Porque Eugenio Derbez hizo romper llanto a su hijo José Eduardo

El fin de semana fue especial para muchos famosos, quienes fueron felicitados con motivo del Día del Padre, pero en un programa especial, llamado ‘Qué miembros tan padres’, el actor y conductor José Eduardo Derbez fue sorprendido por un mensaje de su papá, Eugenio Derbez, que lo conmovió hasta las lágrimas.

De muchos es conocido el hecho de que el protagonista de No se aceptan devoluciones no pudo compartir los años de infancia de su hijo, debido a diferencias con la madre de este, la actriz Victoria Ruffo, quien se negó a que ambos convivieran. Sin embargo, José Eduardo tiene la firme convicción de que ese tiempo pasado lo están recuperando en este momento. Y su padre se lo confirmó a través de un emotivo video.

“El mejor regalo del Día del Padre que me pudo haber dado la vida es haberte tenido como hijo. Yo creo que los hijos nos escogen, antes de bajar al plano terrenal escogen quien quieren que sean sus papás. Así es que gracias, mi amor, por escogerme como tu papá. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, de la persona que eres”, fue parte del mensaje de Derbez para su hijo, quien a punto del llanto observaba el video.

Además Eugenio no dejó pasar la oportunidad para reiterarle su inmenso amor. “Te amo con toda mi alma. Feliz Día del Padre para mí, pero también gracias a ti, así es que gracias, te amo mi amor”, le expresó. Al final, José Eduardo no pudo contener las lágrimas.

“Siempre he entendido que no nací en una familia normal, y que de repente ver otros compañeros y amigos de la escuela que siempre estaban sus papás ahí presentes era muy difícil”, reveló José Eduardo muy emocionado, y agregó que cuando se dio la oportunidad de estar con su padre, “yo ya no pedía nada más… con ese día tuve para que los demás vieran (que) sí está, sí me quiere y sí le importo”, relató el joven conductor de televisión.

