Proveniente de México retornan al país 136 personas, entre ellas 50 niños no acompañados

San Pedro Sula. – El Centro de Atención al Migrante Retornado de San Pedro Sula (CAMR-SPS) recibió este viernes un vuelo proveniente de México con 136 personas, entre ellas 50 Niños No Acompañados (NNA), que habían sido retenidos por las autoridades mexicanas ya que son vulnerables a cualquier violación de sus derechos.

La llegada de estos menores se suma a la estadística que registra el Centro de Atención Belén en San Pedro Sula, establecido por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para proporcionar apoyo a las familias que retornan luego de haber migrado de manera irregular a los Estados Unidos

En ese sentido, las autoridades del centro Belén manifestaron que en las últimas tres semanas de abril ya han ingresado alrededor de 300 NNA y que la cifra de migrantes retornados a nivel nacional en lo que va del 2021 va en ascenso en comparación con el año pasado.

En lo que va del año, las estadísticas migratorias de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante indican que 1.343 NNA han llegado al país, provenientes en su mayoría de México (1.157), Centroamérica (170) y Estados Unidos (16).

A estás alarmantes cifras se suman las aprehensiones por país realizadas en la frontera sur de Estados Unidos; para el año fiscal 2021 Honduras ocupa el segundo lugar, con 11.949 detenciones de NNA, superando esta cifra Guatemala, con 18.372, informó la agencia estadounidense Customs and Border Patrol.

Luego de estar dos meses en un centro de detención de México, la compatriota Sarahí López, originaria de Atlántida, contó que le tocó ver muchos niños en el camino a Estados Unidos, porque de todos los grupos que vio en su travesía al norte en su mayoría eran menores.

“Los niños son los que más sufren en estas caravanas porque les da mucha sed y el agua es poca”, relató López.

“Me tocó ver cómo a una mujer hondureña su guía le robó su dinero y la niña no quería comer lo que nos daban en la bodega donde estábamos, porque siempre es pésima, y ella no nos había dicho lo que pasaba”, relató López.

“Luego de que su niña lloró casi 24 horas, ella nos comentó lo que pasaba y entre todos reunimos algo de dinero para que ellas pudieran comprar algo”, añadió la hondureña.

Sarahí enfatizó que “este es un camino duro, donde el que no puede seguir lo dejan abandonado y nunca más se sabe de él. Este es un recorrido donde se salva el que puede, nadie te ayuda”.

“Irse en caravana es el peor error que pueden cometer porque si uno que va solo es blanco fácil, no digamos en grupo; las opciones de lograrlo se reducen al mínimo”, recalcó López.

Se sufre

Por su parte, don Martín, otro de los migrantes retornados este viernes y que no se identificó totalmente, se llenó de tristeza al contar que le tocó ver cómo muchos niños hondureños aguantan sol, hambre y agresiones físicas, también verbales. Y todos en general son tratados como basura.

“Este viaje es muy duro porque no es como a uno se lo pintan, que en Estados Unidos todo es bonito y se va a disfrutar; todo eso no es cierto, se sufre”, manifestó con voz entrecortada.

“A los que están pensando en irse, esto no es un ‘sueño americano’. No deseo que nadie viva lo que nos tocó pasar; es mejor quedarse en nuestro país, trabajar humildemente para salir adelante aquí”, dijo mientras hacía pausas para contenerse y no llorar.

Más de 9.000 menores en custodia

Actualmente permanecen en custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) 7.390 NNA, cifra que ha aumentado de manera gradual por año, según un informe de la embajada de Honduras en Estados Unidos.

Por otra parte, en México permanecen en custodia 2.019 NNA (de un total de 3.636 hondureños), informó el Instituto Nacional de Migración de dicho país, lo cual indica que entre ambos países la cifra de menores en custodia es de 9.409.

Medidas ante éxodo de niños migrantes

El Gobierno de la República mantiene la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante desde el 2014 para regular y controlar el éxodo irregular de niños migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos.

Además, se han tomado acciones claves como:

– Creación de instituciones estratégicas para combatir la trata de personas y atender la migración irregular:

– Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

– El Instituto Nacional de Migración.

– Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios.

Importante

– Fortalecimiento de puntos fronterizos (Agua Caliente y Corinto) y espacios amigables para la protección de los niños y niñas en situación de movilidad.

– Desarrollo de consultorías específicas para diagnóstico de casos por autorizaciones de salida por situación de violencia para reforma de ley. Con el apoyo técnico y financiero del ACNUR en asocio con World Vision de Honduras.

– Habilitación del Centro Especializado de Protección de Niñez Migrante en Finca La Esperanza Guayabillas para la atención de niñez retornada y niñez extranjera en situación irregular, en el marco de la emergencia por la covid-19.

– Adicionalmente se reciben menores en San Pedro Sula y en el Centro de Atención Temporal de la Villa Olímpica en Tegucigalpa.