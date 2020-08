Muere de cáncer el actor Chadwick Boseman, protagonista de “Black Panther”

Los Ángeles – El actor Chadwick Boseman, quien interpretó a los íconos negros Jackie Robinson y James Brown antes de alcanzar la fama como “Black Panther” en el universo cinematográfico de Marvel, murió el viernes de cáncer, dijo su representante.

Boseman murió en su casa en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante a The Associated Press. Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon hace cuatro años, dijo su familia en un comunicado.

”Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto has llegado a amar”, dijo su familia en el comunicado. “Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia. Fue el honor de su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther “.

El actor no había hablado públicamente sobre su diagnóstico.

Marvel, artistas de Hollywood y personalidades lloran la muerte de Chadwick Boseman

Marvel Entertainment

Don Cheadle, quien protagoniza al coronel Rhodes (War Machine) en el universo de Marvel

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE

MLB expresó sus condolencias

“Su actuación trascendente en “42” resistirá la prueba del tiempo y servirá como un vehículo poderoso para contar la historia de Jackie a las audiencias de las generaciones venideras”, expresó la organización.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.

Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner (Hulk) en el universo de Marvel

I’m so so sorry to read this awful news. Chadwick’s King will reign forever in the hearts of everyone who experienced one of the most important American films ever made. On behalf of my family, we send deep sympathy and love to his family and loved ones. #WakandaForeverhttps://t.co/1bcrUNy90I

Sean Astin, actor conocido por sus roles en The Goonies y The Lord of the Rings

Devastating news. We lost a great one. Takoto mai rā e Āriki. #chadwickboseman

Kerry Washington, protagonista de la serie “Scandal”

“Un guerrero de la luz hasta el final. Un verdadero rey. Estoy sin palabras. Que se eleve en poder”, dijo la actriz.

Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok

May you have a beautiful return, King. We will miss you so. pic.twitter.com/jdip3RHoXb

Ava DuVernay, directora de la película “Selma” y el documental 13th

