Ochenta empresas son galardonadas con el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsables 2023

San Pedro Sula. – La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), reconoció con el Sello ESR a un total de 80 empresas y un gremio socialmente responsable por su compromiso con la sostenibilidad. En la XVII edición, nueve empresas recibieron por primera vez el galardón en una gala empresarial celebrada el miércoles 15 de noviembre, en el salón Felipe Argullo de La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.

El Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR) reconoce a las organizaciones por su desempeño en los aspectos ambiental, social y económico que aportan positivamente al desarrollo del país.

Las nuevas empresas que se unen al galardón son: Aura Minerals, Compañía Azucarera Hondureña S. A. (CAHSA), COFICAB, Laboratorio Bueso Arias, Tecno Supplier, Dacotrans de Centroamérica, Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Mount Dora Farms de Honduras y Servicios de Comunicaciones de Honduras (CLARO).

Las empresas que hacen parte de FUNDAHRSE, son consideradas referentes en los sectores de: comercio, servicios, agricultura, bienes raíces, industria alimenticia, agroindustria azucarera, banca y seguros, manufactura, transporte y logística, cementeras, energía e hidrocarburo, zona libre, construcción, call center y gestión de residuos, entre otros.

Además del galardón para las ochenta empresas, FUNDAHRSE reconoce al Gremio Socialmente Responsable, el cual ha sido obtenido por tres años consecutivos por la Asociación de Productores de Azúcar en Honduras (APAH).

Adicionalmente, FUNDAHRSE creó tres reconocimientos con el objetivo de generar mayor participación de la alta dirección y áreas responsables de RSE y sostenibilidad, estos reconocimientos son: presidente ejecutivo en el impulso de la sostenibilidad empresarial, Gerente comprometido con la RSE y la Sostenibildad y Colaborador de FUNDAHRSE del año.

Proceso de evaluación

Las organizaciones que lo obtienen pasan por un proceso de evaluación con la herramienta Indica RSE que permite hacer un análisis exhaustivo de sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en sus siete materias basadas en la ISO 26000: Gobernanza, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de Consumidores, Participación y Desarrollo de la Comunidad. Para posteriormente participar en un proceso que incluye: pre auditoria, auditoría externa complementada con un el seguimiento, verificación y mejora continua.

Actos protocolarios y discursos

El evento comenzó con la entonación del himno nacional, seguido de una invocación a Dios; las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde San Pedro Sula, señor Roberto Conrearas; la señora María José Jarquín, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras tomó participación con un importante mensaje de reflexión, culminado con el mensaje del señor Mario Faraj, presidente de FUNDAHRSE.

“El sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable, destaca el compromiso de las empresas con buenas prácticas en caminadas a la mejora continua en aspectos de: sostenibilidad, ética, transparencia y liderazgo responsable. Los miembros de FUNDAHRSE, además, de buscar su rentabilidad, reconocen su compromiso con la sociedad y el ambiente” manifestó Mario Faraj, durante su discurso.

Agregó Faraj, que una vez realizado lo anterior, las organizaciones son sometidas a un proceso que incluye: preauditoria, y auditoría externa complementada con el seguimiento, la verificación y la mejora continua.

“El sello FUNDAHRSE de ESR no reconoce personas individuales, si no la estrategia empresarial, los procesos y las buenas prácticas de las organizaciones. Una Empresa Socialmente Responsable no es perfecta, más sí encaminada a la mejora continua, lo que la convierte en una organización más confiable, transparente y referente en su sector económico”, concluyó Mario Faraj.

FUNDAHRSE es una organización sin fines de lucro, apolítica, no religiosa cuyo principal objetivo es la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Sostenibilidad que contribuye al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, así como de la comunidad local y de la sociedad en general. Su misión es impulsar la transformación organizacional a través del liderazgo y la conducta empresarial responsable, con la visión de ser la organización líder, que impulsa la sostenibilidad empresarial.

Fotos: El Diario HN