendo la revolución contra la junta golpista.

Según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP), 802 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe del pasado 1 de febrero, mientras que 5,210 han sido detenidas y se han emitido órdenes de arresto contra otras 1,699.

