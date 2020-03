OPS/OMS recomiendan a la población mantenerse en casa y seguir instrucciones para prevenir coronavirus

Tegucigalpa.- La representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Honduras, Piedad Huerta, y el director de Atención Integral en Salud, Osmín Tovar, recomendaron hoy jueves a la población en general mantenerse en casa y seguir las instrucciones del sistema de salud de Honduras para evitar la transmisión del virus del COVID-19.

Tanto Huerta como Tovar, en un mensaje transmitido en cadena nacional de radio y televisión, hicieron un llamado a la conciencia del pueblo hondureño para respetar las medidas de higiene y de prevención en busca de evitar que la crisis sea mayor en el país y que colapse la red de hospitales.

A continuación sus mensajes:

Piedad Huerta, representante de la OPS/OMS en Honduras.

Nos encontramos en este momento dando información sobre lo que es este coronavirus, que surge en China a finales de diciembre y se ha dispersado por todo el mundo de una manera explosiva y expansiva.

En este momento, más de 120 países en el mundo presentan ya la infección, por eso se ha determinado que es una pandemia, una pandemia quiere decir que se sostiene por mucho tiempo en diferentes zonas geográficas del mundo.

En este momento, por ejemplo, tenemos más de 190.000 casos registrados en el mundo, y son más de 7.500 muertes que se registran ya en diversos países del mundo. Por darles un ejemplo, en Estados Unidos el crecimiento de los casos en estos días pasó de más de 3.000 a más de 5.000 casos.

Y lo mismo está sucediendo en muchos otros países de las Américas. Esta es una enfermedad que nos tomó por sorpresa a todos los países del mundo y que tenemos que tomar todas las medidas para evitar que esta pandemia se expanda, como sucedió por ejemplo con países como Italia, o como Corea del Sur, o como España, en donde la población, al no hacer caso de las de recomendaciones y de las instrucciones que se estaban dando a nivel nacional, y provocó una explosión de casos en esos países.

Por eso es muy importante que tomemos muy en serio las medidas que se están tomando en este momento. Realmente estoy hablando que es cuestión de vida o muerte, especialmente para nuestras poblaciones más vulnerables. Así es que muy importante. Conoce el coronavirus, entiende que es un virus que se transmite de persona a persona, que es altamente contagioso y por lo tanto debemos guardar la distancia entre las personas.

El distanciamiento es una medida muy efectiva para disminuir el riesgo de contraer el virus. Por lo menos un metro de distancia entre las personas a la redonda. Por eso se ha tomado esta medida de que nos quedemos en casa.

Quedémonos en casa estos 7 a 14 días para poder evitar que el virus se propague por todo el país. Debo decirles que estas medidas drásticas o estrictas que se están tomando en el país, igual se están tomando en otros países de las Américas. Están tomando medidas para detener la propagación del virus.

Detener la propagación del virus es fundamental en este momento.

Este es un problema mundial para el que el mundo no estaba preparado. El mundo entero fuimos sorprendidos con este coronavirus, por lo tanto es muy importante obedecer las instrucciones y seguir las guías y los protocolos mundiales, que es el rol que tenemos nosotros en el país, de colaborar técnicamente con el país, de proporcionar las guías, las pautas, la asesoría técnica mancomunada con las autoridades de salud para abordar esta problemática, se ponen al servicio de la población.

Además de eso, traer capacitación, donaciones, por ejemplo los equipos de protección personal que hemos traído, más de 2.000, al país, los reactivos de laboratorio los está aportando de manera oportuna la OPS. Y los vamos a seguir proveyendo para que el país tenga el material necesario para los casos o los casos sospechosos en el país.

Doctor Osmín Tovar/ director de Atención Integral en Salud.

De acuerdo a las directrices de OMS y los CDC de Atlanta todavía no existe un tratamiento específico para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus.

La gran mayoría de personas que va a desarrollar la enfermedad tendrá síntomas leves, pero habrá un grupo todavía mayor de personas que no manifiesten ningún síntoma. Las personas que desarrollen la enfermedad de manera leve necesitan hidratarse de manera adecuada, tener una buena dieta, reposos y sobre todo aislamiento en casa.

La forma efectiva de combatir y prevenir la enfermedad son las medidas de higiene, sobre todo el lavado constante de manos, La desinfección de superficies, toser cubriéndose la cara, estornudar cubriéndose la cara, no saludarse de beso o con contacto físico estrecho, o mantener una distancia prudente de un metro y medio entre personas.

Por eso las aglomeraciones en bancos, supermercados y gasolineras no hacen más que promover la transmisión de enfermedades respiratorias. El virus se disemina fácilmente. Incluso el coronavirus tiene la facilidad de transmitirse más fácil que la gripe o la influenza. Por tal razón nunca vamos a poder detener la transmisión, lo que podemos hacer es reducir la velocidad de diseminación del virus.

Las medidas generales que estamos recomendando son importantes. La situación actual del país obedece a que no se han tomado las medidas por parte de la población, para poder hacer la contención de la velocidad de diseminación.

¿Cuándo vamos a pensar en la infección por coronavirus?

En este momento, los síntomas respiratorios, cualquiera que sea, tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, secreción nasal, estornudos, no importa si piensan en coronavirus porque estos síntomas deben obligarnos a permanecer en casa en aislamiento.

La gran mayoría va a llegar a los hospitales con enfermedad leve y eso es casi el 81 % de los casos. Un 15 % tendrán enfermedad grave que ameritará hospitalización y sólo el 5 % de todos los casos necesitará soporte ventilatorio en cuidados intensivos.

Al decir que la enfermedad no tiene tratamiento, quiero decir que el tratamiento específico para detener la enfermedad, el tratamiento que tenemos es de sostén.

La gran mayoría de pacientes que se nos va a complicar es de pacientes mayores de 60 años, que tienen enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad, o condiciones médicas en las cuales se reduce la cuestión inmunológica.

Y los niños, que son una población que se afecta o contagia con facilidad, en este caso se afectan muy poco y los casos de gravedad son escasos. La importancia de la transmisión de los niños y las medidas que tenemos son de limitación del acceso a las escuelas, y es porque ellos sí son capaces de transmitir el virus, sobre todo a las poblaciones mayores, a nuestros abuelos que conviven con ellos, a los familiares que tienen enfermedades asociadas y que son los que realmente sí se nos van a complicar.

Guardemos a nuestros familiares de la tercera edad, que eviten estar en contacto con el resto de la población para reducir al máximo la afectación de estas personas. Los jóvenes en realidad se afectan menos que los adultos, pero si hacen afectación grave en los pulmones, van a tener secuelas permanentes, sobre todo, fibrosis pulmonar. No debe tomarse a la ligera que porque soy joven no me voy a enfermar.

Aunque la enfermedad mía sea leve, yo voy a poder transmitir la enfermedad.

¿Que si el sistema de salud está preparado para esto?

Ningún sistema de salud, ni en el país más importante y más desarrollado actualmente, se estuvo preparado para evitar la propagación del virus. No estamos preparados, pero estamos haciendo todos los esfuerzos encaminados proporcionar las medidas necesarias para contener la transmisión de la enfermedad.

Si nosotros logramos hacer cuarentena obligada o porque la persona tiene conciencia de que es capaz de transmitir la enfermedad, probablemente tengamos respuesta de los hospitales sanitarios y los hospitales no colapsen; de lo contrario si no aseguramos la cuarentena, el sistema nacional de salud, igual que en los países desarrollados, no va a ser suficiente para dar respuesta ante una epidemia de tal magnitud.