Parejas de famosos que aplazaron su boda por la pandemia

Planificar una fiesta de casamiento lleva tiempo, esfuerzo y mucha energía, es por eso que las parejas que deciden pasar por el altar comienzan con los preparativos muchos meses antes del gran día. Sin embargo, aquellos que proyectaban sus bodas para 2020 se encontraron con una traba que les impedirá seguir adelante con sus planes: el coronavirus.

Entre las miles de actividades afectadas a causa de la pandemia, se encuentran los eventos sociales, incluyendo las fiestas.

Al igual que muchas parejas alrededor del mundo, muchos famosos se vieron obligados a posponer sus casamientos. Desde Jennifer López y Alex Rodríguez, hasta KatyPerry y Orlando Bloom, te contamos cuales son las estrellas que deberán esperar unos meses más para decir, “sí, quiero”.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Se comprometieron en marzo del 2019 y durante todo un año estuvieron planificando la boda soñada. Sin embargo, el universo tenía otros planes para Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, que a causa de la pandemia de coronavirus debieron postergar su casamiento.

“Nos afectó un poco”, admitió ella hace unas semanas durante una entrevista con Ellen DeGeneres. “Veremos qué pasa ahora… realmente no sabemos qué sucederá con las fechas y demás cuestiones”.

“Estamos a la espera como el resto del mundo… solo podemos esperar y ver dentro de unos meses cómo se desarrolla todo”, agregó la cantante, quien estaba organizando una celebración divertida y llena de amor con su familia y amigos más cercanos.

Entre los detalles que se sabían sobre esta unión, estaba el hecho de que los hijos de ambos jugarían un importante rol y que entre los invitados figuraban los ex de ambos: Marc Anthony -quien se casó con Lopez en 2004 y con quien tuvo a los mellizos Max y Emme- y Cynthia Scurtis -mujer de Alex durante seis años y madre de sus hijas Natasha y Ella.

Katy Perry y Orlando Bloom

El 14 de febrero del 2019, Orlando Bloom le propuso casamiento a Katy Perry… ¡Y ella dijo que sí! Pocos meses después, cuando ella quedó embarazada, la pareja se propuso pasar por el altar antes del nacimiento del bebé, aunque los planes tuvieron que cambiar inesperadamente.

“Estaba todo programado para que se casaranen Japón ante 150 invitados. Katy se encontraba muy emocionada por caminar hacia el altar estando embarazada”, le contó una persona del entorno de los artistas a la revista People hace unos días. “Los dos estaban emocionados por tener todo ya organizado, pero tuvieron que poner la boda en pausa por el coronavirus”, agregó la fuente.

Emma Stone y Dave McCary

Después de dos años de noviazgo, Emma Stone anunció a finales de 2019 que se había comprometido con el cineasta Dave McCary. Si bien ambos son muy reservados en lo que respecta a su vida privada, se sabía que la boda iba a ser en marzo, pero por razones obvias debieron posponerla por tiempo indefinido. Sin embargo, también hay rumores de que la pareja igual se unió, aunque el festejo deberá esperar.

Emma y Dave se conocieron a fines de 2016 cuando la actriz fue invitada a Saturday Nigth Live, ya que McCary es también el guionista de varios segmentos del programa de humor. La actriz protagonizó en ese ciclo un sketch llamado “Wells for Boys”, dirigido por él y así empezaron a verse cada vez más hasta que decidieron comenzar una relación.

Dennis Quaid y Laura Savoie

Dennis Quaid y su prometida, Laura Savoie, tenían todo listo para casarse en las paradisíacas playas de Hawaii en el mes de abril. Sin embargo, la pandemia los obligó a cancelar los planes. “Ni bien comenzamos a ver lo que pasaba en Italia decidimos posponer todo”, dijo el actor durante una entrevista con el programa Extra. “Tenemos algunos familiares y amigos con sistemas inmunes delicados, debido a tratamientos médicos que están realizando, por eso decidimos no hacerlo”, agregó hace unas semanas. “Seguramente hagamos algo más cerca de casa, pero por el momento preferimos esperar a que todo esto pase un poco”, explicó sobre los planes a futuro.

Taraji P. Henson y Kelvin Hayden

Ya estaba todo organizado para que Taraji P. Henson y su prometido, el ex jugador de la NFL Kelvin Hayden, pasaran por el altar el 31 de marzo, pero los planes tuvieron que ser cancelados debido al coronavirus. “Nuestros abuelos tienen más de 90 años por lo que pensamos que no era el momento de llevarlos a una boda”, explicó la actriz al anunciar que el evento se iba a posponer. “Ahora estamos viendo cual será la mejor fecha y la forma más segura de casarnos”, agregó. “Probablemente hagamos la ceremonia en el mes de julio, pero todo va a depender de cómo siga desarrollándose todo esto”, expresó esperanzada de poder celebrar el amor antes de que termine el 2020.

La princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi

Definitivamente la suerte no está del lado de la princesa Beatriz y su novio, Edoardo Mapelli Mozzi. La pareja real se vio obligada a posponer por tercera vez su casamiento, que según el periódico The Daily Mail se llevará a cabo en 2021. El gran evento estaba planificado para el 29de mayo. La ceremonia se iba a realizar en el Palacio St. James y la fiesta iba a ser en los jardines del Palacio de Buckingham. Sin embargo, el aislamiento social obligatorio en el que se encuentra el Reino Unido los obligó a cancelar el festejo. “La realidad es que en este momento no están pensando en la boda. Ya habrá tiempo de reorganizar todo, pero no es la prioridad hoy”, le dijo un vocero de la pareja a la revista People. Previamente, la princesa Beatriz tenía pensado pasar por el altar en 2019, pero los escándalos sexuales en los que se vio involucrado su padre, el príncipe Andrés, hicieron que la fecha se postergue hasta 2020. ¿Será la cuarta la vencida?

