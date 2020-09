Presidente Hernández llama a ser solidarios con todos los sectores en medio de pandemia

Namasigüe, Choluteca.- El presidente Juan Orlando Hernández llamó hoy jueves a todos los hondureños a ser solidarios en medio de la pandemia de covid-19 y en especial con los más necesitados.

El mandatario hizo el llamado durante una visita para conocer los alcances del proyecto ACS-Prosasur que se implementa en Namasigüe con la producción de melón, sandía, maíz y frijol a través de Invest-Honduras con el programa Alianza para el Corredor Seco.

“Miren, allá hay un debate de un señor que fue ministro de Defensa en el Gobierno del Poder Ciudadano. Fue canciller y fiscal, y dijo que era repugnante darle un apoyo a los líderes religiosos que tienen más de 70 años y que han andado en estos momentos entregando comida y viendo a los enfermos”, externó Hernández.

“Uno se da cuenta que no tienen salario esas personas. No tienen medicinas. No tienen seguros. No tienen nada”, argumentó el gobernante.

Apoyo para todos

El mandatario señaló que “así como hemos apoyado a los trabajadores del transporte, a la gente más pobre llevándole la Bolsa Solidaria, ¿cómo no vamos a apoyar a quienes han venido apoyando a los más necesitados? Ese es un acto de humanidad”.

“Esta pandemia apenas comienza”, advirtió Hernández, “necesitamos más solidaridad entre nosotros”.

“Claro, él que nunca ha vivido esto de cerca, no lo comprende”, subrayó.

El gobernante manifestó que “a veces un pastor y un sacerdote dejan su propia comida para dársela al que más necesita. Estos líderes son los que van a visitar al enfermo no sólo en la comunidad y le atienden incluyendo hasta la familia, cuando otros ni siquiera han querido salir a atenderles”.

“Es fácil estar escondido allí enviando tuits o que lo llamen a uno en la radio para salir hablando”, indicó Hernández.

“Lo complicado es arriesgar la vida, eso es un acto de desprendimiento”, insistió el titular del Ejecutivo.

Puntualizó que muchos pastores y sacerdotes, por su edad o por estar trabajando en medio de esta pandemia, han perdido la vida.

“Y así como estos, otros hondureños merecen ser atendidos. Debe ser algo característico de nosotros tenderle la mano al que lo necesita”, afirmó el presidente de la República.